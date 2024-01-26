Бундеслига, 19-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Бавария 16:30

Трансляция – Megogo

Аугсбург

"Аугсбург" набрал приличный ход с момента назначения Йесса Торупа в середине октября. При датчанине команда набрала солидный ход, заработав 16 очков в 11 турах после смены тренера. Особенно опасно "фуггеры" смотрятся дома – в последних 5 матчах на "ВВК-Арене" победить удалось только "Байеру" (0:1) две недели назад.

Зато до того здесь теряли очки дортмундская "Боруссия" (1:1) и "Хоффенхайм" (1:1), а крепкие "Айнтрахт" (2:1) и "Вольфсбург" (3:2) и вовсе отправились домой с горьким осадком поражения. Легко может оступиться и "Бавария", проигравшая здесь два последних дерби. За пределами Баварии у "Аугсбурга" дела заметно хуже, но и здесь прослеживается прогресс: в прошлом туре "фуггеры" впервые за 21 матч выиграли в выездном матче, совершив камбек против Гладбаха (1:2).

Что касается кадровой ситуации, то в лазарете продолжают пребывать центрбек Оксфорд и опытный фулбек Фрамбергер. Основной опорник Никлас Дорш под вопросом на дерби, но больше потерь в лагере Торупа нет.

Бавария

Разгром "Хоффенхайма" (3:0) в первом матче после рестарта сезона был обманчивым. Счёт не отображал сути – зинсхаймцы прилично сдерживали чемпиона в низком блоке и провели немало опасных контратак. И гости могли рассчитывать на лучший исход, если бы не дубль Мусиалы и великолепная игра Нойера. В следующих двух турах те же мотивы повторились вновь, и это привело к потере очков.

На прошлых выходных "Бавария" потерпела первое поражение на своем поле в текущем сезоне от скромного "Вердер" (0:1). Даже несмотря на отсутствие основных форвардов, Бремен сумел создать немало опасных моментов в быстрых контратаках, а выбор Геррейру в центре поля лишь увеличил уязвимость "Баварии". Посреди недели Рафа сыграл и с "Унионом", но слева в защите, и даже забил единственный гол в матче, в котором "Бавария" снова страдала в позиционной атаке.

К игровым проблемам прибавились ещё и кадровые. На баварское дерби готово всего 4 защитника, включая двух левых фулбеков и зимнего новичка Эрика Дайера. Ким и Мазрауи в сборных, посреди недели травмировались Упамекано, Лаймер и Киммих. Плюс в лазарете уже были Гнабри и резервный оборонец Сарр.

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Статистика и факты

"Аугсбург" отобрал очки у "Баварии" в трёх из четырёх последних домашних дерби. Два последних выезда на "ВВК-Арена" так и вовсе закончились для фаворита поражениями.

С момента назначения Торупа "Аугсбург" набрал столько же очков, сколько и "Боруссия" Д со "Штутгартом" (16 пунктов в 11 турах).

Эрмедин Демирович имеет 14 результативных действий за первый круг Бундеслиги (8+6).

Кейн забил 22 гола в 16 стартовых тура Бундеслиги, повторив рекорд результативности Роберта Левандовски по итогам первого круга

Мусиала забил 5 голов в 7 последних выходах в старте, хотя до этого не забивал аж до конца октября.

На прошлых выходных "Вердер" сбил "Баварию" с 65-матчевой домашней результативной серии.

Ориентировочные составы

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Энгельс, Реджбечай – Йенсен, Демирович, Варгас – Титц

Бавария: Нойер – Геррейру, Дайер, Де Лигт, Дэвис – Павлович, Горецка – Коман, Мусиала, Сане – Кейн

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аугсбург – Бавария от UA-Футбол

Баварское дерби обещает стать настоящим вызовом для "рекордмайстра". Два последних матча "Бавария" провела крайне неубедительно, страдая как в позиционной атаке, так и при быстрых атаках соперника. Вдобавок к этому накопилась усталость – это будет 3-й матч подопечных Тухеля за 7 дней.

Усталость конвертировалась в травмы – "Бавария" посреди недели потеряла единственного топового исполнителя в центре поля Киммиха, своего лучшего защитника в сезоне Дайо Упамекано и единственного оставшегося правого фулбека Лаймера, который был безальтернативной опцией справа после отъезда Мазрауи на КАН.

И тут ещё и выезд на "ВВК-Арену", где "Бавария" не набирала очков два последних года. Теперь подопечные Тухеля обязаны побеждать, но вряд ли им удастся сделать это в убедительной манере – за последние 15 лет "Бавария" лишь трижды выигрывала здесь в разницей в два мяча и больше. Ставка: победа "Баварии" в 1 мяч либо ничья с коэффициентом 2.42.