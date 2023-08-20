Вернется ли Зинченко? Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.2023

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

21 августа. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

На старте прошлого розыгрыша чемпионата Англии "Арсенал" тоже ездил в гости к "Кристал Пэлас". Тогда матч вообще состоялся в 1-м туре, а не во 2-м. "Канониры" добыли победу со счетом 0:2, однако гостям откровенно повезло, что "стекольщики" не устроили им нервы, ведь подопечные Артеты выключились из игры во втором тайме. А вот в первом, кстати, Зинченко успел отличиться голевой передачей. Сейчас команда Микеля вновь стартовала убедительно с точки зрения результатов, впрочем, вопросы по игре в прологе, как и год назад, остаются.

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Новости "Кристал Пэлас"

На прошлых выходных парни Роя Ходжсона на выезде минимально обыграли "Шеффилд Юнайтед" – 0:1, в дебюте второй половины встречи Эдуар прошил оборону хозяев. В целом, "клинки" не создали особых проблем для своих гостей. "Шеффилд" не напрягал "Кристал Пэлас" как до гола Эдуара, так и после взятия ворот. Кадры у "Пэлас" сильнее, Эберечи Эзе, например, постоянно терроризировал защитников соперника острыми передачами и выводом партнеров на пространство (7 key passes, у Фила Фодена после матча с "Ньюкаслом" всего на 2 больше).

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Отсутствие Заха по матчу с "Юнайтед" в глаза не бросалось. Как и недостаток опыта в полузащите, ведь Миливоевич и Макартур тоже, как и Уилфрид, летом покинули команду. Хорошо, что у боссов "Пэлас" получилось продлить контракт с 21-летним вингером Майклом Олисе. Казалось бы, француз уже перешел в "Челси", но "стекольщики" доказали факты нарушения переговоров со стороны "синих" и сохранили талант у себя.

По усилению и общим перспективам команды: например, пока еще предстоит понять, как проявят себя новички – юный атакующий полузащитник Матеус Франка из "Фламенго" и опытный опорный хавбек Джефферсон Лерма из "Борнмута". Первому наверняка потребуется адаптация, второй должен стать как влитой вместо Миливоевича и Макартура. Хочется посмотреть на эту команду без тащера Заха хотя бы на дистанции нескольких месяцев, а потом сделать какой-то вывод. Пока точно рано.

Новости "Арсенала"

"Арсенал" с вопросами взял Суперкубок Англии (1:1 в основное время и 4:1 в серии пенальти) и аналогично с вопросами стартовал с победы в чемпионате. В матче с "Ноттингем Форест" "пушкари" забили два гола, после чего сбросили передачу, пропустили от Авоньи и вполне рисковали потерять очки.

В поединке же с "Сити" подопечным Артеты, если вспомнить, скорее, повезло. Во втором тайме "горожане" перекрыли лондонцам кислород, результативный удар Троссарда с рикошетом от защитника на последней компенсированной минуте действительно тянет на удачное стечение обстоятельств. Все это мы уже видели. "Арсенал" раскочегаривается в игровом плане и только входит в сезон.

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16 августа Александр Зинченко вернулся в общую группу "Арсенала" после полностью пропущенной подготовки. Напомним, в конце прошлого сезона украинец получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустил остаток кампании, матчи сборной и турне лондонцев в США. Как раз в том числе и с его позиции в обратном направлении в лазарет вылетел Тимбер – новичок "канониров" повредил кресты.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 8 "Арсенал" 1 1 0 0 2 1 3 9 "Кристал Пэлас" 1 1 0 0 1 1 3

Личные встречи

19.03.23 АПЛ "Арсенал" – "Кристал Пэлас" 4:1

05.08.22 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Арсенал" 0:2

04.04.22 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Арсенал" 3:0

18.10.21 АПЛ "Арсенал" – "Кристал Пэлас" 2:2

19.05.21 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Арсенал" 1:3

Цифры и факты

– В 13 последних матчах из 15 с участием "Арсенала" в АПЛ залетал ТБ 2.5;

– "Арсенал" проиграл только один из шести последних поединков на "Селхерст Парк".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Олисе травмирован, Матеус Франка и Уилл Хьюз еще не готовы. У "Арсенала" травмированы Габриэл Жезус, Юррьен Тимбер и Мохамед Эль-Ненни. Под вопросом участие в матче для Зинченко, Локонги и Балогуна.

"Кристал Пэлас", 4-2-3-1: Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэйи, Митчелл – Лерма, Дукуре – Айю, Эзе, Шлупп – Эдуар

"Арсенал", 4-3-3: Рамздэйл – Парти, Уайт, Салиба, Томиясу – Эдегор, Райс, Хавертц – Сака, Нкетиа, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. Две лондонские команды закроют 2-й тур чемпионата Англии. Вновь ждем типичную как для начала сезона победу "Арсенала". "Селхерст Парк" вряд ли сильно смутит "канониров", скорее, они сами выключатся из игры при счете 0:2.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.