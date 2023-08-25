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Канонирам пора проснуться. Арсенал – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 26.08.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "пушкарями" и "дачниками" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 3-й тур.
26 августа. 17:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Во втором слоте субботы в Англии, помимо прочих, будет матч между двумя командами из Лондона. "Арсенал" в своих домашних стенах примет "Фулхэм". "Канониры" набрали максимум очков в первых двух матчах, в то время как "дачники" – только половину. Разберемся, есть ли у гостей шансы разжиться зачетными пунктами на "Эмирейтс".
Новости "Арсенала"
"Арсенал" выиграл все три стартовых поединка сезона, но ни в одном из них команда Артеты не выглядела убедительно хотя бы 45-60 минут. О поединке за Суперкубок Англии мы уже говорили не один раз, лишь напомним, что во втором тайме матча с "горожанами" "канонирам" очень повезло перевести игру в дополнительное время: Троссард забил с рикошетом от защитника на последней компенсированной минуте, а больше моментов у лондонцев после перерыва и не было.
В матче с "Ноттингем Форест" подопечные Артеты забили два гола еще в первом тайме, после чего типично для самих себя сбросили обороты и даже пропустили (2:1). Риск потерять очки присутствовал. Кстати, как и на выезде на "Селхерст Парк". "Арсенал" приехал в гости к "Кристал Пэлас" очень сонным и счет до перерыва так и не открыл.
"Пушкари" подолгу и стерильно владели мячом, атаковали шаблонно и без перегруза в количестве, почти не угрожали воротам Джонстона. Во второй половине встречи оригинальный розыгрыш штрафного наконец-то привел к заработанному Нкетией и реализованному Эдегором пенальти. Окей, 0:1, "Пэлас" подустал и "Арсеналу" можно было попробовать развить преимущество, но… нет. Томиясу получил две глупейшие желтые: первую за то, что вбрасывал мяч из аута почти полминуты, а вторую за то, что придержал Айю за футболку. Благодаря заменам Артеты и неготовности "орлов" организовать штурм "Арсенал" забрал с собой три очка.
How to see out a match ???? pic.twitter.com/1WXAFzEr1v— Arsenal (@Arsenal) August 22, 2023
Новости "Фулхэма"
"Дачники" все лето отражали атаки из Саудовской Аравии. Футбольные богачи хотели забрать у "Фулхэма" и тренера Марку Силву, и экс-горняка Виллиана, и лидера нападения Митровича. По менеджеру и вингеру удалось справиться, однако серб уже покинул Туманный Альбион ради безумных денег. Лондонцы получат от "Аль-Хиляля" 50 млн евро. Напомним, больше года назад серб стал победителем Чемпионшипа, при этом установив новый рекорд результативности турнира (43 гола в 44 матчах). Митровича будет сильно не хватать "Фулхэму".
В поединке с "Эвертоном" в 1-м туре "дачники" добыли минимальную победу (0:1), но отнесись "ириски" более ответственно к своим моментам – и кто знает, все вполне могло закончиться ничьей или даже поражением.
"Брентфорд" отнесся к подопечным Силвы вообще не так, как "Эвертон", и более сурово наказывал за ошибки. Диоп слабо катит вратарю? Висса перехватывает и забивает. Рим привозит пенальти и получает вторую желтую? Тогда держите еще два гола. "Дачники" в ответ вновь создали минимум опасности, на этот раз реализовать свой шанс, как с "ирисками", у них не получилось (0:3).
The Club can confirm that Aleksandar Mitrović has this evening left to join Al Hilal in the Saudi Pro League for a Club record transfer fee.— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 19, 2023
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|"Арсенал"
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|13
|"Фулхэм"
|2
|1
|0
|1
|1
|-2
|3
Личные встречи
12.03.23 АПЛ "Фулхэм" – "Арсенал" 0:3
27.08.22 АПЛ "Арсенал" – "Фулхэм" 2:1
18.04.21 АПЛ "Арсенал" – "Фулхэм" 1:1
12.09.20 АПЛ "Фулхэм" – "Арсенал" 0:3
01.01.19 АПЛ "Арсенал" – "Фулхэм" 4:1
Цифры и факты
– "Арсенал" выиграл 3 своих последних матча в АПЛ;
– "Арсенал" не знает поражений в 16 последних домашних матчах с "Фулхэмом" во всех соревнованиях;
– "Канониры" забивали не менее 2 мячей в 7 из последних 8 матчей против "дачников" во всех турнирах;
– Букайо Сака не пропускает матчи за "Арсенал" в чемпионате Англии в течение двух лет, он провел 82 поединка подряд и в игре с "Фулхэмом" может превзойти рекорд Пола Мерсона.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Александр Зинченко уже во всю тренируется, на "Селхерст Парк" в последнем туре украинец вышел на замену под конец второго тайма. У "Арсенала" точно не готов Тимбер, новичок "канониров" повредил кресты. Травмированы Эль-Ненни и Габи Жезус, Локонга и Балогун под вопросом. Дисквалифицирован Томиясу у "пушкарей" и Рим у "дачников"
"Арсенал", 4-3-3: Рамздейл – Парти, Уайт, Салиба, Зинченко – Эдегор, Райс, Хавертц – Сака, Нкетия, Мартинелли
"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено – Тете, Диоп, Басси, Робинсон – Лукич, Рид – Уилсон, Перейра, Декордова-Рид – Хименес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Фулхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 – 3:1. Навалить скепсиса по поводу "пушкарей" и здесь у нас вряд ли получится. "Арсенал" еще вкатывается в сезон и только набирает ход, но у "Фулхэма" дела обстоят гораздо хуже. Команда Силвы создает мало моментов и много ошибается в обороне. На глазах у своих болельщиков "канониры" обязаны уверенно обыграть такого соперника даже в полсилы.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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