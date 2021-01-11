Байер - Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч Кубка Германии

Кубок Германии, второй раунд

12 января. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 21:45 “Айнтрахт” Франкфурт

Большинство матчей второго раунда Кубка Германии были сыграны еще в прошлом году, но поединки “Баварии” и “Байеру” по запросу обоих клубов были перенесены на январь. Уже состоялась и жеребьевка следующего раунда. Победитель пары “Байер” – “Айнтрахт” сыграет в Эссене с местным “Рот-Вайссом”. В Кубке Германии сенсации случаются нередко, но и Леверкузен, и Франкфурт в нормальном состоянии должны проходить команду из четвертой лиги. И это уже будет выход в четвертьфинал.

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Второго января команды встретились друг с другом во Франкфурте. “Айнтрахт” выиграл 2:1 и Петер Бос сказал, что его “Байер” провел худший матч в сезоне. Однако через неделю “Байер” провел еще один неудачный матч, сыграв вничью с “Вердером”. Леверкузен уже не может выиграть в третьем матче Бундеслиги подряд.

Совсем другие показатели у “Айнтрахта”. “Орлы”, наоборот, выиграли три последних матча Бундеслиги. Помимо “Байера” были также переиграны “Аугсбург” и “Майнц”. Тренеру Ади Хюттера удалось установить баланс в игре команды. Схема 3-4-2-1, с двумя десятками (Юнес и Камада) под Андре Силвой действует превосходно. Однако Хюттер остерегается “Байера”. 50-летний австрийский специалист дважды гостил в Леверкузене в качестве тренера “Айнтрахта” и дважды проигрывал с разгромным счетом: 0:4 в прошлом марте и 1:6 в сезоне 2018/19. “Мы должны найти баланс между тем как мы можем сыграть, и тем как мы хотим сыграть. Микс между организованной атакой и компактностью”, – говорит Хюттер. У тренера “Байера” Петера Боса другие заботы. Он очень недоволен качеством газона на “БайАрене”. Для команды, стиль которой основывается на владении, ужасное поле – это всегда проблема.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Драгович, Та, Тапсоба, Венделл – Виртц, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Аларио, Диаби

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам – Юнес, Роде, Соу, Дурм – Баркок, Камада – Силва

Прогноз на матч Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт

Шансы “Айнтрахта” на победу явно недооценены. 4-4.35 к 1 – и это при том, что “Айнтрахт” уверенно выиграли три своих последних матча, а “Байер” – нет. Также Леверкузен испытывает серьезные кадровые проблемы, и некоторые футболисты играют все матчи без ротации, в частности вингеры Бэйли и Диаби, скорость которых очень важна для “Байера”. Против Франкфурта говорит только недавняя история выездных матчей в Леверкузене. Прогноз – победа “Айнтрахта” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.