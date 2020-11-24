Атлетико - Локомотив. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. Четвертый тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 25.11.2020, 22:00. Арбитр в поле – Славко Винчич (Словения); трансляция в Украине – MEGOGO, Oll.tv

"Атлетико" удивляет своей стабильностью в чемпионате Испании. С начала сезона команда Диего Симеоне еще не проигрывала. А если учитывать и поединки прошлогоднего чемпионата, то получается историческая беспроигрышная серия – 24-е поединка. Не остановила "матрасников" даже "Барселона". На выходных мадридцы разобрались с каталонцами уверенно по игре, но со скромным преимуществом в счете – 1:0.

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В Лиге чемпионов не все так гладко. В трех турах группы А "Атлетико" набрал всего четыре очка. Если поражение от "Баварии" – это, в общем, нормально (хотя счет 0:4 бьет по самолюбию), то ничья 1:1 с "Локомотивом" в предыдущем туре не вписывалась в планы Симеоне. Но время и возможность исправить ошибку еще есть. Нынче "Атлетико" принимает "Локомотив" на своем поле и в случае победы сделает огромный шаг на встречу к плей-офф турнира. По сути, дальше останутся только формальности.

Симеоне важно победить в этом матче еще и из-за психологической составляющей. В последних четырех матчах Лиги чемпионов "Атлетико" лишь раз праздновал успех, поэтому нуждается в победах, как в кислороде. Соперник для этого благоприятный. В своем чемпионате на задворках цивилизации "Локомотив" лишь в последнем туре прервал серию из трех поражений подряд. Но все равно находится на низком восьмом месте.

В целом же команда из страны-агрессора имеет в пассиве безвыигрышную серию из восьми матчей Лиги чемпионов. В течение этой серии не проиграть удалось лишь дважды – как раз в рамках текущего турнира в матчах с "Зальцбургом" (2:2) и "Атлетико" (1:1).

Ориентировочные составы

У "Атлетико" не будет оптимального состава. До сих пор болеют Луис Суарес и Лукас Торрейра, травмированы Эктор Эррера, Шиме Врсалько и Рикард Санчес. Зато можем после долгого перерыва увидеть в основе Диего Косту. Он восстановился от травмы и сыграл 17 минут в матче с "Барсой".

У "Локомотива" отсутствуют Баринов и Смолов. Магкеев и Игнатьев – под вопросом.

"Атлетико: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди - Карраско, Коке, Сауль, Льоренте - Корреа, Феликс "Локомотив": Гильерме - Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус - Рабчинский, Крыховяк, Куликов, Миранчук - Эдер, Зе Луиш

Прогноз: победа "Атлетико" 3:0

"Атлетико" уже не та прагматичная команда, которая была раньше. Диего Симеоне перестраивает свой коллектив на более атакующую манеру и это дает свои плоды. Только один матч в текущем чемпионате Испании мадридцы выиграли со счетом 1: 0. Другие победы были более результативными. Ждем много голов в исполнении хозяев "Ванда Метрополитано" и в этом матче. Рекомендуем рискованную, но интересную ставку "индивидуальный тотал "Атлетико" больше 2,5".