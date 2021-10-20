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Зенит - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.10.2021
Уже матчбол для Аллегри?
20 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур
Санкт-Петербург. "Газпром Арена"
"Зенит" - "Ювентус"
Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)
Вчера "Интер" не мог позволить себе думать о Топ-матче против "Ювентуса" в Серии А в воскресенье. Ему нужно было думать лишь о "Шерифе", добывать первую победу, забивать первые мячи в Лиге Чемпионов. "Ювентус" же может позволить себе держать в уме Дерби Италии. Помешают ли "бьянконери" такие мысли? Или же победят мысли их наставника Массимилиано Аллегри? Последний еще в сентябре заявлял, что именно матчи против "Зенита" будут важнейшими в групповом турнире. А перед этим выездом говорил о "матчболе" в группе. Услышат ли его подопечные?
О матчболе выхода из группы уже в третьем туре Аллегри позволяют говорить два первых. 3:0 в Мальме, 1:0 дома над "Челси". А также второй круг с двумя матчами дома. В целом "Юве" сейчас на коне и уже даже сбросил худшее начало сезона в лиге за 52 года. Он насчитал серию из пяти побед. Три последних - над "Челси", в дерби над "Торино" и над "Ромой" - со счетом 1:0. В матчах, которые можно отнести к повышенной важности. И, учитывая поражение во владении мячом против лондонцев и римлян - к отрабатыванию гостевой модели. Она понадобится в Петербурге.
У "Зенита" в лиге все наоборот. Он начал там отлично, но последние два матча проиграл со счетом 1:2. Последний - аутсайдеру "Арсеналу", несмотря на 26:6 по ударам по воротам и 73:27 по владению мячом. Сергей Семак назвал результаты "просто статистикой". А вот его подопечный Деян Ловрен призвал команду проснуться поскорее и признался, что она плохо отрабатывает на тренировках завершение атак. Зато в ЛЧ удалось завершать против "Мальме" и добыть свою наибольшую победу в турнире в истории - 4:0. И до этого побороться с "Челси" в Лондоне (0:1).
Какой получится игра? "Мальме", который обе разгромили - не показатель. А вот против "Челси" обе владели мячом не более 34-ех процентов времени. Аллегри прямо заявил, что его состав больше подходит для контратак, научился любить обороняться и замедлять игру, а с мячом засыпает. Заявил, что любит счет 1:0. Соперника же оценивает как команду с хорошей технической подготовкой. Намеки на игру от обороны. А Семак требует от своих баланс, внимание к деталям, меньше пропускать, говорит об агрессии и контратаках соперника. Похоже, рисковать никто не будет.
Кадры
Пауло Дибала все еще не готов играть. Зато Альваро Мората готов впервые с 26-го сентября выйти в стартовом составе. Среди вариантов в атаке также автор гола против "Челси" Кьеза, Кен, Кулушевски, Бернардески. Первый и последний способны выйти и на фланге. Из-за отсутствия Адриена Рабио "Ювентус" уберет схему матча против "Челси", то есть оставит 4-4-2 матча против "Ромы". Тем более, что опорники Локателли и Бентанкур неплохо сыгрались. В центре обороны Аллегри анонсировал возвращение Де Лихта. С ним в паре сыграет не Кьеллини, а Бонуччи.
Особое внимание к Бонуччи, для которого этот матч станет сотым в Еврокубках, Кьезе и вратарю Щесны. Последний опомнился после ужасного начала сезона, отбил пенальти "Ромы", говорит о правильном настрое его и всей команды, о духе борьбы и компактности. "Сейчас я двигаюсь вперед. Когда есть проблемы, помогает лишь одно - заткнуться и работать. Так я и делал".
В "Зените" лишь одна потеря. Ярослав Ракицкий не играл с "Арсеналом", но Семак заявил, что все, кроме опорника Оздоева, готовы играть. Значит, и Ловрен. Неидеальная ситуация, когда два ведущих защитника не готовы на все сто. Хотя бы в схеме 3-4-3 есть поддержка. Ракицкий, кстати, также отпразднует свой сотый матч в Еврокубках. Отметит ли активностью в атаке как против "Мальме", когда отличился двумя ассистами? Отмечаем технику и скорость вингеров Малкома и Клаудиньо. Немолодым крайним защитникам "Юве" Сандро и Данило будет непросто.
В центре атаки вернулся Сердар Азмун и должен сдвинуть из состава Дзюбу. А в воротах Михаил Кержаков может сдвинуть Крицюка.
"Зенит": Крицюк, Барриос, Ловрен, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендел, Сантос, Малком, Азмун, Клаудиньо
"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Бернардески, Кьеза, Мората
Прогноз: Зенит - Ювентус 1:1
"Ювентус" уже нашел темп и стиль Аллегри, не проигрывал в семи матчах подряд во всех турнирах, забивал первым в восьми подряд и приедет за четвертым 1:0 подряд. Щесны прямо заявляет, что "мы команда 1:0". А его тренер - что команда ныне весьма уверенна в себе и спокойна. Умение играть под давлением, как против "Челси" и "Ромы", и здесь должно помочь. Не случайно Семак называет соперника "машиной добывания результата", говорит о сложном и непредсказуемом матче. Но все же и "Зенит" немало показал. Даже в Лондоне. Он способен не проиграть.
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