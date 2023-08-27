Конкурент Зинченко присоединился к Реал Сосьедаду

Одноклубник Зинченко Киран Тирни присоединился к "Реал Сосьедаду" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год без права выкупа.

Защитник сборной Шотландии перешел в "Арсенал" в августе 2019 года из "Селтика". За это время он провел 124 матча во всех турнирах за клуб.

Тирни является конкурентом Александра по позиции. Поэтому отъезд шотландца увеличивает шансы на попадание украинца в основу, учитывая травму Тимбера.