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Мак Аллистер избежит дисквалификации. Футбольная федерация смягчила меру пресечения

Англия
(1 голосов)

Клопп доволен

Мак Аллистер избежит дисквалификации. Футбольная федерация смягчила меру пресечения

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер избежал дисквалификации за грубый фол в матче с "Борнмутом" (3:1) 19-го августа. Федерация футбола Англии (FA) отменила наказание.

На 58-й минуте игры с "Борнмутом" в АПЛ полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Брэмелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

FA приняла апелляцию "Ливерпуля" и клуб уже сможет включить игрока в заявку на ближайший матч. "Красные" сыграют с "Ньюкаслом" 27-го августа.

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В статье: Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
22.08.2023 в 21:44
Згоден, не було там ніякої небезпечної гри.
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