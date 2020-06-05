Боруссия Дортмунд - Герта. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 30-й тур

6 июня. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Герта” Берлин

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Самым статусным матчем недели в Германии будет противостояние “Баварии” с “Байером”, но игра между “Боруссией” Дортмунд и “Гертой” не должна уступить леверкузенской битве в качестве. Все дело в стремительном прогрессе “Герты” после прихода Бруно Лаббадии.

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54-летний тренер смог создать гармонию в непростом берлинском коллективе, настроил игру в защите и при стандартах, а также вернул в основной состав лидеров-ветеранов, как например 35-летнего форварда Ведада Ибишевича. Результат превосходит все ожидания. “Герта” набрала десять из 12 очков после возобновления чемпионата. Это второй результат в лиге. Выше только “Бавария”, выигравшая все матчи после карантина.

“Герта” выиграла у “Хоффенхайма” (3:0), “Униона” (4:0) и “Аугсбурга” (2:0), а упустила очки только в матче с “РБ Лейпциг” (2:2). Игра с “Боруссией” станет серьезным испытанием для “новой” “Герты”. Лаббадиа говорит, что в игре с BVB его команде нужно быть сверхорганизованной в обороне, а также показать себя и в игре с мячом.

На что способна “Боруссия”, если защищаться против нее спустя рукава, показал в прошлом туре “Падерборн”, пропустив от Дортмунда шесть мячей. Джейдон Санчо впервые после паузы вышел в основе и сразу оформил свой первый хет-трик в профессиональном футболе. Эрлинг Холанд возобновился после травмы, полученной в матче с “Баварией”, но вероятно Люсьен Фавр в игре против “Герты” вновь сыграет без номинальных нападающих, выпустив трио Брандт - Санчо - Азар.

Цифры и факты

“Боруссия” выиграла 29 из 65 последних матчей Бундеслиги против “Герты”. Берлинцы без побед в пяти последних поединках (две ничьи, три поражения).

В четырех матчах чемпионата с “Гертой” Джейдон Санчо забил три гола и сделал три ассиста.

Эрлинг Холанд забил девять голов в своих первых шести матчах Бундеслиги, но в последующих пяти матчах лишь раз пробил ворота соперника.

Нынешний тренер “Боруссии” Люсьен Фавр тренировал “Герту” с 2007 года по сентября 2009-го.

В семи матчах против Дортмунда Бруно Лаббадиа ни разу не побеждал (три поражения).

Лучший бомбардир “Герты” Доди Лукебакио (шесть мячей) забил лишь один гол в последних восьми матчах.

“Герта” забивает не меньше двух голов в последних шести матчах и не проигрывает на выезде семь поединков подряд.

Вингер “Боруссии” Торган Азар забил “Герте” восемь голов в 11 матчах, на три гола больше, чем любой другой команде Бундеслиги.

Ориентировочные составы

У Дортмунда большая потеря – из-за перебора карточек против “Герты” не сыграет основной защитник и лидер команды Матс Хуммельс. Из-за того, что вне игры остается и центрбек Загаду, роль третьего защитника будет исполнять Эмре Джан. По-прежнему травмированы Ройс и Шульц, больше не сыграет в сезоне Дауд. Холанд вернулся к тренировкам с командой, но вероятнее всего начнет матч в запасе.

У “Герты” также не без серьезных потерь. С “Боруссией” не смогут сыграть основной форвард Кунья и фулбек Платтенхардт. Также травмированы Аскасибар, Вольф и Крафт, Калу отстранен до конца сезона.

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Джан, Аканджи – Хакими, Витцель, Дилэйни, Геррейру – Санчо, Азар, Брандт

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Миттельштедт – Шелбред, Груйич – Лукебакио, Дарида, Дилросун – Ибишевич

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – “Герта” Берлин

В последних восьми матчах Бундеслиги “Боруссия” не пропускает больше одного гола за матч. Однако нужно сделать важное замечание: против “Герты” не сыграет Матс Хуммельс, основополагающий игрок BVB. Это значительно улучшает шансы “Герты” на гол. После возобновления чемпионата берлинцы неплохо действуют в атаке, забив 11 голов в четырех матчах. “Боруссия” из-за своего качества игры и хорошей формы атакующих футболистов все равно остается фаворитом матча, но нужно будет осторожным при ставках с форой. Прогноз – победа “Боруссии” Дортмунд 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.