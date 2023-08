Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 2-го тура АПЛ на 19.08.2023

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

19 августа. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Казалось бы, матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" вполне достаточно для украшения субботы и всего 2-го тура в АПЛ, но не тут-то было. После поединка между "шпорами" и "красными дьяволами" встретятся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" – чемпион Англии и одна из самых амбициозных команд первенства.

Приезд к экс-подопечному на "Терф Мур" прошел для Гвардиолы без особых проблем. "Бернли" Компани проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3, Эрлинг Холанд оформил дубль еще до перерыва. Во втором тайме "горожане" эпизодами сбрасывали темп и порой тупили в обороне, но в середине 45-минутки Родри таки убил даже минимальную интригу.

Омрачила для "Сити" успешный выезд в гости к "Бернли" травма Кевина Де Брюйне. Бельгиец уступил место на поле Ковачичу еще на экваторе первого тайма. Лидер "небесно-голубых" точно пропустит несколько месяцев и не поможет команде в стартовых турах АПЛ и ЛЧ. Есть вероятность, что бельгиец вообще вылетел до конца 2023-го.

В среду состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Манчестер Сити" и "Севилья" дотянули аж до серии 11-метровых (1:1 в основное время, 5:4 по пенальти). "Горожане", как и в первых двух поединках сезона, предоставляли сопернику немало лишнего пространства, играли с зазором – из-за чего рисковали, за что поплатились в пределах 90+ минут.

"Нервионцы" забили в середине первого тайма, а во втором закрылись и пытались сберечь результат. Да, Холанда они съели, но воспитанник Палмер выручил. В совокупности англичане заслужили долю фарта, им удалось забрать кубок в лотерее.

"Сороки", в отличие от "Манчестер Сити", посреди недели отдыхали, в очном противостоянии в субботу данный фактор безусловно им поможет. На прошлых выходных "Ньюкасл" уничтожил "Астон Виллу", команда Эдди Хау разбила коллектив Унаи Эмери со счетом 5:1. Моментами "львам" не везло, гости реально находили свои шансы, действуя вторым номером, однако подвела и реализация, и само количество моментов, и потеря Тайрона Мингза – лидер "вилланов" покинул поле на носилках из-за травмы колена. Естественно, уверенность бирмингемцев сильно пошатнулась.

На этом комплименты и оправдания для "Астон Виллы" официально заканчиваются. Хвалить "Ньюкасл" однозначно нужно дольше. "Джорди" создали кучу голевых моментов, играли уверенно, резко, агрессивно и конструктивно, с огромным желанием. Второй мяч хозяева забили, оригинально разыграв стандарт – это уже давно стало их фирменной фишкой. Также в двух результативных атаках поучаствовал новичок Тонали. Итальянец не выглядел пятым колесом и раздал два предассиста.

При счете 2:1 и возросшей каратэ-агрессии "Астон Виллы" своевременно и технично снял все вопросы форвард "Ньюкасла" Александер Исак. Затем Хау лишь оставалось добить гостей заменами, Уилсон и новичок Барнс выскочили на газон "Сент-Джеймс Парк" и по очереди расписались в воротах Эмилиано Мартинеса.

К слову, после выездного матча с "Манчестер Сити" подопечные Эдди Хау примут дома "Ливерпуль". Непростой график, но заряженность и физическая готовность "Ньюкасла" не позволяют взять и отбросить их на задворки даже в рамках противостояния с фаворитами.

