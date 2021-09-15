Интер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15.09.2021

15 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал" Мадрид

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

В 2010-ом году, году победы в Лиге Чемпионов, "Интер" в последний раз переигрывал в этом турнире испанскую команду. После возвращения в ЛЧ он неизменно встречается либо с "Реалом", либо с "Барселоной". Результат - ничья и пять поражений. Также он неизменно не выходит из группы. В нынешнем сезоне, с новым главным тренером Симоне Индзаги, выводившим год назад "Лацио" в 1/8 финала турнира, он хочет кровь из носу наконец-то сделать это. Хотя вновь на пути стоит испанский гранд. Уже в первом матче. И после яркого начала сезона в Ла Лиге.

Путь обеих команд несколько похож. Летом обе сменили успешного, даже знакового тренера на менее успешного (Карло Анчелотти уже четыре года без трофеев, Индзаги и вовсе не того калибра), но подходящего, спсособного принести стабильность и спокойствие. Насчет обоих присутствовало беспокойство из-за предшественника и кадровых потерь. Обе потеряли знаковых игроков. Итальянцы - Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, испанцы - Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. У обеих в начале сезона те же проблемы. В обороне, при яркой атаке. Зато результатом все довольны.

"Интер" избежал развала, которого летом боялись из-за финансовых проблем, заменил ушедших сильными игроками, начал сезон семью очками и девятью забитыми в трех матчах. Индзаги и его боссы очень довольны. Правда, "Верона" была побеждена лишь в концовке, а "Сампдории" в воскресенье забивали со штрафного и перехвата. Главное же - налицо серьёзные проблемы в обороне, чего не было в концовке чемпионского сезона с Антонио Конте (кстати, было в начале). А проблемы с вратарем и капитаном Самиром Хандановичем, его ошибки, начались ещё год назад.

В "Реале" почти та же история. Десять очков и 13 забитых в четырёх матчах, быстрый переход на футбол гораздо более яркий, по сравнению с эрой Зинедина Зидана. Анчелотти даже вроде бы удалось оживить Гарета Бэйла и Эдена Азара, научить Винисиуса реализовывать моменты (уже четыре гола), сразу же адаптировать новичка Эдуардо Камавингу (забил "Сельте" в субботу). Вместе с тем, оборона пропустила шесть мячей, и Карлетто требует ее улучшения после каждого матча. Говоря о неприемлемых эпизодах, проблемах в игре без мяча, подарках соперникам.

Игра мадридцев и вправду неровная, мы видели и минимальную победу благодаря голу защитника, и спасение ничьей в самой концовке, и 1:2 по итогам первого тайма против той же "Сельты". Семь очков из десяти набраны против команд, которые в целом начали сезон плохо. Впрочем, и про миланцев можно сказать абсолютно то же. Они даже проиграли владение мячом "Сампдории", уже несколько лет одной из худших в лиге в этом компоненте, нанесли по её воротам всего восемь ударов. Удастся ли командам найти стабильность, сохранив яркость, именно в очном матче?

Кадры

У "Реала" вновь травмы. Ферлан Менди, Марсело, Бэйл, Себальос, Кроос остались вне заявки. Наибольшая проблема - на левом фланге. Против "Сельты" (5:2) игрок кантеры Мигель феерил в атаке, но проваливался в обороне. Уже вернулся Давид Алаба, но тогда в центр обороны придётся ставить Начо и Милитао, а на правый фланг - Карвахаля, пропустившего почти весь предыдущий сезон из-за травм. Зато в центре поля всё в порядке. Вернувшегося в субботу Луку Модрича болельщики во время замены проводили овацией, Каземиро, Вальверде, Камавинга отлично работают.

В порядке и атака. Особенно Карим Бензема. В четырёх матчах он набрал пять голов и четыре ассиста. Монструозное начало сезона!

У "Интера" под вопросом участие весьма важного центрального защитника Бастони. Если нет - выйдет Димарко, забивший штрафной "Сампдории" суперударом, но крайне неопытный. Также именно в этом матче может дебютировать в стартовом составе латераль сборной Нидерландов Думфриз, поскольку Дармианом недовольны. Не очень довольны и Хаканом Чалханоглу, поэтому, возможно, в "старте" выйдет Артуро Видаль. Тот самый, которого удалили год назад здесь же в матче этих же команд. Точно выйдет Николо Барелла, начавший сезон блестяще - ассистом в каждом матче.

Отлично начали сезон и преемники Лукаку в атаке. Джеко (гол и ассист), Лаутаро Мартинес (два гола) и Корреа (также два) уже забивали. Игроками "старта" в лиге были первые двое, но и третий, любимец Индзаги со времен "Лацио", может получить свое место.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко, Думфриз, Брозович, Барелла, Видаль, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Реал" Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Э. Азар

Статистические факты

"Реал" и "Интер" встречались 17 раз. Первые ведут по победам - 8:7 при двух ничьих, и по разнице мячей - 25:21. В четырёх из последних пяти матчей побеждали мадридцы при одном поражении. Правда, лишь два из них состоялись в 21-ом веке

В предыдущем сезоне они также встретились в групповом турнире Лиги Чемпионов. Оба матча выиграли испанцы. В Мадриде - со счетом 3:2, вначале позволив сопернику вернуться с 0:2. В том матче за него забивали Бензема, Рамос и Родриго, за соперника - Лаутаро и Перишич. А в Милане 2:0 принесли пенальти Азара и автогол Хакими. Без ответа

За последние шесть лет "Реал" отыграл 11 матчей против итальянских команд. Результат - десять побед и одно поражение

"Интер" выиграл десять домашних матчей подряд во всех турнирах, в 12-ти последних дома он забивал первым. "Реал" забивал первым в пяти последних гостевых матчах

Даниэль Зиберт судил команды из Италии пять раз в своей карьере. Результат - четыре победы и ничья. В том числе и победа "Интера" над "Лудогорцем" в Лиге Европы сезона 2020/21. Результат испанцев с ним - две победы, ничья и два поражения

Прогноз: Интер - Реал 2:2

"Интер" хочет реванш над всеми испанцами и верит в него. Ханданович и Индзаги отмечают, что для этого нужно прежде всего не отдать мяч. Тренер также требует играть "с ножом в зубах" и опасается прежде всего организованности Анчелотти. Впрочем, как раз ее пока что нет. Gazzetta Dello Sport боится "атомной" атаки гостей, но и у хозяев такая же. Конечно, Карло гораздо опытнее, его команда не захочет начать групповой этап с поражения третий год подряд. Ставим на то, что команды будут стараться действовать осторожно, но оборона подведет обеих.