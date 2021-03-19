Кельн - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 20.03.21

Бундеслига, 26-й тур

20 марта 2021. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

В пяти последних турах “Кельн” набрал всего одно очко. Этот показатель – худший в лиге. Даже “Шальке” умудрился набрать за этот отрезок два пункта. Безрадостная серия “козлов”, вероятно, будет продолжена. В субботу “Кельн” сыграет дома с “Боруссией” Дортмундой, которая в последних турах, наоборот, прибавляет.

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“Кельн”

Всего один пункт отделяет “Кельн” от зоны прямого вылета. У “Кельна” 22 очка, столько же у “Арминии”, на одно меньше у “Герты” и “Майнца”. Сенсационная победа в дерби над Гладбахом остается последней для “Кельна” в Бундеслиге. затем были поражения от “Айнтрахта”, “Штутгарта”, “Баварии” , ”Униона” и ничья с “Вердером”. Руководство клуба пока доверяет тренеру Маркусу Гисдолю, но если команда окажется в зоне вылета, 51-летний тренер может потерять свою работу.

“Боруссия”

Поражение “Баварии” в позапрошлом туре не выбило BVB из колеи. В Дортмунде понимают, что соотношение сил ныне несопоставимо, и не делали из этого результате трагедии. В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с “Севильей” BVB добился нужного ему результата (2:2), а затем в Бундеслиге команда Эдина Терзича уверенно переиграла “Герту”. “Боруссия” продолжает бороться с “Айнтрахтом” за место в первой четверке. Франкфурт не выигрывает в трех матчах подряд, поэтому “Боруссии” удалось сократить отставание до двух очков.

Статистика команд

В первом круге “Кельн” неожиданно выиграл у “Боруссии” в гостях, забив два гола после угловых. Стандарты были ахиллесовой пятой Дортмунда, но после матча с Гладбахом (2:4) в 18-м туре ситуации улучшилась, “Боруссия” пропустила только раз с пенальти и один раз после углового от “Хоффенхайма”. “Кельн” продолжает делать упор на стандарты и навесы – после контратак “козлы” забили лишь один в гол в сезоне. “Боруссия” не должна бояться того, что соперник застанет ее врасплох.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 25 18 4 3 74-35 +39 58 2 "РБ Лейпциг" 25 16 6 3 47-21 +26 54 3 "Вольфсбург" 25 13 9 3 43-21 +22 48 4 "Айнтрахт" 25 11 11 3 48-34 +14 44 5 "Боруссия" Д 25 13 3 9 52-35 +17 42 6 "Байер" 25 11 7 7 43-28 +15 40 7 "Унион" 25 9 11 5 38-27 +11 38 8 "Штутгарт" 25 9 9 7 47-37 +10 36 9 "Фрайбург" 25 9 7 9 37-39 -2 34 10 "Боруссия" М 25 8 9 8 41-40 +1 33 11 "Хоффенхайм" 25 8 6 11 39-43 -4 30 12 "Вердер" 25 7 9 9 30-36 -6 30 13 "Аугсбург" 25 8 5 12 27-38 -11 29 14 "Кельн" 25 5 7 13 23-44 -21 22 15 "Арминия" 25 6 4 15 20-44 -24 22 16 "Герта" 25 5 6 14 28-45 -17 21 17 "Майнц" 25 5 6 14 24-44 -20 21 18 "Шальке" 25 1 7 17 16-66 -50 10

Личные встречи

В прошлом сезоне “Боруссия” выиграла оба матча у “Кельна” (3:1 и 5:1). В первом круге кампании 2020/21 – поражение 1:2. В целом в Бундеслиге показатели лучше у “Боруссии”: 38 побед, 23 ничьи, 28 поражений. Разница мячей – 149:127 в пользу BVB.

Ориентировочные составы

“Кельн”: Хорн – Честич, Мере, Чихос – Эхизибуэ, Майер, Скири, Якобс – Вольф, Реджбечай – Дуда

“Боруссия”: Хитц – Менье, Джан, Хуммельс, Шульц – Дауд, Дилэйни, Беллингем – Ройс, Азар, Холанд

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “Кельн” – “Боруссия” Дортмунд от UA-Football

Победа в первом круге над “Боруссией” стала для “Кельна” первой в чемпионате. И сейчас команда Маркуса Гисдоля хотела бы прервать свою серию в матче против BVB. Но предпосылок для этого нет. Пусть “Боруссия” и осталась без Санчо, Геррейру и Морея, но все равно в последних турах она показывала более целостную игру, чем “Кельн”, удачно действуя как в атаках, так и в игре без мяча. Прогноз – победа “Боруссии” Дортмунд 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.