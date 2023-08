Канонирам пора проснуться. Арсенал – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 26.08.2023

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

26 августа. 17:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Во втором слоте субботы в Англии, помимо прочих, будет матч между двумя командами из Лондона. "Арсенал" в своих домашних стенах примет "Фулхэм". "Канониры" набрали максимум очков в первых двух матчах, в то время как "дачники" – только половину. Разберемся, есть ли у гостей шансы разжиться зачетными пунктами на "Эмирейтс".

"Арсенал" выиграл все три стартовых поединка сезона, но ни в одном из них команда Артеты не выглядела убедительно хотя бы 45-60 минут. О поединке за Суперкубок Англии мы уже говорили не один раз, лишь напомним, что во втором тайме матча с "горожанами" "канонирам" очень повезло перевести игру в дополнительное время: Троссард забил с рикошетом от защитника на последней компенсированной минуте, а больше моментов у лондонцев после перерыва и не было.

В матче с "Ноттингем Форест" подопечные Артеты забили два гола еще в первом тайме, после чего типично для самих себя сбросили обороты и даже пропустили (2:1). Риск потерять очки присутствовал. Кстати, как и на выезде на "Селхерст Парк". "Арсенал" приехал в гости к "Кристал Пэлас" очень сонным и счет до перерыва так и не открыл.

"Пушкари" подолгу и стерильно владели мячом, атаковали шаблонно и без перегруза в количестве, почти не угрожали воротам Джонстона. Во второй половине встречи оригинальный розыгрыш штрафного наконец-то привел к заработанному Нкетией и реализованному Эдегором пенальти. Окей, 0:1, "Пэлас" подустал и "Арсеналу" можно было попробовать развить преимущество, но… нет. Томиясу получил две глупейшие желтые: первую за то, что вбрасывал мяч из аута почти полминуты, а вторую за то, что придержал Айю за футболку. Благодаря заменам Артеты и неготовности "орлов" организовать штурм "Арсенал" забрал с собой три очка.

"Дачники" все лето отражали атаки из Саудовской Аравии. Футбольные богачи хотели забрать у "Фулхэма" и тренера Марку Силву, и экс-горняка Виллиана, и лидера нападения Митровича. По менеджеру и вингеру удалось справиться, однако серб уже покинул Туманный Альбион ради безумных денег. Лондонцы получат от "Аль-Хиляля" 50 млн евро. Напомним, больше года назад серб стал победителем Чемпионшипа, при этом установив новый рекорд результативности турнира (43 гола в 44 матчах). Митровича будет сильно не хватать "Фулхэму".

В поединке с "Эвертоном" в 1-м туре "дачники" добыли минимальную победу (0:1), но отнесись "ириски" более ответственно к своим моментам – и кто знает, все вполне могло закончиться ничьей или даже поражением.

"Брентфорд" отнесся к подопечным Силвы вообще не так, как "Эвертон", и более сурово наказывал за ошибки. Диоп слабо катит вратарю? Висса перехватывает и забивает. Рим привозит пенальти и получает вторую желтую? Тогда держите еще два гола. "Дачники" в ответ вновь создали минимум опасности, на этот раз реализовать свой шанс, как с "ирисками", у них не получилось (0:3).

