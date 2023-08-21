Фулхэм ввязался в гонку за молодым талантом Арсенала Балогуном

"Фулхэм" попытается подписать нападающего "Арсенала" Фоларина Балогуна. Лондонский клуб надеется предложить 35 миллионов фунтов за нападающего сборной США.

При этом "Арсенал" ожидает получить за форварда 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Балогун забил 22 гола в аренде за "Реймс" и дешево расставаться с американцем в клубе не планируют.

К Фоларину также проявляет интерес "Челси" и "Монако", но пока в гонке за нападающем нет однозначного лидера.

Балогун – воспитанник "Арсенала". 22-летний нападающий успел поиграть в аренде за "Мидлсбро" и "Реймс".