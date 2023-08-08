Ньюкасл подписал талантливого воспитанника Челси – у него за плечами тяжелая травма и один сезон в АПЛ

"Ньюкасл Юнайтед" завершил подписание контракта с защитником молодежной сборной Англии Валентино Ливраменто.

Последние несколько лет Тино выступал за "Саутгемптон". 20-летний защитник присоединился к "сорокам" за неразглашенную сумму и согласовал контракт до лета 2028 года.

Ливраменто прошел через молодежную систему "Челси", где был признан игроком года в академии клуба в 2021 году. Летом того же года он перешел в "Саутгемптон" и быстро закрепился в первой команде "святых", сыграв 28 матчей в Премьер-лиге в своем первом сезоне, прежде чем его путь был прерван тяжелой травмой колена.