Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

3 сентября. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонский "Арсенал" у букмекеров – фаворит поединка. Все ли здесь так однозначно? И для "канониров", и для "красных дьяволов" очная встреча станет первой по-настоящему ответственной проверкой в текущем сезоне чемпионата Англии. Пугает лишь то, что предыдущие, менее серьезные тесты, были либо провалены, либо пройдены "на тоненького".

Отскочили с "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии (1:1 и 4:1 в серии пенальти), чуть не обожглись с "Ноттингем Форест" (2:1) и "Кристал Пэлас" (0:1). Тем не менее, стоит отдать должное, потеря очков в поединке против "Фулхэма" носит совершенно иной характер.

До лондонского дерби можно было с уверенностью сказать, мол, "Арсенал", как и на старте прошлого сезона, стремится быстро обеспечить результат до перерыва, потому что физического ресурса на второй тайм пока попросту не хватает.

Правда, "Фулхэм" уже на 57-й секунде матча поставил "Арсенал" в очень неудобные условия, на это стоит сделать скидку. В первом тайме "канониры" еще стерильно вырисовывали букву U вокруг обороны "дачников", а вот на второй Артета сумел выпустить другую команду. Очень подсобили замены: Зинченко помог зафиксировать владение мячом повыше, Виейра заработал пенальти и отдал ассист на Нкетию. Казалось бы, вот он, камбэк, но концентрации на угловом под самый занавес поединка "пушкарям" не хватило (2:2). И все равно констатируем прогресс: выключились значительно позже, чем обычно, да и вообще, скорее, порадовали.

Как "Юнайтед" начал розыгрыш Английской Премьер-лиги? Сперва манкунианцы с большим трудом дожали почему-то более организованный "Вулверхэмптон" (1:0). Если бы еще арбитры не допустили ошибку и поставили пенальти за фол на Калайджиче на 90+6 минуте, то о победе "дьяволов" говорить бы не пришлось.

Затем "МЮ" вообще не ожидал, что "Тоттенхэм" побежит вперед после перерыва. Справедливое поражение гостей (2:0). Наконец, подопечные Тен Хага оформили камбэк в домашнем матче против "Ноттингем Форест", уступая уже к 5-й минуте в два мяча (3:2).

После такого натужного успеха можно заявить о характере Манчестера, однако акцент хочется сделать на другом. "Юнайтед" играет вспышками, несистемно, допуская много ошибок перед своими воротами и упуская моменты у чужих. Ищет себя на "Олд Траффорд" воспитанник "Челси" Мейсон Маунт, голкипер Онана становится героем мемов, атакующие хавбеки "МЮ" не имеют возможности опереться на Каземиро из-за плохой формы бразильца. Впереди бы пригодился Расмус Хейлунд, но датчанин продолжает залечивать повреждение. Похоже, плюс-минус настроить команду Тен Хаг сможет только после международной паузы.

