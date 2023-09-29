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РБ Лейпциг – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 30.09.2023
Лейпциг Розе доказал, что может на равных бороться с "Баварией"
Фото: пресслужби ФК "Баварія"
Бундеслига, 6-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Бавария 19:30
Трансляция – Megogo
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" вошёл в новый сезон на очень приличном уровне. Существенные кадровые изменения не сказались на результатах, вопреки ожиданиям. "Красные быки" стартовали с блестящей победы над "Баварией" (3:0) в Суперкубке Германии. В чемпионате в дебютном туре проиграли мощно прибавившему "Байеру" (2:3), но затем подопечные Марко Розе только побеждали, сломив сопротивление выздоровевшего "Штутгарта" (5:1), вечно неприятного "Униона" (0:3), "Аугсбурга" (3:0) и менхенгладбахской "Боруссии" (0:1).
Летние новочки Хави Симмонс (3+4) и Лои Опенда (3+1) очень быстро влились в состав, заменив Собослая и Нкунку. Навеивает Холандом от Беньямина Шешко, который забил уже 5 голов во всех турнирах при одном выходе в старте. Впрочем, эти поверхностные цифры могут быть обманчивыми. Из всех команд топ-4 чемпионатов РБ больше всех оверперформит в реализации относительно ожидаемых голов. Так что бешеная результативность скоро может оказаться в прошлом.
Большой потерей перед "Баварией" стала травма Дани Ольмо, автора хет-трика в Суперкубке. Испанец после летней перестройки стал главной креативной силой РБ и классно дополнял Симонса. Также травма колена у опытного Вилли Орбана, который снов стал основным после продажи Гвардиола. Венгра в старте заменит молодой Лукеба, у которого возникли некоторые проблемы с адаптацией. Также травмированы Битшиабу и Айдара, хотя шансов сыграть с чемпионами у них всё равно было бы немного.
Бавария
После фиаско на "Альянц Арене" в Суперкубке появились некоторые сомнения насчёт формы "Баварии", но они быстро развеялись. До международного перерыва команда взяла 9 очков из 9, обыграв "Вердер" (4:0), "Аугсбург" (3:1) и менхенгладбахскую "Боруссию" (1:2), хотя с последней как всегда были трудности. После матчей сборных "рекордмайстер" стал напоминать себя лучших образцов – были яркая ничья с "Байером" (2:2), победа над МЮ (4:3) и уничтожение "Бохума" (7:0).
"Бавария" после 5 туров делит первое место с Леверкузеном, но по всем ключевым метрикам далеко впереди – по ожидаемым голам, допущенным моментам у своих ворот, передачам в чужую треть и высоким возвратам. Команда адаптировалась к Харри Кейну, который разразился 7 голами в 5 матчах. Приход англичанина не только поправил реализацию, но и позволил выйти на новый уровень многочисленным инсайдам баварцев, особенно реактивному Лерою Сане.
Перед матчем с "РБ Лейпцигом" к тренировкам вернулась основная пара центрбеков Упамекано и Ким. Их кондиции могут быть не оптимальными, но они должны выйти в старте, так как Де Лигт всё ещё в лазарете. Так же снова в строю Мюллер. Гнабри сломал руку посреди недели и выбыл на несколько недель, Нойер только приступил к тренировкам.
Статистика и факты
- Кейн забил 7 голов в дебютных 5 матчах Бундеслиги. Лучший результат в истории был лишь у Холанда (8 мячей).
- Команды Томаса Тухеля проиграли 4 из 7 матчей против "РБ Лейпцига".
- С сезона 2019/20 ни один тренер не побеждал "Баварию" чаще, чем Марко Розе (4 победы).
- Хави Симмонс в среднем отличается результативным действием каждые 55 минут в Бундеслиге (3+4 за 385 минут).
- Вратарь Лейпцига Бласвих имеет наибольшее количество сухих матчей по итогам 5 туров (3).
Личные встречи
"РБ Лейпциг" выиграл две последние встречи против "Баварии", хотя до того "красные быки" не могли победить "рекордмайстра" 10 раз подряд. В последних раз мюнхенцы проигрывали одному сопернику 3 встречи подряд в 2006-м году ("Вердеру"). В среднем "Бавария" выигрывает каждую вторую встречу против Лейпцига (8 из 16).
Ориентировочные составы
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль – Симонс, Форсберг – Поульсен, Опенда
Бавария: Ульрайх – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Кейн
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Бавария от UA-Футбол
Лейпциг наконец поборол комплексы в матчах с "Баварией", показав свой лучший футбол в последних двух личных встречах и выиграв оба противостояния. Также солидно выступают "быки" на РБ Арене, выиграв последние 10 из 11 матчей на своем поле. В Суперубке было настоящее избиение "Баварии", но тогда результат предопределил быстрый гол и дальнейший удобный сценарий для РБ.
"Бавария" сейчас снова на полном ходу, но и "быки" оборотов не сбавляли. Хозяевам будет трудно, но ментально они теперь готовы бороться с "Баварией" и добывать результат при возможности. Ставка: азиатская фора на "РБ Лейпциг" +1.25 с коэффициентом 1.76.
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