Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

3 сентября. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонский "Арсенал" у букмекеров – фаворит поединка. Все ли здесь так однозначно? И для "канониров", и для "красных дьяволов" очная встреча станет первой по-настоящему ответственной проверкой в текущем сезоне чемпионата Англии. Пугает лишь то, что предыдущие, менее серьезные тесты, были либо провалены, либо пройдены "на тоненького".

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Новости "Арсенала"

Отскочили с "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии (1:1 и 4:1 в серии пенальти), чуть не обожглись с "Ноттингем Форест" (2:1) и "Кристал Пэлас" (0:1). Тем не менее, стоит отдать должное, потеря очков в поединке против "Фулхэма" носит совершенно иной характер.

До лондонского дерби можно было с уверенностью сказать, мол, "Арсенал", как и на старте прошлого сезона, стремится быстро обеспечить результат до перерыва, потому что физического ресурса на второй тайм пока попросту не хватает.

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Правда, "Фулхэм" уже на 57-й секунде матча поставил "Арсенал" в очень неудобные условия, на это стоит сделать скидку. В первом тайме "канониры" еще стерильно вырисовывали букву U вокруг обороны "дачников", а вот на второй Артета сумел выпустить другую команду. Очень подсобили замены: Зинченко помог зафиксировать владение мячом повыше, Виейра заработал пенальти и отдал ассист на Нкетию. Казалось бы, вот он, камбэк, но концентрации на угловом под самый занавес поединка "пушкарям" не хватило (2:2). И все равно констатируем прогресс: выключились значительно позже, чем обычно, да и вообще, скорее, порадовали.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Как "Юнайтед" начал розыгрыш Английской Премьер-лиги? Сперва манкунианцы с большим трудом дожали почему-то более организованный "Вулверхэмптон" (1:0). Если бы еще арбитры не допустили ошибку и поставили пенальти за фол на Калайджиче на 90+6 минуте, то о победе "дьяволов" говорить бы не пришлось.

Затем "МЮ" вообще не ожидал, что "Тоттенхэм" побежит вперед после перерыва. Справедливое поражение гостей (2:0). Наконец, подопечные Тен Хага оформили камбэк в домашнем матче против "Ноттингем Форест", уступая уже к 5-й минуте в два мяча (3:2).

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После такого натужного успеха можно заявить о характере Манчестера, однако акцент хочется сделать на другом. "Юнайтед" играет вспышками, несистемно, допуская много ошибок перед своими воротами и упуская моменты у чужих. Ищет себя на "Олд Траффорд" воспитанник "Челси" Мейсон Маунт, голкипер Онана становится героем мемов, атакующие хавбеки "МЮ" не имеют возможности опереться на Каземиро из-за плохой формы бразильца. Впереди бы пригодился Расмус Хейлунд, но датчанин продолжает залечивать повреждение. Похоже, плюс-минус настроить команду Тен Хаг сможет только после международной паузы.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 5 "Арсенал" 3 2 1 0 5 2 7 8 "Манчестер Юнайтед" 3 2 0 1 4 0 6

Личные встречи

23.07.23 КТМ "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 0:2

22.01.23 АПЛ "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 3:2

04.09.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:1

23.04.22 АПЛ "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 3:1

02.12.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:2

Цифры и факты

– "Манчестер Юнайтед" выиграл 6 из последних 7 матчей в АПЛ;

– "МЮ" забивал не менее 2 мячей в последних 3 матчах с "Арсеналом" во всех соревнованиях;

– В последних 5 домашних матчах во всех турнирах против "Юнайтед" "канониры" не побеждали.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Варан получил травму, плюс на левом фланге пока не могут закрыть позицию защитника из-за повреждений Маласия и Шоу. Регилон или Далот? Вряд ли Серхио тут же выйдет в старте после переезда в Манчестер.

А еще в лазарете Диалло, Маунт, Мейну и Хитон. Зато выздоровел Хойлуд, на нового форварда Тен Хаг сможет рассчитывать, как минимум, со скамейки. Артета точно не выпустит Тимбера и Эль-Ненни. Под вопросом Нкетия, но хорошо, что уже доступен Жезус.

"Арсенал", 4-3-3: Рамздейл – Парти, Уайт, Салиба, Зинченко – Эдегор, Райс, Хавертц – Сака, Жезус, Мартинелли

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана – Ван-Биссака, Линделеф, Мартинес, Далот – Эриксен, Каземиро – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Марсиаль

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Команды не играли посреди недели в Кубке лиги, у них не возникнет права пожаловаться на усталость после очной встречи. Да, сейчас "Арсенал" выглядит даже более структурно, но всплески "МЮ" вполне могут наложиться на отрезки, где лондонцы будут несосредоточенными. Матч точно должен выйти результативным, но его исход зависит от слишком большого количества переменных.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.