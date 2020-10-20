Аякс - Ливерпуль. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Возможно, это странно, но такие опытные еврокубковые бойцы, которые регулярно участвуют в Лиге Чемпионов и других международных турнирах, всего один раз пересекались в своей истории. В далеком 1966-м году в 1/8 финала Кубка Чемпионов "Аякс" разгромил "Ливерпуль" в Амстердаме 5:1. Ответная игра на "Энфилде" завершилась боевой ничьей 2:2, совершенно лишенной интриги. Спустя полвека мерсисайдцы могут взять реванш за ту неудачу, по крайней мере, гости считаются безусловными фаворитами. Без интриги этот поединок не обойдется.

Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам)

Главный судья: Феликс Брых (Германия)

Аякс 22:00 Ливерпуль

Телетрансляция на канале "Футбол 1"

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Команда Юргена Клоппа на прошлых выходных провела очень непростой матч с "Эвертоном" и не смогла одержать победу в дерби, всего лишь ничья 2:2. Много вопросов к форме игроков "Ливерпуля", есть версии, что "красные" совершенно не готовы к сезону. Общая серия без побед у чемпиона Англии составляет три игры, две из них закончились поражениями.

"Аякс" в своем последнем матче одержал победу над "Херенвеном". Со счетом 5:1 амстердамцы победили в Чемпионате Нидерландов. Как и в Англии пять туров сыграли в Эредивизи, команда Тен Хага идет на втором месте, на одно очко уступая ПСВ Эйндховен.

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У "Аякса" одно поражение в этом сезоне. В чемпионате "Гронинген" обыграл команду из столицы 1:0. В четырех других матчах амстердамцы одержали победы. У "Ливерпуля" уже три поражения в сезоне – дважды от "Арсенала" в Суперкубке Англии и Кубке лиги, а также сенсационно "Астон Вилла" разгромила мерсисайдцев 7:2.

Можно согласиться с мнением, что "Аякс" и "Ливерпуль" не могут похвастаться стабильностью в начале этого сезона. Команды Клоппа это касается в большей мере. А значит, все что угодно может произойти в матче первого тура ЛЧ. Скорее всего, нас ждет осторожное начало, и игра может ожить после того, как кто-то забьет гол. Впрочем, результативного противостояния ожидать не стоит. Прогноз: ничья 1:1.