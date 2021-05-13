РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз на финал Кубка Германии

Кубок Германии. Финал

13 мая. Берлин, Олимпийский стадион

"РБ Лейпциг" 21:45 "Боруссия" Дортмунд

Трансляция – YouTube, канал German Football

В четверг Юлиан Нагельсманн может выиграть не только первый трофей в своей тренерской карьере, но и в истории "РБ Лейпциг". Два года назад "быки" так же доходили до финала, но уступили "Баварии". На этот раз им будет противостоять дортмундская "Боруссия", которая тоже желает украсить сезон выигрышем Кубка страны.

"РБ Лейпциг"

"РБ Лейпцигу" откровенно не хватало мотивации в последние недели розыгрыша Бундеслиги. У "быков" не было ни возможности побороться с "Баварией" за пьедестал, ни опуститься ниже второй строчки. Это и привело к трём осечкам в последних четырёх турах – ничьей с "Хоффенхаймом" (0:0) и поражениям от "Кёльна" (2:1) и всё той же "Боруссии" Дортмунд (3:2), с которой в субботу команды провели своеобразную репетицию финала.

На пути в Берлин "Лейпциг" пропустил лишь один гол, да и то лишь в дополнительное время. Команда Нагельсманна последовательно прошла "Нюрнберг" (3:0), "Аугсбург" (3:0), "Бохум" (4:0), "Вольфсбург" (2:0) и "Вердер" (2:1 в экстра-тайме). Да и в чемпионате "быки" – единственная команда, которая пропускает меньше гола в среднем за игру (0,87). Крепкая оборона – большой плюс для любого финала.

"Боруссия" Дортмунд

"Боруссия" наоборот сейчас находится едва ли не в лучшей форме за весь сезон. Благодаря серии из 5 побед в чемпионате подряд Дортмунд внезапно вернулся в топ-4 за два тура до финиша. В полуфинале с "Хольштайном" (5:0) и упомянутой игре с "Лейпцигом" (3:2) в Бундеслиге команда Эдина Терзича и вовсе обошлась без Эрлинга Холанда, сумев забить целых 8 мячей за 180 минут.

Модель с ложной девяткой в субботу раз за разом делала из Упамекано и Орбана дураков, а также позволила во всю блистать Джейдону Санчо, оформившего победный дубль. Игра Дортмунда приобрела цельность и ещё большую динамику, но отказываться ради этого от главной звезды Холанда, если тот будет здоров, – тот ещё риск.

Путь "Боруссии" в Берлин был немного проще, чем у их оппонентов: помимо "Хольштайна" были пройдены "Дуйсбург" (5:0), "Айнтрахт" Брауншвейг (2:0), "Падерборн" (3:2 в овертайме), "Боруссия" Гладбах (1:0).

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Статистика и факты

Санчо отмечается результативным действием в Кубке каждые 54 минуты (4 гола+4 ассиста в 5 матчах)

Юссуф Поульсен – лучший бомбардир Кубка Германии (5 голов)

Либо Нагельсманн, либо Терзич выиграют свой первый трофей в тренерской карьере

"Боруссия" забила минимум два гола в 7 из 8 последних матчей Кубка

"Боруссия" забивала минимум дважды в 4 последних матчах с РБ во всех турнирах

Личные встречи

Соперники встречались между собой 10 раз в истории. У "Боруссии" 6 побед, у "Лейпцига" – 2. Ещё две игры завершились вничью. Общий счёт – 20:12. При этом в последних 7 очных противостояниях Дормунд не проигрывал (5 побед, 2 ничьи).

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Хальстенберг – Ольмо, Айдара – Серлот

"Боруссия": Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд от UA-Футбол

Победа "Боруссии" 1:2. Нынешняя форма Дортмунда говорит сама за себя, в то время как их соперник немного сбавил обороты на финише. Кроме того, для "Лейпцига" это очень неудобный соперник. Хотя матч в любом случае будет очень упорным.