Байер - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 30-й тур

6 июня. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Начиная с сезона 2012/13 “Бавария” каждый год выигрывает чемпионат Германии. “Рекордмайстер” доминирует во всех компонентах и над всеми клубами. С начала чемпионской серии ни одна команда не смогла обыграть “Баварию” в трех матчах подряд. Удастся ли это “Байеру”? Леверкузен выиграл во втором круге прошлого сезона, а в нынешнем Hinrunde стал первой командой, которая нанесла поражению нынешнему тренеру “Баварии” Ханси Флику.

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В том матче Леверкузен отказался от своего акцента на владении и разбил “Баварию” на контратаках. Дублем отметился Леон Бэйли, единственный гол баварцев забил Томас Мюллер. Героем матча стал вратарь “Байера” Лукаша Градецки. По ходу игры он потерял контактную линзу, но продолжал отбивать многочисленные удары игроков “Баварии”. Матч закончился победой Леверкузена 2:1.

Какой план на игру Петер Бос выберет в этот раз? На предматчевой пресс-конференции он говорил, что “Байеру” нужно сыграть в свой футбол и “быть смелыми”.

Без смелости не обойтись. “Бавария” в последних матчах показывает футбол уровня победителя Лиги чемпионов. Мюнхенцы переигрывают одного соперника за другим и стремятся к рекордам по общекомандным голам (нынешние 86, рекорд 101) и индивидуальным (29 голов у Левандовски, 40 было у Герда Мюллера). “Мне нравится, как играет “Бавария”, – признается Петер Бос. Они играют для тех, кто любит футбол. Он должен быть именно таким”. Полное доминирование и высокая линия защиты – это то, чего хочет добиться от своей команды Бос, поэтому в его комплименте нет ничего удивительного.

Цифры и факты

“Байер” выиграл два последних матча против “Баварии”, но никогда еще не выигрывал у мюнхенцев в трех встречах подряд.

“Бавария” не забивала в четырех из восьми последних матчей в Леверкузене, а выиграла лишь один шести выездов против “Байера” (три ничьи, два поражения).

Лидер “Байера” Кай Хавертц забил шесть голов в последних пяти матчах после того как стал играть на позиции ложной девятки.

В 17 матчах против “Байера” Роберт Левандовски забил пять голов.

“Бавария” забивает по меньшей мере два гола в в семи из восьми последних матчах, а после возобновления чемпионата пропустила только два гола в матче с “Айнтрахтом”.

Ориентировочные составы

Нападающий “Байера” Кевин Фолланд возобновил тренировки с командой, но Петер Бос признает, что один из лидеров команды пока не способен провести полный матч. Единственная потеря Леверкузена перед матчем с “Баварией” – это защитник Ларс Бендер. У “Рекордмайстера” потерь больше. Коутиньо, Зюле и Толиссо пока не готовы к матчам. Вернулся Тиаго, но вероятнего всего Ханси Флик останется верным паре Киммих - Горетцка в центре поля.

“Байер”: Градецки – Вайзер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Арангис, Демирбай – Беллараби, Амири, Диаби – Хавертц

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч “Байер” Леверкузен – “Бавария”

Высокая линия защиты “Баварии” – это лакомый кусочек для быстрых и подвижных вингеров “Байера”, которые умеют располагаться между линиями. У “Байера” должны быть хорошие моменты, так как “Бавария” играет с риском и коэффициент 1.45 на “обе забьют – да” против 2.69 “нет” никого не должен удивлять. Проблема “Байера” в том, что не пропустить от нынешней “Баварии” практически невозможно – настолько команда Ханси Флика умеет создавать моменты из любых положений и фаз игры, и при этом завершать их с устрашающей регулярностью. “Бавария” близка к своему восьмому подряд чемпионству не только благодаря великолепному финансовому состоянию и мощному составу, но и невероятной мотивации, высокой профессиональной этике и жажде футболистов к победе в каждом матче. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.