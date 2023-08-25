Канонирам пора проснуться. Арсенал – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 26.08.2023

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

26 августа. 17:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Во втором слоте субботы в Англии, помимо прочих, будет матч между двумя командами из Лондона. "Арсенал" в своих домашних стенах примет "Фулхэм". "Канониры" набрали максимум очков в первых двух матчах, в то время как "дачники" – только половину. Разберемся, есть ли у гостей шансы разжиться зачетными пунктами на "Эмирейтс".

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Новости "Арсенала"

"Арсенал" выиграл все три стартовых поединка сезона, но ни в одном из них команда Артеты не выглядела убедительно хотя бы 45-60 минут. О поединке за Суперкубок Англии мы уже говорили не один раз, лишь напомним, что во втором тайме матча с "горожанами" "канонирам" очень повезло перевести игру в дополнительное время: Троссард забил с рикошетом от защитника на последней компенсированной минуте, а больше моментов у лондонцев после перерыва и не было.

В матче с "Ноттингем Форест" подопечные Артеты забили два гола еще в первом тайме, после чего типично для самих себя сбросили обороты и даже пропустили (2:1). Риск потерять очки присутствовал. Кстати, как и на выезде на "Селхерст Парк". "Арсенал" приехал в гости к "Кристал Пэлас" очень сонным и счет до перерыва так и не открыл.

"Пушкари" подолгу и стерильно владели мячом, атаковали шаблонно и без перегруза в количестве, почти не угрожали воротам Джонстона. Во второй половине встречи оригинальный розыгрыш штрафного наконец-то привел к заработанному Нкетией и реализованному Эдегором пенальти. Окей, 0:1, "Пэлас" подустал и "Арсеналу" можно было попробовать развить преимущество, но… нет. Томиясу получил две глупейшие желтые: первую за то, что вбрасывал мяч из аута почти полминуты, а вторую за то, что придержал Айю за футболку. Благодаря заменам Артеты и неготовности "орлов" организовать штурм "Арсенал" забрал с собой три очка.

How to see out a match ???? pic.twitter.com/1WXAFzEr1v — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2023

Новости "Фулхэма"

"Дачники" все лето отражали атаки из Саудовской Аравии. Футбольные богачи хотели забрать у "Фулхэма" и тренера Марку Силву, и экс-горняка Виллиана, и лидера нападения Митровича. По менеджеру и вингеру удалось справиться, однако серб уже покинул Туманный Альбион ради безумных денег. Лондонцы получат от "Аль-Хиляля" 50 млн евро. Напомним, больше года назад серб стал победителем Чемпионшипа, при этом установив новый рекорд результативности турнира (43 гола в 44 матчах). Митровича будет сильно не хватать "Фулхэму".

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В поединке с "Эвертоном" в 1-м туре "дачники" добыли минимальную победу (0:1), но отнесись "ириски" более ответственно к своим моментам – и кто знает, все вполне могло закончиться ничьей или даже поражением.

"Брентфорд" отнесся к подопечным Силвы вообще не так, как "Эвертон", и более сурово наказывал за ошибки. Диоп слабо катит вратарю? Висса перехватывает и забивает. Рим привозит пенальти и получает вторую желтую? Тогда держите еще два гола. "Дачники" в ответ вновь создали минимум опасности, на этот раз реализовать свой шанс, как с "ирисками", у них не получилось (0:3).

The Club can confirm that Aleksandar Mitrović has this evening left to join Al Hilal in the Saudi Pro League for a Club record transfer fee. — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 19, 2023

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Арсенал" 2 2 0 0 3 1 6 13 "Фулхэм" 2 1 0 1 1 -2 3

Личные встречи

12.03.23 АПЛ "Фулхэм" – "Арсенал" 0:3

27.08.22 АПЛ "Арсенал" – "Фулхэм" 2:1

18.04.21 АПЛ "Арсенал" – "Фулхэм" 1:1

12.09.20 АПЛ "Фулхэм" – "Арсенал" 0:3

01.01.19 АПЛ "Арсенал" – "Фулхэм" 4:1

Цифры и факты

– "Арсенал" выиграл 3 своих последних матча в АПЛ;

– "Арсенал" не знает поражений в 16 последних домашних матчах с "Фулхэмом" во всех соревнованиях;

– "Канониры" забивали не менее 2 мячей в 7 из последних 8 матчей против "дачников" во всех турнирах;

– Букайо Сака не пропускает матчи за "Арсенал" в чемпионате Англии в течение двух лет, он провел 82 поединка подряд и в игре с "Фулхэмом" может превзойти рекорд Пола Мерсона.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Александр Зинченко уже во всю тренируется, на "Селхерст Парк" в последнем туре украинец вышел на замену под конец второго тайма. У "Арсенала" точно не готов Тимбер, новичок "канониров" повредил кресты. Травмированы Эль-Ненни и Габи Жезус, Локонга и Балогун под вопросом. Дисквалифицирован Томиясу у "пушкарей" и Рим у "дачников"

"Арсенал", 4-3-3: Рамздейл – Парти, Уайт, Салиба, Зинченко – Эдегор, Райс, Хавертц – Сака, Нкетия, Мартинелли

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено – Тете, Диоп, Басси, Робинсон – Лукич, Рид – Уилсон, Перейра, Декордова-Рид – Хименес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Навалить скепсиса по поводу "пушкарей" и здесь у нас вряд ли получится. "Арсенал" еще вкатывается в сезон и только набирает ход, но у "Фулхэма" дела обстоят гораздо хуже. Команда Силвы создает мало моментов и много ошибается в обороне. На глазах у своих болельщиков "канониры" обязаны уверенно обыграть такого соперника даже в полсилы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.