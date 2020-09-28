Ференцварош - Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

29 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Ответный матч

Будапешт. "Групама Арена"

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Результат первого матча - 3:3. Победитель по сумме двух матчей выходит в Групповой турнир Лиги Чемпионов

От первой встречи "Мольде" и "Ференцвароша" нейтральные зрители остались в восторге. Но не команды. Венгры после 2:0 пропустили трижды, их вратарь Денес Дибус говорил о хаосе. В "Мольде" раздражены потерей так блестяще добытой победы в концовке, назначением пенальти в их ворота и неназначением - в ворота соперника. Да и без раздражения обе команды помнят, что не были в групповом турнире Лиги Чемпионов 21-25 лет, и даже их страны - 11-13 лет. Потому и называют матч в Будапеште финалом. Потому его и будет судить Топ из Топов - Бьорн Куйперс. Жарче, чем в первом матче, не бывает? Посмотрим.

Уже в трёх Еврокубковых матчах подряд Фради открывали счёт в первые семь минут. Причём на этот раз забил критикуемый за низкую забиваемость Боли, а ассистировал ему критикуемый за слабую поддержку атаки правый защитник Ботка. Далее, несмотря на периодические провалы на левом фланге, они контролировали ситуацию, в начале второго тайма Ботка навесил на Узуни. А затем произошёл развал. Повезло, что Карлос дель Серро Гранде вместе с ВАР в принципе правильно разобрались в эпизодах с руками Харатина и Брунхильдсена после удара Зубкова. Хотя в Норвегии как раз считают обратное и очень злы.

Сергей Ребров призвал к очень серьёзному анализу. И из долгого видеоанализа тренера опорник Сомалия сделал ясный вывод - дело в потере агрессии. Зато Дибус уверен, что соперник уже не сможет удивить. "Победит тот, кто лучше изучит ошибки первого матча. Мы их изучили, и потому точно пройдём". Хорошо, что у освобождённого от матча лиги Фради было время изучать. А вот "Мольде" играл. И вновь уступил, дома скромному "Сандефьорду" (0:1). Это уже пятое поражение в шести последних турах. И ситуацию в лиге форвард Омойжуанфо прямо назвал "дерьмовой". Значит, ещё больше силы и ярости будет в ЛЧ.

Прямая речь

Сергей Ребров, главный тренер "Ференцвароша": "Дома нам будет не легче, чем в гостях, но мы проанализировали каждый момент первого матча. На этом уровне ранее играл лишь Зубков с "Шахтёром". Игроки борются и сами с собой, со своими ограничениями. Мы не выдали 100 процентов в гостевом матче, надеемся сделать это дома".

Прогноз: Ференцварош - Мольде 2:2

После раннего гола "Ференцварош" трижды подряд позволял соперникам сравнять и забивал решающие голы лишь ближе к концовке. Также три из последних четырёх голов он пропустил головой со "стандартов". На всё это можно ставить. Как и на напряжённость и особый драматизм матча. В гостях с Ребровым в Еврокубках Фради не проигрывали ни одного из девяти матчей. Дома же получали и 0:3, и 0:4. Тренер и Сомалия считают, что в гостях норвежцы будут не так интенсивны, более осторожны. Не факт. Им нужна победа, и они способны её добыть. Ставим на подходящий хозяевам результат. Но с немалой опаской.