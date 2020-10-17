Арминия - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, четвертый тур

17 октября. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд 19:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

В первом туре Бундеслиги “Бавария” разобралась с безнадежным “Шальке” (8:0), но затем последовали два неоднозначных матча – поражение “Хоффенхайму” (1:4) и победа на последних секундах над “Гертой” (4:3). “Рекордмайстеру” срочно нужно было поработать над глубиной состава, и в последний день трансферного окна было подписано четыре новичка.

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Все они, а также подписанный ранее вратарь Александер Нюбель, дебютировали за “Баварию” в четверг в матче Кубка Германии против “Дюрена”. У Нюбеля было совсем мало работы, Буна Сарр произвел неплохое впечатление, Марк Рока немного затерялся, Дуглас Коста пока не в оптимальной форме. Ярче всех выделялся Шупо-Мотинг, сделавший дубль и имевший еще пару неплохих моментов.

Против “Арминии” в основном старте выйдут только два футболиста, игравших против “Дюрена”: центрбек Зюле и Томас Мюллер. По состоянию здоровья пропустят матч Сане, Ричардс и Ньянзу, Киммих ждет пополнения в семье и поэтому не отправился в Билефельд.

“Арминия” набрала четыре очка в трех турах. Новичок лиги в первом туре сыграл вничью с “Айнтрахтом”, затем обыграл “Кельн”, но в третьем туре проиграл “Вердеру”, создав намного больше моментов, чем бременцы. Команда из региона Оствестфален-Липе играет в интересный футбол, в которой не последнюю роль играет вратарь Штефан Морено Ортега. Именно после его ассиста в матче с “Кельном” свой дебютный в элите забил первый в Бундеслиге представитель Фарерских островов Йоан Эдмундссон. Сегодня Ортеге придется чаще делать сэйвы, чем участвовать в билд-апе своей команде, но пару-тройку его длинных пасов могут создать проблемы обороне “Баварии”.

Ориентировочные составы

“Арминия”: Ортега – де Медина, Пайпер, ван дер Хоорн, Лукоки – Притль, Хартел – Эдмундссон, Доан, Кордова – Клос

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Толиссо, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский

Прогноз на матч Арминия – Бавария

В новом сезоне соперники менее побаиваются “Баварию”, и “Хоффенхайм” и “Герта” в некоторых отрезках игры своих матчей навязали мюнхенцам свои правила. Однако “Арминии” это будет сделать сложнее. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.