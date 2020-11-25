Интер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

25 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа В. Четвёртый тур

"Интер" - "Реал"

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция - Футбол 1

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Перед третьим туром и после нуля побед на двоих в первых двух "Интер" и "Реал" говорили о финале. Антонио Конте и Зинедин Зидан говорят и ныне. Второй заявляет, что придётся страдать, первый не видит другого пути выхода из группы, кроме победы. И пути обеих точно будут непростыми. Ведь они далеко не в лучшей форме, лучшие защитные порядки своих лиг в сезоне 2019/20 пропустили уже 35 мячей на двоих в 23-ёх матчах лиги и ЛЧ. Конте вынужден говорить о том, что слышит много "дерьма" в адрес команды, Зидан - о тяжёлых временах и засученных рукавах. Кому удастся выгрызть такой матч?

После того матча "Реал" успел влететь "Валенсии" (1:4). А в Вильярреале Зидан увидел потерю двух очков. Хотя там Мадрид попадал в створ ворот лишь однажды, уступил по ударам по воротам со счётом 6:13, во втором тайме выглядел усталым. Конечно, 1:1 в гостях против "субмарины" - неплохой результат. Особенно, если вспомнить, что из предыдущего перерыва на матчи сборных "Реал" вышел с поражениями от "Кадиса" и "Шахтёра". Но дело-то в том, что пугающая мощь команды исчезла. "Нам не хватает немного всего, и прежде всего - постоянства". Лука Модрич даже мог бы убрать слово "немного".

В "Интере" ситуация даже хуже. В предыдущих девяти матчах добыты лишь две победы. Да и в Генуе и против "Торино" до 60-ой минуты игра была очень слабой. Ромелу Лукаку заявил, что "нерадзурри" ещё не Топ-команда. Все игроки и тренер говорили о неприемлемой игре. И не особо восхищались четырьмя голами на ровном месте в последние полчаса. Игры и результатов нет. Болельщики уже в отчаянии. Потому Gazzetta Dello Sport говорит о сегодняшнем матче как о "фундаментальном перекрёстке". "Больше не осталось времени. Это матч без апелляции. Нужен старый "Интер" с его обороной". Найдут ли его?

Хотя бы атаку команды должны найти. И характер. "Реал" в ЛЧ забил уже семь мячей, вернулся с 0:2 в самой концовке в Менхенгладбахе, чуть не вернулся с 0:3 против "Шахтёра", вырвал победу у "Интера" в концовке. "Нерадзурри" же тогда временно вернулись с 0:2 на 2:2 и давили, спасли ничью на 89-ой минуте против Гладбаха. А по забитым в лиге идут в темпе, не виданном 23 года. По сравнению с матчем третьего тура они получили своего гуру голов Лукаку. Будто на размен с Бензема. И будет очень интересно посмотреть, окажется ли "Реал" без Карима сильнее, чем был "Интер" без Ромелу.

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Kадры

В Милан "Реал" приехал без Вальверде, Йовича, Одриосолы, Милитао, Бензема, Серхио Рамоса. Потери гуру голов и гуру обороны особо ощутимы. Зидан даже раздражённо ответил на тысячный вопрос об отсутствии последнего: "Что нам теперь, не играть?" Вместе с тем, кадровая ситуация в команде лучше, чем была недавно. Начо, Варан, Васкес, Карвахаль вернулись. Дани в Вильярреале ассистировал единственному взрослому форварду Диасу (значит, и замена Кариму есть). Возвращения Каземиро и Азара очень важны. Да, вопрос, в какой все они форме. Но ведь есть ещё Асенсио, Марсело, Винисиус и Родриго.

"Разговоры о кадровых проблемах "Реала" вызывают у меня улыбку". Конте можно понять.

В "Интере" вернулись больше и раньше. Наконец-то между Д'Амброзио, Де Фраем, Бастони и Шкриньяром в центре обороны выберет не коронавирус, а Конте. Справа против родной команды выйдет пока что сероватый Хакими, слева готовы Янг и Перишич. Очень много говорят о Лукаку, Лаутаро Мартинесе и Алексисе Санчесе вместе. Именно эта связка устроила камбек против "Торино". Правда, тренер к такому варианту с первых минут относится скептически. Даже Стефано Сенси вернулся. Отсутствуют лишь лидер центра поля Брозович и аутсайдер обороны Коларов. Ну и Эриксен мыслями уже где-то очень далеко.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Хакими, Видаль, Гальярдини, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Диас, Азар

Прогноз: Интер - Реал 2:2

Журналист Фабрицио Биазин верит, что способность активации "машины" как против "Торино" после ужасного часа говорит об огромном потенциале "Интера". Ну а потенциал, уровень игроков "Реала", как и их гордость, известны всем. "Не удивляет, что "Реал" выиграл так много. Мы все дышим Лигой Чемпионов и живём для победы в ней", - в этом преимущество команды Каземиро. Преимущество же команды Лукаку в доме и игре ва-банк. Да, во всех пяти матчах дома она пропускала первой. Зато проиграла в итоге лишь один. А "Реал" устроит и ничья, что всегда опасно. И всё же ставим именно на неё.