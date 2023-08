Готов ли Миколенко? Астон Вилла – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

20 августа. 16:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

И "Астон Вилла", и "Эвертон" проиграли в 1-м туре чемпионата Англии. "Ириски" не использовали кучу возможностей у ворот противника и пропустили обидный гол, в то время как "львам" пришлось целых пять раз доставать снаряд из сетки.

Верно, "Ньюкасл" раздробил "Астон Виллу" со счетом 5:1. В первом тайме "львы" еще играли по сопернику и даже ответили на гол Тонали неплохой комбинацией, отличился новичок "вилланов" Мусса Диаби. Впрочем, дальше команда Эмери не выдержала и посыпалась. Потеряла Мингза из-за травмы, пропустила еще раз до перерыва, слишком много нервничала, рубила оппонентов, зарабатывала желтые карточки, а затем треснула окончательно. Во втором тайме Исак, Уилсон и Барнс по очереди деклассировали гостей.

"Сороки" создали больше моментов и показали больше качества. Разница в общем уровне команд и отдельно взятых исполнителей слишком сильно бросалась в глаза.

Пау Торресу, в связи с долгим восстановлением Тайрона Мингза, сходу придется восполнять брешь в центре обороны. Также предстоит понять, в каком состоянии сейчас находится некогда надежда итальянцев – новичок "львов" Николо Дзаньоло.

В целом, "Виллу" ждет непростой стартовый отрезок сезона: матчи плей-офф Лиги конференций среди недели в августе, поединки против "Челси", "Ливерпуля" и "Брайтона" в сентябре. "Эвертон" в Бирмингеме сейчас рассматривают исключительно как поставщика трех баллов.

It’s not how you start it’s how you finish thanks for the travelling fans for your support



No es como comienzas , sino como terminas , gracias a toda la gente por su apoyo de hoy pic.twitter.com/qmL05EZo6z