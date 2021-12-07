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ПСЖ - Брюгге. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.12.2021 

Лига Чемпионов
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ПСЖ – Брюгге: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 декабря 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ - Брюгге. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.12.2021 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, шестой тур

7 декабря 2021. Париж, “Парк де Пренс”

“Пари Сен-Жермен” 19:45 “Брюгге”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Пари Сен-Жермен” не поднимется на первое место, и не опустится на третье, но игра против “Брюгге” имеет психологическое значение для парижан – вице-чемпион Франции не смог выиграть в двух последних матчах Лиги 1. “Брюгге” надеется взять очки на “Парк де Пренс”, так как перед последним туром бельгийская команда занимает последнее место в своей группе.

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Пари Сен-Жермен

Случайно или нет, но за день до матча с “Брюгге” L'Équipe выпустил заметку, в которой рассказывается, как в окружении Месси выражается недовольство главным тренером команды Маурисио Почеттино. Мол, тренер ПСЖ принимает странные тактические решения.

Что пытается сделать в ПСЖ Почеттино пока действительно понять сложно. Аргентинец постоянно находится в поиске правильного баланса и еще ни разу не выпускал одинаковый состав в двух матчах подряд. Сложно определить, есть ли у команды стиль и идея игры.

Но Почеттино, по его словам, уверен в своей работе в Париже. “Я чувствую себя хорошо и спокойно. У ощущаю поддержку игроков и руководства. Мы находимся в процессе, и понимаем, куда двигаемся. Я понимаю, что мы можем во многом добавить. Внешний шторм не сдвинет нас с пути. И после шторма всегда наступают хорошие времена. Мы сможем ими насладиться ими”.

Но когда наступят эти времена? Пока игра Парижа оставляет удручающее впечатление. Команда Почеттино по делу уступила “Манчестер Сити” в матче Лиги чемпионов, а в последних двух играх Лиги 1 сыграла вничью, отдав очки “Ницце” и “Лансу”. Чемпионству ПСЖ не угрожает ничто, но главная амбиция клуба – это Лига чемпионов. Пока Париж и близко не играет так, как это должен делать победитель ЛЧ.

Сыграет ли Верратти против “Брюгге” станет известно в день матча, игру точно пропустят Кимпембе, Дракслер, Неймар, Дагба и Серхио Рамос.

Брюгге

“Наша цель – выжать максимум из завтрашнего матча. Но я не буду говорить, что мы сотрем Париж в порошок. Хороший результат, квалификация в Лигу Европы или уверенная игра? Мы сосредоточимся на нашей игре с мячом и организации”.

Главный тренер “Брюгге” Филипп Клеман не хочет давать какие-то обещания перед игрой с “Пари Сен-Жермен”. У его команды была непростая неделя: победа над “Генком” (3:2) в чемпионате в игре вдесятером более часа, затем 120 минут кубковой игры с тем же “Генком” (3:3) посреди недели, и непростая победа над одним из аутсайдеров чемпионата командой “Серен” (3:2) в субботу.

“Брюгге” стал очень много пропускать: последний клиншит был в октябре, в последних семи матчах – 20 пропущенных голов.

Статистика команд, цифры и факты

  • Париж выиграл два домашних матчах группы Лиги чемпионов, но ни разу не смог взять три очка на выезде (две ничьи, поражение).
  • “Пари Сен-Жермен” пропустил два гола в каждом из трех последних матчей Лиги чемпионов.
  • “Брюгге” пропустил 20 голов в последних семи матчах, и 14 голов – в трех последних поединках ЛЧ. “Брюгге” пропустил больше всех команд в групповом раунде Лиги чемпионов.
  • “Брюгге” взял четыре очка в первых двух матчах группы ЛЧ, но ни одного – в следующих трех матчах.
  • “Пари Сен-Жермен” выиграл десять из 11 домашних матчей во всех турнирах сезона 2021/22 и только “Ницце” (0:0) команда Почеттино не забила два и больше мячей.

Последние пять матчей Пари Сен-Жермен и Брюгге

Пари Сен-Жермен

  • 04.12 “Ланс” 1:1 (Лига 1)
  • 01.12 “Ницца” 0:0 (Лига 1)
  • 28.11 “Сент-Этьен” 3:1 (Лига 1)
  • 24.11 “Манчестер Сити” 1:2 (Лига чемпионов)
  • 20.11 “Нант” 3:1 (Лига 1)

Брюгге

  • 04.12 “Серен” 3:2 (Жюпиле Про Лига)
  • 01.12 “Генк” 3:3 (Кубок Бельгии)
  • 28.11 “Генк” 3:2 (Жюпиле Про Лига)
  • 24.11 “РБ Лейпциг” 0:5 (Лига чемпионов)
  • 19.11 “Мехелен” 1:2 (Жюпиле Про Лига)

Личные встречи

В первом матче команды сыграли 1:1, в группе Лиги чемпионов 2019/2020 Париж победил дважды: 5:0 на выезде и 1:0 на своем поле.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 5 4 0 1 17-8 +9 12
2 "Пари Сен-Жермен" 5 2 2 1 9-7 +2 8
3 "РБ Лейпциг" 5 1 1 3 13-13 0 4
4 "Брюгге" 5 1 1 3 5-16 -11 4

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Ориентировочные составы

“Пари Сен-Жермен”: Доннарумма – Мендеш, Керер, Маркиньос, Хакими – Верратти, Гуйе, Вейналдум – Ди Мария, Мбаппе, Месси

“Брюгге”: Миньоле – Соболь, Н’Соки, Хендри, Мата – Ланг, Ритс, Баланта, Сова – Ванакен – де Кетеларе

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч пари Пари Сен-Жермен – Брюгге от UA-Football

Игра “Пари Сен-Жермен” оставляет мало удовольствия, но часто за счет класса Парижу удается побеждать. “Брюгге” в последних матчах много пропускает, и отсидеть у своих ворот в игре против Хакими, Венайлдума, Ди Марии, Мбаппе и Месси будет очень сложно. Прогноз – победа ПСЖ 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Лига чемпионов Брюгге ставки Пари Сен-Жермен (Париж) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
07.12.2021 в 11:44
Удачи Брюгге
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