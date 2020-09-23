Мольде - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

23 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Первый матч

Мольде. "Мольде Стадион"

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

"Ференцварош" не играл в групповом турнире Лиги Чемпионов 25 лет, "Мольде" - 21. Венгерские команды - 11 лет, а норвежские - 13. Потому очная битва настолько важна для них. "Мольде" выиграл свой первый титул чемпиона Норвегии в 2011-ом году, с тех пор взял ещё три и с бывшим помощником Оле-Гуннара Сульшера Эрлингом Мое желает достичь следующей вехи. "Ференцварош" вернул статус гегемона в Венгрии с Сергеем Ребровым гораздо быстрее и также настроен решительно. Форвард Франк Боли даже уверен в разгроме соперника. Что лидер последнего Магнус Эйкрем назвал "подливанием бензина в огонь". Будет жарко.

После побед Фради над "Селтиком" и загребским "Динамо" венгерский футбол в эйфории. СМИ говорят о лучших временах после падения коммунизма, не жалеют комплиментов игрокам и особенно главному тренеру. О последнем даже пишут серии статей, докапываясь аж до детства в Горловке, занятий танцами и любви к математике. Ребровомания на пороге. И последний шаг к ней кажется более лёгким. Шотландцы и хорваты по бюджету и опыту намного опережали венгров, норвежцы по опыту не сильнее, а по бюджету уступают. И здесь как раз очень вовремя двухматчевый раунд, всегда более подходящий фавориту. Всё складывается.

Разумеется, Ребров не собирается позволять эйфорию ни себе, ни подопечным. Он требует сфокусированности и понимания важности момента. Капитан команды Герго Ловренчич презрительно отвергает шансы на бумаге, заявляя, что иначе Фради вылетели бы в предыдущих раундах. "Единственный путь - действовать так же твёрдо, как и в предыдущих матчах. Наша тактическая подготовка к "Кишварде" и Загребу не различается". Норвежский лидер команды Токмак Нгуен ожидает очень тяжёлые матчи. Однако как раз слова также игравшего в Норвегии Боли более оттеняют атмосферу. "Ференцварош" - фаворит, а это уже совсем другая игра.

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Фаворитом его считают и в Норвегии. В том числе и из-за общего состояния. В уик-энд "орлы" порезвились в Кубке вторым составом против любительского "Рацкеве" - 6:1. А "Мольде" в тяжелом матче лиги проиграл "Валеренге" (1:2), что стало его пятым гостевым поражением в турнире подряд. При четырёх за весь предыдущий сезон на всех полях. Отставание от первого места уже 16 очков, гандикап над пятым - всего два. Неудивительно, что форвард команды Охи Омойжуанфо раздражённо призвал прекратить молчать и отговариваться хорошим креативом. "Нужно возвысить голос и найти проблему. Тихая раздевалка ничем не поможет".

Правда, в Лиге Чемпионов команда как раз борется, причём вне дома. Она переиграла "Целье" в Словении (2:1) и "Карабах" на Кипре. После последнего матча Мое благодарил подопечных за "кровь, пот и душу", называл вечер "эйфорическим", "замечательным" и памятным. Но всё же "Ференцварош" прошёл более сильных соперников. А для победы над азербайджанцами норвежцам понадобилось выстоять при 1:6 по ударам в створ ворот после 90-та минут и выдержать серию пенальти после 0:0. Героем матча был их вратарь Андреас Линде. Боевитости без игры может не хватить против боевитого и играющего чемпиона Венгрии.

Прогноз: Мольде - Ференцварош 1:1

Статус фаворита для команды со слабоватой позиционной атакой и не лучшим владением мячом очень опасен. Дома Фради будет гораздо труднее. Но в гостях на неудобном искусственном газоне можно сыграть и в свой осторожный футбол. С акцентом на быстрые контратаки Нгуена, забившего семь мячей в шести матчах и ассистировавшего против "Динамо". Тем более, что "Мольде" известен как "испанская" команда, очень любящая разыгрывать мяч до упора. А дождевая погода уже была в Глазго. С Ребровым "Ференцварош" не проиграл ни в одном из восьми Еврокубковых гостевых матчей. Серия может продлиться.