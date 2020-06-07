Унион - Шальке. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 30-й тур

7 июня. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин 16:30 “Шальке”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Если вынести за скобки “Падерборн”, который все сильнее скатывается в Бундеслигу 2, “Унион” и “Шальке” – это команды с самыми негативными сериями в чемпионате Германии. “Унион” не может выиграть шесть матчей (две ничьи, четыре поражения), “Шальке” – одиннадцать (четыре ничьи, семь поражений). Помимо “Униона” и “Шальке”, только “Кельн” и “Падерборн” еще ни разу не побеждали после возобновления чемпионата.

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Проблемы сопровождают “Шальке” не только на поле, но и вне его. Над клубом висит долг в 200 млн евро, и “Шальке” всеми силами старается экономить. Посреди недели “кнаппен” попали в неприятную историю, отправив болельщикам письмо, в котором просили их обосновать необходимость возврата денег за билеты, а затем официально было сообщено об окончании сотрудничества с финансовым менеджером Петером Петерсом, который проработал в “Шальке” 27 лет и был очень популярной фигурой в Гельзенкирхене. Перед игрой с “Унионом” стала известно, что вылетел до конца чемпионата капитан команды Омар Маскарель, а Амин Арит до сих пор не возобновил тренировки. Никаких хороших новостей.

В “Унионе” настроение не настолько депрессивное, хотя команда Урса Фишера из-за неудачных результатов во втором круге все ближе подбирается к борьбе за выживание. Неудачные результаты после возобновления можно объяснить сложным календарем – матчи против “Баварии” и “Боруссии” Менхенгладбах, дерби с “Гертой”, и игра с “Майнцем”, в которой “Унион” играл вдесятером с первого тайма. Дальше будет легче: “Шальке”, “Кельн”, “Падерборн”. В каком-то из этих матчей берлинцы должны зацепиться за победу.

Цифры и факты

После того как “Шальке” обыграл “Унион” в матче 13-го тура, команда Дэвида Вагнера заскочила в первую тройку. Ныне “кнаппен” пребывают в свободном падении – расстояние от первой тройки составляет 22 очка.

“Шальке” и “Унион” имеют одинаковое количество забитых голов после 29 туров – 34. Хуже в атаке играют только “Фортуна” (33), ”Падерборн” (33) и “Вердер” (30).

Лучший бомбардир “Униона” Себастиан Андерссон семь из 12 голов в Бундеслиге забил головой. Это лучший показатель в лиге.

Серия без побед из шести матчей – это антирекорд для “Униона”, который проводит свой дебютный сезон в Бундеслиге.

“Шальке” не забил ни одного в шести из восьми последних матчей чемпионата Германии.

Ориентировочные составы

Полузащитник “Униона” Андрих отбыл дисквалификацию и должен вернуться в основной состав. Не сыграют против “Шальке” Беккер и Рюэрсон, под сомнением Ленц. Потери “Шальке” – Арит, Маскарель, Маккенни, Сердар и Тодибо. Защитник Стамбули вернулся к тренировкам, но вряд ли сразу выйдет в старте.

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц – Ингвартсен, Бюльтер, Андерссон

“Шальке”: Нюбель – Кабак, Сане, Настасич – Кенни, Бужеляб, Шепф, Очипка – Калиджури, Бургшталлер, Раман

Прогноз на матч “Унион” Берлин – “Шальке”

“Шальке” проиграл четыре матча после паузы с общим счетом 1-10, одна ничья и три поражения “Униона” закончились общим результатом 2-11. Обе команды испытывают проблемы в атаке и часто пропускают. У “Шальке” перед воскресным матчем больше кадровых потерь, экспериментальным получится центр поля. Вероятно, в противостоянии между командами борьбы будет больше, чем футбола, и победителя выявить не удастся. Прогноз – ничья 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.