Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 2-го тура АПЛ на 19.08.2023

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

19 августа. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Казалось бы, матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" вполне достаточно для украшения субботы и всего 2-го тура в АПЛ, но не тут-то было. После поединка между "шпорами" и "красными дьяволами" встретятся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" – чемпион Англии и одна из самых амбициозных команд первенства.

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Новости "Манчестер Сити"

Приезд к экс-подопечному на "Терф Мур" прошел для Гвардиолы без особых проблем. "Бернли" Компани проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3, Эрлинг Холанд оформил дубль еще до перерыва. Во втором тайме "горожане" эпизодами сбрасывали темп и порой тупили в обороне, но в середине 45-минутки Родри таки убил даже минимальную интригу.

Омрачила для "Сити" успешный выезд в гости к "Бернли" травма Кевина Де Брюйне. Бельгиец уступил место на поле Ковачичу еще на экваторе первого тайма. Лидер "небесно-голубых" точно пропустит несколько месяцев и не поможет команде в стартовых турах АПЛ и ЛЧ. Есть вероятность, что бельгиец вообще вылетел до конца 2023-го.

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В среду состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Манчестер Сити" и "Севилья" дотянули аж до серии 11-метровых (1:1 в основное время, 5:4 по пенальти). "Горожане", как и в первых двух поединках сезона, предоставляли сопернику немало лишнего пространства, играли с зазором – из-за чего рисковали, за что поплатились в пределах 90+ минут.

"Нервионцы" забили в середине первого тайма, а во втором закрылись и пытались сберечь результат. Да, Холанда они съели, но воспитанник Палмер выручил. В совокупности англичане заслужили долю фарта, им удалось забрать кубок в лотерее.

Making history in Athens! ???????? pic.twitter.com/LG1I4LpE2a — Manchester City (@ManCity) August 16, 2023

Новости "Ньюкасл Юнайтед"

"Сороки", в отличие от "Манчестер Сити", посреди недели отдыхали, в очном противостоянии в субботу данный фактор безусловно им поможет. На прошлых выходных "Ньюкасл" уничтожил "Астон Виллу", команда Эдди Хау разбила коллектив Унаи Эмери со счетом 5:1. Моментами "львам" не везло, гости реально находили свои шансы, действуя вторым номером, однако подвела и реализация, и само количество моментов, и потеря Тайрона Мингза – лидер "вилланов" покинул поле на носилках из-за травмы колена. Естественно, уверенность бирмингемцев сильно пошатнулась.

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На этом комплименты и оправдания для "Астон Виллы" официально заканчиваются. Хвалить "Ньюкасл" однозначно нужно дольше. "Джорди" создали кучу голевых моментов, играли уверенно, резко, агрессивно и конструктивно, с огромным желанием. Второй мяч хозяева забили, оригинально разыграв стандарт – это уже давно стало их фирменной фишкой. Также в двух результативных атаках поучаствовал новичок Тонали. Итальянец не выглядел пятым колесом и раздал два предассиста.

При счете 2:1 и возросшей каратэ-агрессии "Астон Виллы" своевременно и технично снял все вопросы форвард "Ньюкасла" Александер Исак. Затем Хау лишь оставалось добить гостей заменами, Уилсон и новичок Барнс выскочили на газон "Сент-Джеймс Парк" и по очереди расписались в воротах Эмилиано Мартинеса.

К слову, после выездного матча с "Манчестер Сити" подопечные Эдди Хау примут дома "Ливерпуль". Непростой график, но заряженность и физическая готовность "Ньюкасла" не позволяют взять и отбросить их на задворки даже в рамках противостояния с фаворитами.

???? IN FOCUS ????



The best of Sandro Tonali from his @premierleague debut! ???????? pic.twitter.com/KJzNrdzzfS — Newcastle United FC (@NUFC) August 15, 2023

Турнирная таблица

Личные встречи

04.03.23 АПЛ "Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

21.08.22 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити" 3:3

08.05.22 АПЛ "Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 5:0

19.12.21 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:4

14.05.21 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити" 3:4

Цифры и факты

– В 1-м туре только "горожане", "сороки" и еще "Брайтон" забили в ворота своих соперников три мяча и больше;

– "Манчестер Сити" не знает поражений в 17 последних матчах из 18 в рамках АПЛ;

– "Горожане" выиграли 8 последних домашних матчей против "Ньюкасла" во всех соревнованиях;

– Команда Пепа забивала не менее 2 мячей в последних 9 поединках с "сороками";

– Беспроигрышная серия "Ньюкасла" в чемпионате насчитывает 5 поединков.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кевин Де Брюйне вылетел на несколько месяцев. Также травмирован Джон Стоунз. Под вопросом участие в поединке для Бернарду Силвы, португалец простудился. Эдди Хау не рассчитывает на Уиллока, Крафта и Манкильо.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон – Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи – Родри, Ковачич – Фоден, Альварес, Грилиш – Холанд

"Ньюкасл Юнайтед", 4-3-3: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Тонали, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Исак, Гордон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Год назад на старте чемпионата-2022/23 "горожане" и "джорди" оформили результативную ничью (3:3). Есть ощущение, что победитель очной встречи не будет выявлен и на этот раз. У "сорок" был полноценный недельный цикл подготовки, в то время как "небесно-голубым" пришлось в мидвик распыляться на Суперкубок УЕФА. Обе команды пока небезупречно действуют в обороне, но при этом их атакующие линии – полностью "on fire".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.