Бенфика - Спартак. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.08.2021

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный Раунд. Ответный матч

10 августа. 22:00. Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - "Спартак"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Неделю тому, перед первой встречей, "Бенфика" казалась в более тяжелой ситуации, чем "Спартак". Груз провального предыдущего сезона, коррупционный скандал, заставивший уйти многолетнего президента клуба, давление на временного президента и главного тренера были практически сумасшедшими. Однако победа в Москве вместе с другими результатами перевернула все. Ныне португальцы довольно спокойны и переходят в рабочую атмосферу. А у россиян просто сумасшедший бардак. Да и банальная разница в классе была очевидна в первом матче. Вряд ли есть шансы на сенсацию во втором.

"Бенфика" ещё не высвободилась. Первый матч в лиге в субботу получился весьма сложным, пришлось отбиваться от "Морейренсе" в гостях вдесятером в течение 44-ех минут. Тренер последних резонно заявил, что его команда создала "орлам" гораздо больше проблем, чем соперник в Лиге Чемпионов. Тем не менее, удалось выстоять (2:1), что в команде восприняли как положительный признак характера и борьбы. Её наставник Жорже Жезуш ожидает вскоре увидеть плоды более чем годовой работы в его второй каденции. Даже впервые за восемь лет работы в клубе он начал сезон с двух побед.

В "Спартаке" же после 0:2 в первом матче клуб на фоне постоянных скандалов покинули пресс-атташе и спортивный директор, последний опубликовал переписку с супругой владельца клуба, в которой та требует производить трансферы согласно гороскопу и наличию буквы "Р" в имени игрока. Вокруг вмешательства супруги и дочери Леонида Федуна уже не впервые развиваются скандалы. Которые сейчас особо остры из-за результатов на поле - победа благодаря пенальти и три поражения в первых четырёх матчах сезона. В том числе и в субботу в лиге от "Нижнего Новгорода" (1:2).

Происходящее сейчас в клубе обозреватели называют фантасмагорией, страшной неделей, полным бардаком, горящим домом. А по первому матчу признают, что не уровень "Бенфики" и не уровень Лиги Чемпионов на данный момент. Новый главный тренер Руй Витория уже под давлением. Уже отвечает на вопросы о кризисе. Заявляя, что команде нужна полная кадровая революция. Он собирается бороться до последнего, но чувствуется, что в команде готовы к вылету из ЛЧ.

Кадры

Лазарет форвардов "Бенфики" лишь пополняется. Лидер атаки Харис Сеферович выбыл на три-четыре недели, Дарвин Нуньес и Пинья также травмированы. Винисиуса активно продают. О Романе Яремчуке Жезуш говорит, что он все ещё не набрал форму, не сыгрался с командой. Потому обещает, что в стартовом составе появится 20-летний Гонсалу Рамош. Если будет готов физически после усилий против "Морейренсе". "Он пробежал 13 километров в том матче, был на флангах, в глубине поля - везде. Был примером боевитости, никогда не останавливался". Украинцу предстоит догонять.

В других линиях вопрос прежде всего в усталости. Жезуш заявил, что в трёх матчах за шесть дней нет выбора - нужна ротация. Он уже произвел шесть замен между двумя первыми матчами в сезоне, сегодня ожидается возвращение полузащиты и атаки, игравших в Москве, а состояние чаще играющей обороны, в частности, возрастных Отаменди и Вертонгена, тренера весьма беспокоит.

В "Спартаке" также логично говорят об усталости. А ещё - о крайней слабости, заторможенности центра обороны Жиго-Джикия. Хотя замены ему нет. Также вопрос, вернётся ли Витория от схемы 4-3-3 к более привычной для себя 4-4-2? Вряд ли. Хотя и в атаке его команда была особо беспомощна. Именитый новичок Мозес набирает форму, а обычно запасной форвард Понсе забил в субботу.

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Вериссимо, Отаменди, Гонсалвеш, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Пицци, Рафа Силва, Рамош

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Крал, Мозес, Ларссон, Понсе

Прогноз: Бенфика - Спартак 2:0

Витория и один из лидеров его команды Роман Зобнин призывают не думать о проблемах, не сдаваться, говорят, что верят в способность удивить в Лиссабоне. Но в том-то и дело, что победа там будет не просто удивлением, а сенсацией. Даже первый тайм первого матча, в котором шла более-менее равная борьба, показал качественное преимущество "Бенфики", а во втором она просто раздавила соперника. И здесь, скорее всего, без особой феерии, методично, собранно, она справится с заданием. Ставим на повторение результата первого матча. Яремчук? Должен выйти на замену.