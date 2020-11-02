Зальцбург - Бавария. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, третий тур

3 ноября. Зальцбург, “Ред Булл Арена“

“Зальцбург” 22:00 “Бавария”

Телетрансляция – OLL.TV, Megogo, Воля TV

“Зальцбург” набрал в первых двух турах одно очко, а впереди у него два матча с победителем Лиги чемпионов 2019/20 “Баварией”. Команде Джесси Марша нужно будет проявить максимальные усилия, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но и этого может не хватить. Однако пример “Аталанты”, которая вышла в плей-офф в прошлом сезоне, набрав всего одно очко после четырех матчей, не может не вдохновлять.

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Хотя кто сказал, что “Зальцбург” проиграет два матча “Баварии”? Необычайно плотный график сильно бьет по способности “Баварии” показывать качественный футбол. “Рекордмайстер” на прошлой недели обыграл “Локомотив” и “Кельн” с одинаковым счетом 2:1, но добился своего больше благодаря индивидуальному классу футболистов и их умению быть креативными в атаке, а не общекомандному сильному перформансу. Нужно сказать и что против “Кельна” не играли Левандовски, Толиссо, Коман и Лукас Эрнандес. Против “Зальцбурга” будет играть другая “Бавария”.

Ханси Флик почтительно отзывается о “Зальцбурге”: “У них есть очень молодые и талантливые игроки, они играют в современный футбол и хорошо прессингуют соперника. Когда у них мяч, они быстро находят выходы в атаку”. “Зальцбург” уверенно в лидирует в чемпионате Австрии, выиграв все шесть матчей с общим счетом 24-4. В субботу команда Джесси Марша забила пять безответных голов “Тиролю”, три из них на счету 20-летнего вингера Ноа Окафора. В чемпионате Австрии “Зальцбург” не чувствует потерю основного форварда Пэтсона Дака, но в Лиге чемпионов его отсутствие может сказаться. “Бавария” не может рассчитывать на центрбека Никласа Зюле, подхватившего коронавирус, и травмированных Горетцку, Дэвиса и Ньянзу.

Ориентировочные составы

“Зальцбург”: Станкович – Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен – Собослаи, Юнузович – Камара, Бериша, Мвепу – Койта

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч “Зальцбург” – “Бавария”

“Зальцбург” забил по два гола “Локомотиву” и “Атлетико”, но не смог победить ни в одном матче. Вполне вероятно, что австрийский чемпион сможет отличиться и воротах Нойера, учитывая не совсем уверенную игру “Баварии” в обороне в последних матчах. Однако Мюнхен способен забить больше. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.