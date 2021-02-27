Боруссия Дортмунд - Арминия. Прогноз на матч Бундеслиги 

Бундеслига, 23-й тур

27 февраля. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Арминия” Билефельд

Телетрансляция – Megogo

Победа над “Севильей” в Лиге чемпионов (3:2), а затем разгром в дерби с “Шальке” (4:0) могут стать переломными матчами в неудачном сезоне пока сезоне для BVB. Складывается впечатление, что после назначения Марко Розе на следующий сезон, Дортмунд наконец-то смог заиграть свободно и в полную силу, не думая о внеигровых факторах.

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Эта теория пройдет испытания практикой в предстоящем матче с “Арминией” в 23-м туре Бундеслиги. Дортмунд не раз в этом сезоне терял очки против аутсайдеров и болельщики BVB не склонны к переоценке текущих результатов, ожидая всегда худшего.

“Билефельд всегда играет в свой футбол, вне зависимости от ситуации в турнирной таблице”, – говорит и.о. тренера “Боруссии” Эдин Терзич. Он отмечает, что “Арминия” играет “очень смело”, и призывает свою команду совладать с этим качеством аутсайдера. “Мы должны играть сосредоточено с первых секунд, и показать все, на что мы способны, как это было в двух последних матчах”.

В “Арминии” же говорят о желании повторить результат игры с “Баварией” в позапрошлом туре (3:3). “Но этом будет сложно, – утверждает главный тренер Билефельда Уве Нойхаус. – Дортмунд играет в доминирующем стиле, играет высоко и имеет в своем составе очень сильных футболистов. Чтобы набрать какие-то очки, мы должны сыграть на своем пределе”.

“Арминию” стал поджимать “Майнц”, выигравший трижды в пяти последних турах. Билефельд опережает зону прямого вылета всего на одно очко, и чтобы изменить ситуацию, должен улучшить свои показатели в защите. В последних четырех матчах новичок пропустил 14 голов.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Джан, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Дауд – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен – Кунзе, Притль – Доан, Влап, Фоглзаммер – Клос

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Арминия

Дортмунд не раз уж в этом сезоне обманывал ожидания, когда за неплохими результатами следовали полные провалы. Сможет ли “Боруссия” наконец-то обрести стабильность? Похоже на то, что команда Эдина Терзича все же осознает, что рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Прогноз – победа “Боруссии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.