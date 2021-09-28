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Ювентус - Челси. Топ-матч недели

Лига Чемпионов
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Ювентус - Челси. Топ-матч недели

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Самым интересным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, без сомнения, будет противостояние Ювентус - Челси (29.09 22:00). Игру можно назвать дерби Parimatch, ведь украинская компания является беттинг-партнером обоих европейских грандов.

Что касается возможного результата, то аналитики Parimatch дают 47% на победу Челси, действующего обладателя главного клубного трофея Европы. У Ювентуса 26% на победу и еще 27% на ничью. Команды встречались в Лиге чемпионов четыре раза, у туринцев и лондонцев по одной победе, еще два матча они сыграли вничью.

Накануне матча у главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри серьезные проблемы с составом. После победы над Сампдорией (3:2) в Серии А из-за травм выпали Мората и Дибала, также остается под вопросом участие в матче Рабио. У Томаса Тухеля с лазаретом все в порядке. Но при этом перед поездкой в ​​Турин команда в чемпионате уступила Манчестер Сити (0:1). Это стоило Челси первого места в турнирной таблице.

Отметим, что Ювентус и Челси являются претендентами на первое место в группе. И результат этого матча может повлиять на расположение команд в таблице в конце группового этапа. Победа в игре одинаково важна как для итальянцев, так и для англичан. А учитывая высокий уровень исполнителей в обоих составах, можно не сомневаться, что нас ожидает зрелищное противостояние.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Прогнозы
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