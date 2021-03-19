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Кельн - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 20.03.21
Кельн – Боруссия Дортмунд: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 марта ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Фото: picture alliance/Автор - неизвестный
Бундеслига, 26-й тур
20 марта 2021. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Кельн” 16:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
В пяти последних турах “Кельн” набрал всего одно очко. Этот показатель – худший в лиге. Даже “Шальке” умудрился набрать за этот отрезок два пункта. Безрадостная серия “козлов”, вероятно, будет продолжена. В субботу “Кельн” сыграет дома с “Боруссией” Дортмундой, которая в последних турах, наоборот, прибавляет.
“Кельн”
Всего один пункт отделяет “Кельн” от зоны прямого вылета. У “Кельна” 22 очка, столько же у “Арминии”, на одно меньше у “Герты” и “Майнца”. Сенсационная победа в дерби над Гладбахом остается последней для “Кельна” в Бундеслиге. затем были поражения от “Айнтрахта”, “Штутгарта”, “Баварии” , ”Униона” и ничья с “Вердером”. Руководство клуба пока доверяет тренеру Маркусу Гисдолю, но если команда окажется в зоне вылета, 51-летний тренер может потерять свою работу.
“Боруссия”
Поражение “Баварии” в позапрошлом туре не выбило BVB из колеи. В Дортмунде понимают, что соотношение сил ныне несопоставимо, и не делали из этого результате трагедии. В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с “Севильей” BVB добился нужного ему результата (2:2), а затем в Бундеслиге команда Эдина Терзича уверенно переиграла “Герту”. “Боруссия” продолжает бороться с “Айнтрахтом” за место в первой четверке. Франкфурт не выигрывает в трех матчах подряд, поэтому “Боруссии” удалось сократить отставание до двух очков.
Статистика команд
В первом круге “Кельн” неожиданно выиграл у “Боруссии” в гостях, забив два гола после угловых. Стандарты были ахиллесовой пятой Дортмунда, но после матча с Гладбахом (2:4) в 18-м туре ситуации улучшилась, “Боруссия” пропустила только раз с пенальти и один раз после углового от “Хоффенхайма”. “Кельн” продолжает делать упор на стандарты и навесы – после контратак “козлы” забили лишь один в гол в сезоне. “Боруссия” не должна бояться того, что соперник застанет ее врасплох.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|25
|18
|4
|3
|74-35
|+39
|58
|2
|"РБ Лейпциг"
|25
|16
|6
|3
|47-21
|+26
|54
|3
|"Вольфсбург"
|25
|13
|9
|3
|43-21
|+22
|48
|4
|"Айнтрахт"
|25
|11
|11
|3
|48-34
|+14
|44
|5
|"Боруссия" Д
|25
|13
|3
|9
|52-35
|+17
|42
|6
|"Байер"
|25
|11
|7
|7
|43-28
|+15
|40
|7
|"Унион"
|25
|9
|11
|5
|38-27
|+11
|38
|8
|"Штутгарт"
|25
|9
|9
|7
|47-37
|+10
|36
|9
|"Фрайбург"
|25
|9
|7
|9
|37-39
|-2
|34
|10
|"Боруссия" М
|25
|8
|9
|8
|41-40
|+1
|33
|11
|"Хоффенхайм"
|25
|8
|6
|11
|39-43
|-4
|30
|12
|"Вердер"
|25
|7
|9
|9
|30-36
|-6
|30
|13
|"Аугсбург"
|25
|8
|5
|12
|27-38
|-11
|29
|14
|"Кельн"
|25
|5
|7
|13
|23-44
|-21
|22
|15
|"Арминия"
|25
|6
|4
|15
|20-44
|-24
|22
|16
|"Герта"
|25
|5
|6
|14
|28-45
|-17
|21
|17
|"Майнц"
|25
|5
|6
|14
|24-44
|-20
|21
|18
|"Шальке"
|25
|1
|7
|17
|16-66
|-50
|10
Личные встречи
В прошлом сезоне “Боруссия” выиграла оба матча у “Кельна” (3:1 и 5:1). В первом круге кампании 2020/21 – поражение 1:2. В целом в Бундеслиге показатели лучше у “Боруссии”: 38 побед, 23 ничьи, 28 поражений. Разница мячей – 149:127 в пользу BVB.
Ориентировочные составы
“Кельн”: Хорн – Честич, Мере, Чихос – Эхизибуэ, Майер, Скири, Якобс – Вольф, Реджбечай – Дуда
“Боруссия”: Хитц – Менье, Джан, Хуммельс, Шульц – Дауд, Дилэйни, Беллингем – Ройс, Азар, Холанд
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч “Кельн” – “Боруссия” Дортмунд от UA-Football
Победа в первом круге над “Боруссией” стала для “Кельна” первой в чемпионате. И сейчас команда Маркуса Гисдоля хотела бы прервать свою серию в матче против BVB. Но предпосылок для этого нет. Пусть “Боруссия” и осталась без Санчо, Геррейру и Морея, но все равно в последних турах она показывала более целостную игру, чем “Кельн”, удачно действуя как в атаках, так и в игре без мяча. Прогноз – победа “Боруссии” Дортмунд 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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