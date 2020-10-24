Боруссия Дортмунд - Шальке. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, пятый тур

24 октября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Шальке”

Телетрансляция – Megogo

Первое Рурское дерби сезона 2020/21 ожидается с не самым большим ажиотажем. Дело не только в том, что матч сможет посетить минимальное количество зрителей. Проблема в состоянии команд. Давно уже “Боруссию” и “Шальке” не разделяла столь внушительная пропасть в плане качества игры и психологии.

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В чемпионате Германии “Шальке” не может выиграть уже двадцать матчей подряд. В прошлом туре “королевские синие” набрали первое очко в сезоне, сыграв вничью с “Унионом”. Это также были первые очки нового тренера Мануэля Баума, который сменил уволенного Дэвида Вагнера. По составу “Шальке” далеко не самая последняя команда лиги, но уверенность футболистов в себе находится ниже всяких допустимых пределов. Помочь Бауму с психологическим аспектом должен его помощник Налдо, в свое время проведший несколько сезонов в “Шальке”. Налдо, образцовый профессионал и лидер по своим качествам, призывает игроков “Шальке” отнестись к дерби как к “особенному событию” и помнить о важности матча для болельщиков. Дортмунд находится в хорошей форме, но фаворитов в дерби нет, считает бразилец.

Однако и для “Боруссии” предстоящее дерби должно стать эмоциональной встряской, этого ждет как Люсьен Фавр, так и руководство BVB. Во вторник Дортмунд провел ужасный матч против “Лацио” в Лиге чемпионов, уступая римскому клубу во всем: желании, эмоциях, борьбе, скорости и самоотдаче. Предъявить претензии можно всем игрокам стартового состава, за исключением, наверное, вратаря Хитца и Эрлинга Холанда. Нестабильность – частый компаньон “Боруссии” Люсьена Фавра, но два подряд провальных матча ему могут не простить.

“Боруссия” в предстоящем дерби не сможет рассчитывать на Эмре Джана, сдавшего положительный тест, а также защитников Шмельцера и Загаду. Однако есть и приятные новости – вернулись Торган Азар и Аканджи. У “Шальке” потерь больше. С BVB не сыграют вратарь Фэрманн, а также основные игроки Озан Кабак, Суат Сердар и Марк Ут.

Цифры и факты

Матс Хуммельс не проигрывал в 11 последних матчах против “Шальке”, будучи игроком “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд (восемь побед, три ничьи).

В 2020-м году “Шальке” забил в Бундеслиге одиннадцать голов. За этот же отрезок форвард “Боруссии” Эрлинг Холанд отметился в чемпионате Германии 17 голами.

Защитник “Шальке” Бенжамен Стамбули еще ни разу не проигрывал в Рурском дерби (две победы, четыре ничьи).

В прошлом сезоне “Шальке” не смог забить “Боруссии” в двух матчах (0:0 и 0:4). Никогда еще команда из Гельзенкирхена не проводила три подряд безголевых дерби.

Главный тренер “Шальке” Мануэль Баум противостоял “Боруссии” шесть раз во время своей работы в “Аугсбурге”, и выиграл только один матч.

Марко Ройс в последний раз забивал в Рурском дерби в феврале 2015 года.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Геррейру, Дилэйни, Беллингем, Паслак – Санчо, Рейна – Холанд

“Шальке”: Реннов – Людевиг, Сане, Настасич, Очипка – Маскарель, Бенталеб – Скрцибски, Арит, Раман – Пасиенсия

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – “Шальке”

Как показали “Аугсбург” и “Лацио”, “Боруссии” можно обыгрывать, только нужно проявить спортивную наглость, смело идти в дуэли, играть на максимальных скоростях и не давать сопернику много пространства. Способен ли на это “Шальке”? Дерби – это хорошая мотивация, но команда, которая почти год не выигрывает, не способна быстро преобразиться. Тем более Дортмунд в этот раз будет максимально зол на себя и намерен доказать случайность поражения в Риме. Прогноз – победа “Боруссии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.