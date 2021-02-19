Интер - Продэксим. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА по футзалу. 1/8 финала

19 февраля. Испания. Торрехон-де-Ардос. Арена: "Пабельон Хорхе Гарбахоса". Начало в 20:00

"Интер Мовистар" (Торрехон-де-Ардос, Испания) - "Продэксим" (Херсон, Украина)

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция - Youtube

Зачем смотреть этот матч?

украинский клуб ещё ни разу в истории не выходил в Финал восьми/четырёх футзальной Лиги чемпионов или, как ранее назывался турнир, Кубка УЕФА. "Продэксим" максимально близко подошёл к этой цели: нужно всего лишь обыграть "Интер" и готовиться к финальной пульке.

"всего лишь" в предыдущем пункте больше в качестве иронии. "Интер" - один из главных грандов европейского футзала. Команда выиграла шесть из семи последних чемпионатов Испании, пожалуй, сильнейшей лиги Европы. В 2017 и 2018 годах "Интер" выигрывал футзальную ЛЧ, а в 2019-м занял четвёртое место.

впрочем, сейчас "Интер" вряд ли можно назвать фаворитом на победу в этом турнире. Команда после года отсутствия вернулась в ЛЧ, а в чемпионате занимает лишь пятое место, проигрывая лидеру - "Леванте" - десять баллов. Правда, в Испании, как и в украинской Экстра-лиге, после регулярного чемпионата будет плей-офф, поэтому на результаты сейчас нужно не делать особого акцента.

"Продэксим" выиграл регулярный чемпионат Украины в нынешнем сезоне, оторвавшись от ближайшего преследователя, ивано-франковского "Урагана", на шесть очков. Херсонцы, если кто не знает, выиграли три последних чемпионата и лидировали в предыдущем, который был досрочно завершён из-за локдауна.

херсонцы в текущем розыгрыше ЛЧ уже прошли два раунда. В первом из них была победа над североирландским "Росарио" 28:1, а во втором - над северомакедонским "Шкупи" 5:1. "Интер" стартовал в турнире позже, поэтому провёл лишь одну игру, разбив нидерландский "Ховокубо" 6:2.

"Продэксим" ранее только однажды встречался с клубом из Испании. В 2019-м также в рамках Лиги чемпионов херсонцы уступили "Барселоне" 2:4.

Прогноз на матч "Интер" - "Продэксим"

Наставник херсонских "мельников" Андре Броканелло накануне встречи с "Интером" выдал несколько воодушевлённых фраз, что этот матч должен стать лучшим для команды в сезоне. С таким "Интером", который сейчас чередует победы с поражениями, можно бороться. Бой обещает получиться очень жарким. Но, признаться, веры в гостевую команду немного: скорее всего, фаворит выиграет встречу с разницей в один-два гола.