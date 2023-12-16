Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 16.12.2023

Бундеслига, 15-й тур

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 16:30

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Аугсбург" – "Боруссия Д" Смотреть трансляцию

Аугсбург

После 7 стартовых туров сезон "Аугсбурга" предвещал обыденную для них борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге. Имея в своём активе 7 очков, "фуггеры" шли в тройке худших. Но решение сменить тренера позволило клубу быстро забыть о проблемах биологического выживания, обрести некоторые амбиции, и вот ещё 7 туров спустя "фуггеры" представляют собой совсем другую команду.

На минувших выходных вдохновлённый Марвином Дукшем "Вердер" (2:0) нанёс "Аугсбургу" первое поражение при Йессе Торупе. До этого "фуггеры" имели яркий камбек против "Хайденхайма" (2:5), две громкие победы над крепкими "Вольфсбургом" (3:2) и "Айнтрахтом" (2:1), а также серию из трёх последовательных ничьих 1:1 против "Кёльна", "Хоффенхайма" и "Униона".

Игру против "Боруссии" пропустит молодой центрбек Рис Оксфорд. Англичанина в старте должен заменить опытный Гауелеу. Также недоступен испанец Яго. Латераль после смены тренера стал играть вингера. Его заменит более нацеленный на ворота Варгас. Потеря Фрамбергера проблемой стать не должна.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" же настолько растеряла форму в последнее время, что парни Эдина Терзича в таблице уже ближе к "Аугсбургу", нежели к группе лидеров. Но у команды есть некоторые оправдания в виде успехов в Европе. На фоне неудач на внутренней арене Дортмунд с первого места вышел из группы смерти Лиги Чемпионов, оставив позади ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл".

Но на домашней арене дела плохи. В шести последних турах "Боруссия" выиграла лишь однажды. Также был вылет из Кубка Германии. В обоих турнирах подопечных Терзича повозил "Штутгарт", продемонстрировав явно превосходство над БД в плане тактической организации. Ещё было тяжелое поражение в дер Классикере (0:4), проигрыш дома "РБ Лейпцигу" (2:3) и позитивный результат в Леверкузене (1:1). Впрочем, игра с "Байером" тоже недвусмысленно показала, что "Боруссия" не развивается, в отличии от конкурентов.

Проблем в защите добавила дисквалификация Хуммельса, которого в старте заменит Зюле. Менье вернулся после травмы и выглядит безальтернативной опцией справа в защите. Нмеча ещё не выздоровел, зато вернулся Забитцер. Адейеми под вопросом из-за повреждения, Мален мыслями уже в другом клубе, потому на флангах ждём Ройса и Байно-Гиттенса.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Статистика и факты

Эрмедин Демирович принял непосредственное участие в более чем половине результативных атак "Аугсбурга" – в 12-ти (7 голов + 5 ассистов) из 23 общих голов команды.

Из 17 очков в этом сезоне "Аугсбург" набрал 12 из на домашней арене.

"Аугсбург" и Дортмунд – две из трёх команд этой кампании, которые добыли три волевые победы (третья – "Штутгарт").

Фюллькруг отличался результативными действиями в 4 последних матчах Бундеслиги (3+2).

В ворота "Боруссии" было назначено наибольшее количество пенальти в сезоне (5 раз).

Ориентировочные составы

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гаулелеу, Удуохай, Педерсен – Реджбечай, Дорш – Йенсен, Демирович, Варгас – Титц

Боруссия Д: Кобель – Менье, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер, Джан – Ройс, Брандт, Байно-Гиттенс – Фюллькруг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аугсбург - Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

"Аугсбург" серьёзно уступает своему сопернику по качеству исполнителей, но "Боруссия" сейчас в такой плохой форме и в таком плотном графике, что при некой доли везения хозяева могут и удивить. Ставка: победа "Аугсбурга" или ничья с коэффициентом 1.91.