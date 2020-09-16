Ференцварош - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

16 сентября. 20:00. Будапешт. "Групама Арена"

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Соперник победителя этой пары в решающем раунде Квалификации - "Карабах"/"Мёльде"

В августе 2019-го года после почётной ничьей 1:1 в Загребе и двух отличных шансов открыть счёт в Будапеште "Ференцварош" пропустил четыре мяча от "Динамо". С тех пор он только добавлял. Вернулся в групповой турнир Еврокубка впервые за 15 лет, чуть не вышел из группы Лиги Европы, вновь стал чемпионом Венгрии, в августе 2020-го выбил "Юргорден" и "Селтик". Хорваты поначалу также добавляли, чуть не вышли из группы ЛЧ в борьбе с "Шахтёром" и "Аталантой". Однако затем самоликвидировались. Ныне они пытаются вернуться на правильный путь. Сумеют ли венгры поймать их и пересдать экзамен лучше?

Победы над наиболее сложными по рейтингу соперниками в двух предыдущих раундах усилили уверенность Фради в себе. Сергей Ребров заявил, что его команда уже настолько сильна, что не боится никого и не ожидает проблем при правильном настрое на матчи и вере в себя. "Наш главный соперник в среду - не "Динамо". Прежде всего мы должны победить самих себя". Добавил сил и последний матч лиги, в котором чемпион победил себя и "Пакш" со счётом 5:0. Пусть и соперник из-за коронавируса не тренировался неделю и остался лишь с десятью игроками первой, взрослой команды. Любая такая победа окрыляет.

"Динамо" также начало сезон хорошо. После конфликта с Ненадом Бьелицей и его ухода, провала Игора Йовичевича (лишь три победы в семи матчах и враждебность игроков) команду возглавил старый-новый тренер-спортивный директор-брат владельца Зоран Мамич. С ним одержаны четыре победы в лиге с общим счётом 13:2, в том числе и со счётом 2:1 в гостевом дерби в субботу. А в Лиге Чемпионов Клуж был пройден в гостях (2:2) в серии пенальти. Мамич очень доволен кондициями и характером команды, заявляет, что всё идёт по плану и ставит целью только попадание в группу Лиги Чемпионов. "Синие" вновь сильны.

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Оба тренера предпочитают стабильность состава. Правда, на этот раз ожидаются изменения в "Ференцвароше". Герои Глазго защитники Ковачевич и Чивич пребывали в карантине, и неясно, поставит ли Ребров на растренированных игроков. А вот капитан правый защитник Ловренчич возвращается после травмы, из-за которой пропустил начало сезона. Как и Александр Зубков. Украинец поддержит Токмака Нгуена, забившего уже семь мячей в пяти матчах, в том числе и трижды "Пакшу". Отметим и опорников Исаэля и Сомалию и форварда Боли. Этих важных игроков не было в команде в предыдущих битвах против хорватов.

"Динамо" продало Дани Ольмо и Николу Моро. Йошко Гвардиол также на пути прочь. Хотя он как раз будет вынужден сыграть в центре обороны из-за удаления Теофила-Катрена в Клуже. Ольмо заменил Ловре Майер, очень техничный, но не такой быстрый игрок. Возможно, он выйдет в атаке, что будет признаком осторожности Мамича. Таким признаком будет и выход Кристиана Якича в центре поля. Новый вингер Кастрати по скорости не уступает Нгуену. Jutarnji List даже назвал его "сыном ветра". Первый вратарь сборной Хорватии Ливакович, забивавшие "Шахтёру" Оршич и центрфорвард Петкович всё ещё здесь.

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Сигер, Исаэль, Нгуен, Боли

"Динамо" Загреб: Ливакович, Стоянович, Дилавер, Гвардиол, Леовац, Адеми, Якич, Гояк, Майер, Оршич, Петкович

Прогноз: Ференцварош - Динамо Загреб 1:2

Хорватские СМИ отмечают, что "Ференцварош" явно сильнее, чем год назад, и не слабее "Клужа". Это правда. Нгуен очень опасен для медленного центра обороны гостей. Особенно - после 83-ей минуты, когда "Динамо" в последних семи Еврокубковых матчах пропустило уже пять мячей. В том числе и в Клуже. Но и центр обороны хозяев настораживает. Год назад он пал под высоким прессингом и интенсивностью, в Глазго приходилось отбиваться с 29-ю процентами владения мячом, а такое более талантливое "Динамо" не простит. Ребров не зря боится скорости соперника. Его Фради всё ещё не завершили обучение.