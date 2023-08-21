Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм ввязался в гонку за молодым талантом Арсенала Балогуном
На вырученные с Митровича деньги
Фото: Fichajes
"Фулхэм" попытается подписать нападающего "Арсенала" Фоларина Балогуна. Лондонский клуб надеется предложить 35 миллионов фунтов за нападающего сборной США.
При этом "Арсенал" ожидает получить за форварда 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Балогун забил 22 гола в аренде за "Реймс" и дешево расставаться с американцем в клубе не планируют.
К Фоларину также проявляет интерес "Челси" и "Монако", но пока в гонке за нападающем нет однозначного лидера.
Балогун – воспитанник "Арсенала". 22-летний нападающий успел поиграть в аренде за "Мидлсбро" и "Реймс".
Популярное сейчас
- Маляр: Цена заголовков о перемещении 82 бригады - 5 авиаударов по ней за сутки
- Техдиректор Руха: Может нам проводить отдельный чемпионат Украины для команд, играющих в еврокубках?
- СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
- Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО