Унион – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 03.09.2022

Бундеслига, 5-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Бавария" 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Унион

"Унион" неустанно прогрессирует, разрушая установленные порядки в Бундеслиге. В первом сезоне в элите уверенно сохранили прописку, затем вышли в Лигу конференций, теперь будут играть в Лиге Европы. Но на этом команда Урса Фишера не останавливается, и выдав лучший старт в собственной истории, идут вровень с "Баварией" после 4-х туров, не проиграв ни единой игры.

Летний новичок Жордан Сьебатшо сходу сформировал убийственный тандем с Жеральдо Баккером. У первого 2+2, у второго 4 гола в Бундеслиге. Так что об уехавшем в АПЛ Тайво Авоньи трибуны "Ан дер Альтен Фёрстерей" горевать не будут. Также берлинцы солидно усилили центр поля – из "Сампдории" приехал цепной пёс Торсбю, готовый отбирать мяч дни напролёт, а из "Фрайбурга" на правах свободного агента перехватили Хаберера. Их трио с Хедирой выглядит как непроходимая стена.

На старте сезона "Унион" добыл уверенную победу над "Гертой" в дерби Берлина, уничтожили "Шальке" в прошлом туре (1:6), а также в очередной раз в фирменном стиле раскатали "РБ Лейпциг" (2:1). Потеря очков пришлась лишь на "Майнц" (0:0). Две команды-близнеца, любящие играть вторым номером, так и не определились, кто должен брать инициативу на себя.

Бавария

"Бавария" даже по своим меркам выдала сумасшедший старт кампании, сходу забыв о потере главной звезды Роберта Левандовски. Вместо заточенности на поляка теперь Нагельсманн имеет супергибкую линию атаки, прозванную "фантастической четвёркой" после 5 голов в ворота "РБ Лейпцига" в Суперкубке Германии, 6 в ворота "Айнтрахта" и 7 в ворота "Бохума" в Бундеслиге. Мане, Мюллер, Сане, Гнабри, Коман, Мусиала – угрозу несёт каждый в линии, и соперникам приходиться ломать голову в каждой атаке, гадая, кто выйдет на ударную позицию в этот раз.

Единственным камнем преткновения стал матч с менхенгладской "Боруссией" (1:1) в прошлом туре. Команда Даниэля Фарке компактно оборонялась низким блоком и более часа на предельном уровне сдерживала атаку "Баварии". Без пространства и голеадора, способного конвертировать в гол полумомент, Мюнхен долго страдал. Но даже для ничьей понадобился абсолютно гениальный перфоманс Яна Зоммера с рекордными 19 сейвами.

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Статистика и факты

Беккер за 4 тура повторил свой рекорд результативности в Бундеслиге (4 гола)

Новичок "Униона" Сьебатшо поучаствовал в 4 голах в сезоне (2+2)

В прошлом матче против "Униона" Мюллер записал на свой счёт 1+3

Если Мюллер сыграет против "Униона", то обгонит Кана по количеству матчей за клуб (сейчас по 632, делят 2-е место)

У Мане столько же отменённых голов в сезоне, сколько и засчитанных (по 5)

"Унион" – единственная команда в Бундеслиге, которой Гнабри не забивал

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 6 раз. У "Баварии" 4 победы, ещё 2 встречи завершились вничью. Мюнхен разгромно выиграл оба матча в прошлом сезоне (4:0, 2:5), но в кампании 2020/21 берлинцы дважды остановили "рекордмайстра" (1:1, 1:1).

Ориентировочные составы

"Унион": Реннов – Дуки, Кнохе, Йеккель – Триммель, Торсбю, Хедира, Хаберер, Рюэрсон – Беккер, Сьебатшо

"Бавария": Нойер – Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Коман, Мюллер, Сане – Мане

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Унион – Бавария от UA-Футбол

Защита "Униона" очень солидна. Всего в 2 из 16 последних матчей Бундеслиги они пропускали больше одного гола. Да и дома берлинцы потерпели лишь 3 поражения в 40 матчах чемпионата. Вместе с расточительностью "Баварии" в завершении это даёт повод полагать, что команда Нагельсманна как минимум не уедет домой с комфортной победой. Ставка: азиатский гандикап на "Унион" +1.5 с коэффициентом 1.96. Мы проиграем лишь в том случае, если "Бавария" уедет с перевесом в два или больше голов. А в это верится слабо.