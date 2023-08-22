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Мак Аллистер избежит дисквалификации. Футбольная федерация смягчила меру пресечения
Клопп доволен
Фото: twitter.com/LFC
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер избежал дисквалификации за грубый фол в матче с "Борнмутом" (3:1) 19-го августа. Федерация футбола Англии (FA) отменила наказание.
На 58-й минуте игры с "Борнмутом" в АПЛ полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Брэмелл сразу показал аргентинцу красную карточку.
FA приняла апелляцию "Ливерпуля" и клуб уже сможет включить игрока в заявку на ближайший матч. "Красные" сыграют с "Ньюкаслом" 27-го августа.
August 22, 2023
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