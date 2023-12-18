Вердер – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 19.12.2023

Бундеслига, 16-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – РБ Лейпциг 19:30

Трансляция – Megogo

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Вердер

Перед последним международным перерывом "Вердер" провел серию из трех игр без поражений, одержав победы над "Унионом" (2:0) и сыграв вничью с "Вольфсбургом" (2:2) и "Айнтрахтом" (2:2). На этом отрезке Дукш и Борре расцвели в нападении, забив 5 из 6 голов. Однако последние неудачи против "Байера" (0:3) и "Штутгарта" (2:0) напомнили о реальных задачах "Вердера" на сезон — сохранении места в Первой Бундеслиге.

С пятиочковым отрывом от зоны вылета "Вердер" не может расслабляться, даже если к ним в гости приедет сильный "РБ Лейпциг", который выиграл три последних матча в чемпионате. Последнюю игру перед зимним перерывом на своем поле самая "домашняя" команда лиги должна провести на высоком уровне.

Что касается кадровой ситуации, есть трудности в центре обороны. Пипер и капитан Фридль не смогут принять участие в матче, также травмированы молодой форвард Опиц и резервный хавбек Рапп. Наби Кейта восстановился и может появиться на поле со скамейки запасных.

РБ Лейпциг

У "РБ Лейпцига" были трудности в конце осени – начале зимы. Однако их проблемы заключались скорее в плохой конвертации качества игры в результат. С футбольной точки зрения "быки" явно выглядели солидно. Хотя были проблемы с физподготовкой – команда часто сдавала после перерыва или с трудом дожимала результат там, где 3 очка казались гарантированными.

В этом смысле характерным было поражение на "Этихад" (3:2), где подопечные Марко Розе растеряли перевес в два мяча после перерыва. А также нервная победа в Дортмунде (2:3), где мёртвая "Боруссия" в меньшинстве едва не спаслась в самой концовке. Тем не менее, "быки" раз за разом преодолевали трудности, и к последнему матчу в году подходят с победной серией из 4 поединков во всех турнирах.

Кадровые потери всё те же. Дани Ольмо давно выбыл из-за травмы плеча, открыв дорогу в старт Баумгартнеру. Хотя после победного гола Форсберга в прошлом туре в старте вполне может появиться и швед. Тем более, что эта игра будет для него прощальной. Также давно в лазарете центрбек Вили Орбан, где его подменяет то талантливейший, но ещё "зелёный" Лукеба, то универсальный Клостерманн.

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Статистика и факты

На счету лидера бременцев Дукша 5 голов в 7 последних турах Бундеслиги.

Форвард "Вердера" Нджинма все 4 результативных действия (2+2) записал на свой счёт после выходов с лавки.

Бремен проиграл 7 последних матчей против "Лейпцига". Три последних закончились с идентичным счётом 2:1.

Прощальная игра Форсберга станет для него 325-й в составе "быков".

У Лейпцига 14 разных авторов голов в этом сезоне – наивысший показатель в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

Вердер: Цеттерер – Велькович, Штарк, Юнг – Вайзер, Шмид, Стаге, Битенкурт, Деман – Борре, Дукш

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль – Баумгартнер, Симонс – Опенда, Поульсен

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вердер – РБ Лейпциг от UA-Футбол

С начала ноября "РБ Лейпциг" выиграл 6 из 8 последних поединков во всех турнирах, включая 4 последних. И абсолютно в каждой из этих игр на этом отрезке "быки" как забивали (лишь раз меньше двух), так и пропускали. Плюс на высокую результативность намекают последние 3 личных встречи, в которых РБ каждый раз побеждал 2:1. Ставка: обе забьют + победа "РБ Лейпцига" с коэффициентом 2.49.