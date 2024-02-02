Бундеслига, 20-й тур

Дармштадт, Фойт-Арена

Дармштадт – Байер 21:30

Трансляция – Megogo

Дармштадт

В отличии от "Хайденхайма", уровень Бундеслиги для "Дармштадта" оказался слишком высокой планкой. "Лилии" вполне заслуженно болтаются на самом дне турнирной таблицы элиты. Для андердога всегда важно уметь держать оборону, но это не о "Дармштадте": 47 пропущенных за 19 туров, 8:0 от "Баварии", 5:1 от "Байера" в игре первого круга.

И дела у подопечных Торстена Либеркнехта лучше не становятся. Команда сейчас находится на пороге обновления клубного антирекорда по матчам без побед в элите. Сейчас эта серия уже на отметке в 12 поединков, наравне с антирекордом образца кампании 1981/82. А теперь ещё и приезд на "Белленфальтор" лидера Бундеслиги, который всегда выигрывал на этой арене в личных встречах.

Основные защитники Фабиан Нюрнбергер и Клеменс Ридель получили травмы в последнем матче против "Униона". Их должны заменить Эмир Карич и Кристофер Циммерманн соответственно. Также в лазарете целых 4 форварда Хонзак, Хорнби, Ману и Зайдель, плюс хавбек Мелем.

Байер

"Байер" очень натужно победил в двух первых турах после рестарта, на последних минутах дожав сначала "Аугсбург" (1:0), а затем и "РБ Лейпциг" (2:3). Долго такое продолжаться не могло, и подопечные Хаби Алонсо наконец оступились против "Боруссии" Менхенгладбах (0:0) на прошлых выходных, так и не пробив вторую худшую оборону Бундеслиги.

Но не спешим хоронить Леверкузен, который выдал действительно сильный и цельный перфоманс полурезервным составам. Местами "Байер" слишком зацикливался на коротких комбинациях, но так слаженно играть без 6 основных игроков – это действительно впечатляет. Не хватало только качественного финишинга.

С этим может помочь зимний новичок Борха Иглесиас, хотя зная Алонсо, он пока даст время испанцу на адаптацию. Та отбыл дисквалификацию, также после КАН вернулся Тапсоба, но его тоже вряд ли сразу бросят в бой. Возвращение Та позволит подвинуть Андриха в опорную зону, где не хватает Паласиоса. Бонифаса мы не увидим ещё месяца два.

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Статистика и факты

"Дармштадт" не побеждал в 12 последних матчах Бундеслиги. 13-я игра без побед повторит клубный антирекорд образца сезона 1981/82, по итогам которого клуб вылетел из элиты.

Алекс Гримальдо – самый результативный вингбек топ-4 чемпионатов (7+8). Больше него за "Байер" в этом сезоне забивал лишь Бонифасе.

"Байер" не проигрывал во всех 28 матчах этого сезона, повторив клубный рекорд образца 1979-го года. С одной лишь разницей – тогда Леверкузен выступал во второй Бундеслиге.

"Байер" выиграл 6 из 7 встреч против "Дармштадта" в Бундеслиге, включая все три выездных поединка.

Ориентировочные составы

Дармштадт: Шуэн - Кларер, Циммерманн, Маглица – Бадер, Франьич, Холланд, Карич –Юстван, Скарке – Пфайффер

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дармштадт – Байер от UA-Футбол

Матч с Гладбахом закончился для "Байера" потерей очков, но они показали, что даже полурезервным составом будут давить любого оппонента. А "Дармштадт" явно не тот соперник, который может это давление выдержать. Потому ждём уверенной победы "Байера", первой в новом году. Как минимум с перевесом в несколько голов. Ставка: фора на "Байер" -1.5 с коэффициентом 1.81.