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Ньюкасл подписал талантливого воспитанника Челси – у него за плечами тяжелая травма и один сезон в АПЛ
Знакомьтесь, Тино Ливраменто
Newcastle
"Ньюкасл Юнайтед" завершил подписание контракта с защитником молодежной сборной Англии Валентино Ливраменто.
Последние несколько лет Тино выступал за "Саутгемптон". 20-летний защитник присоединился к "сорокам" за неразглашенную сумму и согласовал контракт до лета 2028 года.
Ливраменто прошел через молодежную систему "Челси", где был признан игроком года в академии клуба в 2021 году. Летом того же года он перешел в "Саутгемптон" и быстро закрепился в первой команде "святых", сыграв 28 матчей в Премьер-лиге в своем первом сезоне, прежде чем его путь был прерван тяжелой травмой колена.
It's Tino time! ⏰ pic.twitter.com/ZY7FpsPi9R— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2023
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