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Арминия - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Арминия – Боруссия Дортмунд: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 октября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Арминия - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, шестой тур

31 октября. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

После яркого старта – четыре очка в двух турах, “Арминия” забуксовала, проиграв все три последующих матчах. Вероятно, проигрышная серия команды из Билефельда только продолжится, так как сегодня новичку лиги предстоит сыграть с вице-чемпионом “Боруссией” Дортмунд.

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“Боруссия” посреди недели смогла выиграть у “Зенита”, который по словам Фавра, “припарковал два автобуса у своих ворот”. Дортмунд полностью владел преимуществом, но смог дожать соперника только в конце матча. Швейцарский тренер, известный своим мягким характером, проявлял несвойственную для себя эмоциональность на бровке, и возможно это также помогло “Боруссии” добиться своего.

Билефельд находится совсем недалеко от Дортмунда, поэтому “Боруссии” не придется тратить слишком много времени на путешествия. Однако ротации в составе не избежать, учитывая крайне плотный график. Возможно, со скамейки начнет матч даже Эрвинг Холанд, который в новом сезоне Бундеслиги забивает пока только в домашних матчах. Поражение “Аугсбургу” во втором туре остается единственным для Дортмунда в чемпионате. Во всех остальных поединках команда Люсьена Фавра выиграла, не пропустив ни одного гола.

Матч с “Арминией” пропустят Джан, Шмельцер, Загаду и Шульц, из-за чего Фавр вероятно снова сыграет в четыре защитника. У “Арминии” больших потерь нет.

Ориентировочные составы

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, ван дер Хоорн, Лукоки – Кунзе, Притль – Доан, Хартель, Кордова – Клос

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дауд, Дилэйни – Санчо, Брандт, Азар – Холанд

Прогноз на матч “Арминия” – “Боруссия” Дортмунд

В матчах “Арминии” с “Вольфсбургом” и “Баварией” очень сильно ощущалась разница в классе, что и приводило к итоговым поражением. “Арминия” неплохая команда, но с тяжеловесами Бундеслиги ей пока непросто играть, и именно в этих матчах билефельдцы допускают много индивидуальных ошибок. Команда Фавра попробует экономить силы и терпеливо дожидаться своего шанса, как это было в последнем матче Лиги чемпионов. Прогноз – победа “Боруссии” 2:0.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии ставки Арминия (Билефельд) Прогнозы
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