Готов ли Миколенко? Астон Вилла – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

20 августа. 16:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

И "Астон Вилла", и "Эвертон" проиграли в 1-м туре чемпионата Англии. "Ириски" не использовали кучу возможностей у ворот противника и пропустили обидный гол, в то время как "львам" пришлось целых пять раз доставать снаряд из сетки.

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Новости "Астон Виллы"

Верно, "Ньюкасл" раздробил "Астон Виллу" со счетом 5:1. В первом тайме "львы" еще играли по сопернику и даже ответили на гол Тонали неплохой комбинацией, отличился новичок "вилланов" Мусса Диаби. Впрочем, дальше команда Эмери не выдержала и посыпалась. Потеряла Мингза из-за травмы, пропустила еще раз до перерыва, слишком много нервничала, рубила оппонентов, зарабатывала желтые карточки, а затем треснула окончательно. Во втором тайме Исак, Уилсон и Барнс по очереди деклассировали гостей.

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"Сороки" создали больше моментов и показали больше качества. Разница в общем уровне команд и отдельно взятых исполнителей слишком сильно бросалась в глаза.

Пау Торресу, в связи с долгим восстановлением Тайрона Мингза, сходу придется восполнять брешь в центре обороны. Также предстоит понять, в каком состоянии сейчас находится некогда надежда итальянцев – новичок "львов" Николо Дзаньоло.

В целом, "Виллу" ждет непростой стартовый отрезок сезона: матчи плей-офф Лиги конференций среди недели в августе, поединки против "Челси", "Ливерпуля" и "Брайтона" в сентябре. "Эвертон" в Бирмингеме сейчас рассматривают исключительно как поставщика трех баллов.

It’s not how you start it’s how you finish thanks for the travelling fans for your support



No es como comienzas , sino como terminas , gracias a toda la gente por su apoyo de hoy pic.twitter.com/qmL05EZo6z — Emi Martínez (@emimartinezz1) August 12, 2023

Новости "Эвертона"

"Ириски" умудрились дома всухую уступить "Фулхэму" (0:1), хотя, если верить xG, должны были забивать три гола. Уже к 5-й минуте "Эвертон" упустил два отличных момента, до конца первого тайма – еще два. Мопе притащил в Ливерпуль всю свою нереализацию из "Брайтона". После перерыва "Фулхэм" нащупал почву и забил, а "ириски" все равно выглядели опаснее гостей. Например, Паттерсон из убойной позиции пальнул в перекладину на добивании.

В любом случае, Калверта-Льюина, Макнила и Грея Дайчу очень не хватило. Виталий Миколенко весь матч провел на скамейке запасных. В начале августа он восстановился после травмы, почти всю предсезонную подготовку украинский защитник пропустил. Неудивительно, что игрок, настолько сильно отставший от графика, проиграл место в основе 38-летнему Эшли Янгу.

В середине каждого месяца осени у "Эвертона" будет по одному тяжелому матчу. "Арсенал" в сентябре, "Ливерпуль" в октябре, встреча с "МЮ" припадет на ноябрь. Уже в декабре в календаре "ирисок" начнется настоящий ад, но до этого времени у команды возникнут возможности для набора зачетных пунктов. Возможно, при удачном стечении обстоятельств к Boxing Day "Эвертон" будет идти где-то около зоны вылета, а не непосредственно в числе кандидатов на даунгрейд.

Everton completed 19 shots compared to Fulham’s 9.



Everton had an xG of 2.96 to Fulham’s. 1.54. ???? pic.twitter.com/gE0FnCIJDc — Everton Extra (@Everton_Extra) August 12, 2023

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 15 "Эвертон" 1 0 0 1 0 -1 0 20 "Астон Вилла" 1 0 0 1 1 -4 0

Личные встречи

25.02.23 АПЛ "Эвертон" – "Астон Вилла" 0:2

13.08.22 АПЛ "Астон Вилла" – "Эвертон" 2:1

22.01.22 АПЛ "Эвертон" – "Астон Вилла" 0:1

18.09.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Эвертон" 3:0

13.05.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Эвертон" 0:0

Цифры и факты

– В последних 3 матчах "Эвертона" в АПЛ залетал ТМ 2.5;

– "Астон Вилла" выиграла 4 последних поединка против "Эвертона" во всех соревнованиях.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Виллы" пребывают Буэндия, Дендонкер, Морено, Хаус, Рэмзи, Айрогбунам, Дуран, Траоре и Мингз. Под вопросом Бэйли. У "Эвертона" травмированы Коулман, Алли, Макнил, Харрисон. Также Дайчу следует оценить состояние Гомеша, Шермити, Грэя и Калверта-Льюина.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес – Кэш, Конса, Торрес, Динь – Луис, Камара – Бэйли, Диаби, Макгинн – Уоткинс

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд – Паттерсон, Кин, Тарковски, Янг – Гарнер, Онана, Гуйе, Ивоби – Дукуре – Данжума

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" – "Эвертон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Естественно, никто не хочет продолжать проигрывать, тем не менее, "ириски" по всем статьям выглядят аутсайдером в этом противостоянии. Конечно же, нет веры в то, что "Астон Вилла" не пропустит, но тяжело представить, чтобы больше одного раза, учитывая нереализацию атакующей группы "Эвертона". В спонтанный голевой прорыв гостей особо не верится, а вот хозяева у себя дома обязаны радовать публику.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.