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Хоффенхайм – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 05.11.2022

Германия
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Сумеет ли Лейпциг наконец выиграть на выезде в чемпионате?

Хоффенхайм – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 05.11.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 13-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – РБ Лейпциг 16:30
Трансляция – Setanta Sports
Содержание

Хоффенхайм

Лучше чем в этом сезоне "Хоффенхайм" стартовал только при Юлиане Нагельсманне. У Зинсхайма 18 очков перед началом 13-го тура, что позволило подопечным Андре Брейтенрайтера закрепиться на седьмой позиции. Если бы не некоторый спад в последних турах, то "сине-белые" могли бы претендовать и на топ-4 – в последних 6 турах у команды только одна победа. 3 очка удалось набрать только против безнадёжного "Шальке" (3:0).

Спад объясняется серьёзными кадровыми потерями. Лучший бомбардир в истории клуба Андрей Крамарич надолго вылетел с травмой лодыжки, лишь недавно вернулся на лавку на матчи с "Баварией" (0:2) и "Кёльном" (1:1), но на поле ещё не появлялся. Теперь хорват снова доступен и должен появиться в старте в субботу.

Один из самых активных центрбеков нового сезона Озан Кабак перестарался на прошлых выходных, получил две жёлтые и из-за дисквалификации игру пропустит. Это уже сама по себе большая потеря, а на фоне повреждения лидера обороны Кевина Фогта ситуация в центре защиты выглядит катастрофической. Придётся подтягивать в старт не только Нсоки, но и малоопытного Куарежму.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" за последние недели успел не только догнать "Хоффенхайм", но и перегнать – на один пункт и одну позицию в таблице. Уничтожение "Шахтёра" (0:4) в среду не только гарантировало команде Марко Розе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но также довело их беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 поединков.

В воротах "горняков" в очередной раз расписался Кристофер Нкунку. Таким образом француз не только отличился в 4-м матче кряду, но и забил свой 14-й гол в сезоне. А ещё один мяч позволит Нкунку сравняться с клубным рекордом Вернера по голам в Бундеслиге за календарный год (22 против 23 у Тимо).

"Вернер" забивал и "Байеру" (2:0) на прошлых выходных, и "Реалу" (3:2) в ЛЧ, но из-за серьёзной травмы голеностопа экс-форвард "Челси" вылетел до следующего года. На этом фоне полноценное возвращение в строй от Дани Ольмо прибавит Розе вариантов впереди, хотя по функционалу испанец даёт совсем другие качества.

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Статистика и факты

  • Лучший бомбардир "Хоффенхайма" в сезоне Мунас Даббур (4 гола) пропустит игру из-за травмы
  • Экс-игрок "РБ Лейпцига" Анхелиньо выполнил наибольшее количество кроссов в Бундеслиге (41)
  • "Хоффенхайм" имеет третью лучшую оборону лиги (13 пропущенных), меньше пропускали только "Унион" (9) и "Бавария" (10)
  • Нкунку забил 22 гола в Бундеслиге в календарном году. Рекорд клуба у Вернера (23)
  • Давид Раум поучаствовал в 14 голах за "Хоффенхайм" в прошлом сезоне. За Лейпциг у него всего ассист в 11 матчах Бундеслиги
  • "РБ Лейпциг" не выигрывает на выезде уже 8 матчей в чемпионате

Личные встречи

История противостояния насчитывает 12 встреч в Бундеслиге. "РБ Лейпциг" выиграл половину матчей (6), "Хоффенхайм" – четверть (3). Ещё три поединка завершились вничью. Отметим, что в 5 последних личных встречах забивала только одна команда.

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Куарежма, Нсоки – Сков, Прёмель, Гайгер, Анхелиньо – Баумгартнер – Рюттер, Крамарич

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Диалло, Раум – Айдара, Шлагер – Собослаи, Нкунку, Форсберг – Силва

Ставки и коэффициенты

Париматч
3.00
3.60
2.35
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3.00
3.60
2.35
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3.04
3.76
2.33
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Прогноз на матч Хоффенхайм – РБ Лейпциг от UA-Футбол

"Хоффенхайм" прилично сдал в последние недели, в то время как "РБ Лейпциг" сейчас наоборот на пике, не уступая уже 10 матчей кряду во всех турнирах. На фоне отсутствия сразу Озана Кабака и Кевина Фогта хозяевам будет трудно удержать привычную планку игры в обороне. А тут ещё Нкунку с серией с 4 матчами с голами, который и не думает останавливаться. Ставка: гол Нкунку с коэффициентом 3.10.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) РБ Лейпциг
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