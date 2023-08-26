Битва равных? Ньюкасл – Ливерпуль. Анонс и прогноз центрального матча 3-го тура АПЛ на 27.08.2023

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

27 августа. 18:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Ньюкаслу" и "Ливерпулю" не удалось набрать максимум очков в стартовых двух турах, однако отметить команды однозначно со знаком минус в тех матчах, где они потеряли зачетные пункты, точно нельзя. Разберемся, чего ждать от последнего и центрального поединка 3-го тура.

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Новости "Ньюкасла"

"Ньюкасл" громко заявил о своих амбициях в первом матче сезона АПЛ-2023/24, от "Астон Виллы" на "Сент-Джеймс Парк" не осталось ни следа (5:1). Подопечные Эдди Хау действовали инициативно и сполна воспользовались травмой Тайрона Мингза, раз за разом взламывая оборону "львов". Отлично выглядели новички, Сандро Тонали и Харви Барнс, команда хорошо разыгрывала стандартные положения, настоящим монстром в атаке был швед Александер Исак.

Тем не менее, на "Этихаде" уже "Ньюкасл" по полной программе прочувствовал всю боль заточения в клетке второго номера. "Манчестер Сити" тотально контролировал ход встречи и почти ничего не позволил создать "джорди" у ворот Эдерсона. "Сороки" старались максимально поспевать в обороне, в целом у них неплохо получалось, отсюда и всего один пропущенный гол (1:0). Тем не менее, на данном этапе становления и/или отрезке сезона "Ньюкасл" не способен бодаться с "Манчестер Сити" на равных. Даже неделя отдыха "джорди" не помогла, ведь "горожане" среди недели тягались с "Севильей" за Суперкубок УЕФА.

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Из свежего по трансферным новостям у "Ньюкасла" можно выделить годичную аренду Льюиса Холла. Опция выкупа станет обязательной только в том случае, если воспитанник "Челси" проведет за "сорок" определенное количество матчей. Холл способен закрыть позиции в обороне и полузащите на левом фланге, а также выйти в центре поля. Что-то Хау увидел в этом парне, раз руководство согласилось заплатить за аренду Льюиса 27 миллионов фунтов плюс еще 8 бонусами. Осталось справиться с проклятием 20-го номера, ведь в последнее время в "Ньюкасле" его брали только трансферные провалы (Товен, Кабелла, Луке, Вуд). Кстати, забавно: ранее "сороки" взяли Тино Ливраменто, лучшего игрока года академии "Челси" в сезоне-2020/21. А Льюис Холл был признан лучшим футболистом в Кобхэме в кампании-2022/23.

EH ???? LH pic.twitter.com/0fdg6XoF5z — Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2023

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" провел огненный матч с "Челси", поединок стал настоящим украшением первого тура чемпионата Англии (1:1). Правда, во многом "красные" преуспевали благодаря игровому классу отдельных исполнителей, таких как Салах, Ван Дейк, Алиссон, Луис Диас и Робертсон. Физическая готовность "Ливерпуля" пока же вызывает вопросы. На данный момент команда не может поддерживать высокий темп с мячом в ногах хотя бы 50-60 минут игрового времени, именно поэтому "Челси" так много контролировал снаряд и регулярно получал возможность созидать.

С "Борнмутом" на "Энфилде" "Ливерпуль" доказал, что характер у команд Клоппа присутствует всегда (3:1). Мерсисайдцы допустили несколько ошибок в дебюте матча и пропустили, но затем исправили положение и довели поединок до победы даже в меньшинстве. Илья Забарный провел на поле все 90+ минут и капитулировал вместе со всей обороной "Борнмута".

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В обоих матчах остались вопросы к средней линии "Ливерпуля". Гакпо как бокс-ту-бокс пока не впечатляет, до Жоэлинтона Коди далековато. Собослаи силен индивидуально, но Доминик еще не встроен в командные механизмы. Макаллистер не всегда успевает резать волны на позиции шестерки. К слову, его красная карточка была аннулирована, Алексис получит право сыграть против "Ньюкасла". Видимо, пока новичок "красных" из "Штутгарта" Ватару Эндо будет впитывать принципы футбола Клоппа на тренировках и после выходов на замену, чуть выше на любимую точку Макаллистеру подняться не позволят.

A trip to St. James' Park awaits this Sunday ????#NEWLIV pic.twitter.com/oMlWLAxN4b — Liverpool FC (@LFC) August 23, 2023

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 5 "Ливерпуль" 2 1 1 0 4 2 4 9 "Ньюкасл" 2 1 0 1 5 3 3

Личные встречи

18.02.23 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:2

31.08.22 АПЛ "Ливерпуль" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1

30.04.22 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:1

16.12.21 АПЛ "Ливерпуль" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1

24.04.21 АПЛ "Ливерпуль" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

– "Ливерпуль" не знает поражений в 13 последних матчах в чемпионате Англии;

– "Красные" не проигрывают "Ньюкаслу" с декабря 2015 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Вряд ли стоит ждать откровенных сюрпризов от Эдди Хау и Юргена Клоппа, по их стартовым предпочтениям мы уже все примерно поняли. В лазарете "Ньюкасла" по-прежнему находятся Манкильо и Крафт, под небольшим вопросом участие Жоэлинтона и Уиллока. В "Ливерпуле" не рассчитывают на Алькантару, Байчетича и Джонса. Есть вероятность, что Клопп прибережет Трента, но она минимальна, повреждение защитника некритичное.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон – Альмирон, Исак, Гордон

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Собослаи, Макаллистер, Гакпо – Салах, Жота, Диас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Нас ждет огненный поединок. "Ливерпуль" не сможет выдать такой же уровень контроля, как "Манчестер Сити", поэтому игра будет открытой, стоит ждать немало голов. "Ньюкасл" у себя дома выложится на все 100%. На бумаге отдать предпочтение какой-либо из команд почти нереально.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.