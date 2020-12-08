Ренн - Севилья: Прогноз и анонс матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов. Групповой этап 6-й тур

8 декабря 22:00. Ренн, "Руазон-Парк"

Группа Е Лиги Чемпионов - единственная из всех, где уже известно финальное место каждого участника квартета уже перед заключительным туром. "Челси" - первый, "Севилья" - вторая, "Краснодар" - третий, "Ренн" - четвертый. Этот матч остается чистой формальностью. Готова ли французская команда напоследок покуражиться в дебютном для себя сезоне Лиги Чемпионов?

История противостояния

Команды встречались между собой всего один раз. Во втором туре этого розыгрыша самого престижного клубного футбольного трофея Старого Света испанцы дома обыграли французов со счетом 1:0. Преимущество полностью была на стороне "Севильи", однако смогли они забить всего один раз усилиями Люка де Йонга.

Для пиренейцев это уже шестой плей-офф Лиги Чемпионов, в то время как для "Ренна" это первое участие в групповом этапе этого турнира. Самое большое достижение гостей матча - 1/4 финала соревнования в сезоне 2017/2018.

Кадры

В матче не примут участия ряд ключевых футболистов "Севильи". Повреждения помешают сыграть Акуньи, Эскудеро, Муниру и Вацлику. Полузащитник Хордан пропустит поединок из-за перебора желтых, а вот 35-летнему капитану андалусийцев Хесусу Навасу тренерский штаб решил дать отдых. Вряд ли и Иван Ракитич выйдет в стартовом составе.

Основной вратарь "Ренна" Гомис тоже не сможет сыграть в этой встрече. Также матч пропустят Ругани, Мартен, Гирасси, Агерд и Терье.

Ориентировочные составы:

"Ренн": Сален - Траоре, да Силва, Ньямси, Трюффер - Бурижо, Н'Зонзи, Леа Силики - дель Кастильо, Ньянг, Те.

"Севилья": Боно - Кунде, Серхи Гомес, Диего Карлос, Карим Рекик - Гудель, Оливер Торрес, Васкес - Оскар, Адрисси, Эн-Несири.

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Цифры, факты и шансы

"Севилья" за последние семь гостевых матчей победила в трех.

Из пяти последних домашних поединков "Ренн" проиграл в четырех.

Всего за 10 последних игр французская команда может себе записать в актив лишь победу и ничью.

Лишь в трех матчах из последних 21 на выезде "Севилья" не забила хотя бы гол.

Девять подряд официальных домашних поединков пропускает "Ренн".

Французская команда сейчас находит в очень плохой форме. Подтверждение тому - последнее место в Лиге Чемпионов, а также девятая позиция в чемпионате Франции. Они очень хотят хлопнуть дверью напоследок в этом сезоне еврокубков, и, несмотря на все проблемы, предпосылки для этого есть. Противостоит им "Севилья" без полноценного состава, которая два последних матча проиграла с суммарным счетом 0:5, при том играя дома. На "Руазон-Парк" французская команда сыграла вничью с "Краснодаром" и потеряла одно очко в матче с "Челси" аж в компенсированное время ко второму тайму. На что на что, а на ничью "Ренн" может наиграть.

Прогноз на матч: Ренн - Севилья 1:1.