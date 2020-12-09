Олимпиакос - Порту: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, групповой этап, 6-й тур

9 декабря 22:00. Пирей, "Стадион Георгиос Караискакис"

После жеребьевки стало понятно, что в группе С Лиги Чемпионов один явный лидер - "Манчестер Сити", а трое его соперников будут бороться за вторую путевку в 1/8 турнира. Однако, боев, как таковых, не получилось: "Порту" выиграл три встречи против своих главных конкурентов за вторую строчку, да еще и отобрал очки у "горожан", а "Марсель" вообще вспомнил о забитых голах в 10 своем тайме этого группового этапа. Последний матч ничего не дает для "драконов", ведь и шансов занять первое место нету, и опуститься ниже второго они не могут. А вот "Олимпиакос" до сих пор борется с "Марселем" за третью позицию и путевку в Лигу Европы.

Пока в обоих аутсайдеров квартета по три очка: они обменялись победами. Греки разместились выше, ведь имеют преимущество в очных встречах за счет выездного гола. Французы в этом туре посетят "Этихад", где, казалось бы, ничего им не светит, однако можно вспомнить даже ту же игру "Шахтера" против "МС" в Англии прошлого сезона. В карантинном футболе все может случиться. Поэтому, "Олимпиакосу" в этом матче больше нужны очки, но станет ли это решающим фактором?

История противостояния

Второй тур этого розыгрыша ЛЧ подарил нам противостояние "Порту" и "Олимпиакоса". Тот матч португальцы победили со счетом 2:0. Игра была более-менее ровной, но судьбу поединка решил индивидуальный класс игроков. Арифметика простая: "драконы" реализовали свои моменты, а "красные" - нет.

Это не единственная встреча в их истории. В конце прошлого века команды трижды подряд проводили парные дуэли в Лиге Чемпионов в 1997-99 гг. Дважды тогда выиграл "Порту", трижды "Олимпиакос" и еще один раз была зафиксирована ничья. Ни разу в этих матчах не было зафиксировано выездная победа.

Кадры

В составе хозяев в поединке не смогут сыграть Вальбуена, Брума, Дрегер и Хассан. Гостям не поможет одна из главных звезд - Пепе. Португалец травмировал стопу еще в конце октября. Последним его сыгранным матчем как раз была домашняя встреча против "Олимпиакоса". Также за "драконов" не сыграет Мбай.

Ориентировочные составы:

"Олимпиакос": Са - Рафинья, Семеду, Сиссе, Олебас - Камара, М'Вила, Бухалакис - Врусай, Эль-Араби, Фортунис.

"Порту": Марчесин - Манафа, Сарр, Мбембе, Зайду Сануси - Сержу Оливейра, Груич, Урибе, Отавиу - Корона, Тареми.

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Цифры, факты и шансы

За последние 13 месяцев "Олимпиакос" проиграл дома лишь три матча: "Арсеналу", "Манчестер Сити" и "ПАОК" с одинаковым счетом 0:1.

После поражения в октябре от "Манчестер Сити" "Порту" за десять матчей победил в восьми, проиграв однажды и столько же сыграв вничью.

В 11 последних выездных матчах подряд "драконы" забивали хотя бы гол.

Из последних 13-ти сезонов "Олимпиакос" лишь дважды не участвовал в плей-офф раунде.

Этот матч вообще ничего не решает для "Порту”. А вот "Олимпиакосу" положительный результат в поединке даст возможность пройти в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в квартете. К сожалению для греков, домашний матч пройдет без поддержки их безумных болельщиков. Фанаты на трибунах для пирейцев всегда были плюсом, но игроки все равно будут пытаться сделать все от них зависящее для того, чтобы пройти в следующий раунд еврокубков. А в 1/16 финала уже и болельщикам могут позволить вход на домашний матч. На "Марсель" давит бОльшая ответственность, чем на "Олимпиакос", ведь греки все-таки выше в таблице. Однако фаворитами именно в этом матче будут "красные". Так же думают и букмекеры. В то же время есть сомнения, что "Порту" преодолел 3,5 тыс километров для того, чтобы просто отбыть номер.

Прогноз на матч: Олимпиакос - Порту 1:1.