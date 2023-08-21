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Фулхэм ввязался в гонку за молодым талантом Арсенала Балогуном

Англия
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На вырученные с Митровича деньги

Фулхэм ввязался в гонку за молодым талантом Арсенала Балогуном

Фото: Fichajes

Новина українською

"Фулхэм" попытается подписать нападающего "Арсенала" Фоларина Балогуна. Лондонский клуб надеется предложить 35 миллионов фунтов за нападающего сборной США.

При этом "Арсенал" ожидает получить за форварда 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Балогун забил 22 гола в аренде за "Реймс" и дешево расставаться с американцем в клубе не планируют.

К Фоларину также проявляет интерес "Челси" и "Монако", но пока в гонке за нападающем нет однозначного лидера.

Балогун – воспитанник "Арсенала". 22-летний нападающий успел поиграть в аренде за "Мидлсбро" и "Реймс".

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Фоларин Балогун
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Источник:
dailymail.co.uk

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