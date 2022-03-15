Лига Чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

16 марта. Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Челси" (первая игра – 0:2)

Трансляция – Megogo

Лилль

"Лилль" в последний месяц стал показывать игру прошлогоднего образца, принёсшую клубу чемпионский титул во Франции. "Доги" вернули свою главную силу – надёжную оборону. В последних 5 встречах Лиги 1 коллектив Жослена Гурвеннека не пропустил ни единого гола, набрав при этом 11 очков. За этот отрезок "ЛОСК" разгромил "Клермон" (4:0), минимально переиграл "Монпелье" (0:1) и "Лион" (0:1), но вот пробить скромные "Мец" (0:0) и "Сент-Этьен" (0:0) не смогли. "Челси" может цинично закрыться в манере двух последних, и тогда "Лиллю" придётся несладко.

В первой игре 1/8 финала "доги" без преувеличений впечатлили. Метко охарактеризовал игру "Лилля" Томас Тухель: "Считаю, "Лилль" отлично проявил себя на "Стэмфорд Бридж". Команда здорово выглядела физически, смело атаковала и вообще впечатлила. "Лилль" активно прессинговал, был смелым и действовал так, словно ему нечего терять". Для полного счастья им не хватило лишь качественных решений в финальной третий, но против "Челси" в этом плане трудно всем.

Челси

На фоне того, как "Челси" отобрали у Романа Абрамовича, а многие спонсоры стали спешно покидать клуб, команда продолжает тихо и спокойно клепать победы. С 23 января "синие" выиграли 10 матчей из 11, уступив лишь "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги (0:0, пен. 11:10). В семи из этих встреч "синие" не пропускали, так что Йылмазу и Дэвиду лёгкой жизни точно ждать не стоит.

На выходных пятую победу кряду в АПЛ "Челси" принёс Кай Хавертц, забив единственный гол в матче против "Ньюкасла" (1:0) на 89-й минуте. Немецкий вундеркинд в последний месяц разыгрался не на шутку. На счету Кая 4+1 в трёх последних турах АПЛ, а также гол в ворота "Лилля" в первой встрече, и победный гол в ворота "Палмейраса" (2:1) в финале КЧМ. Для полного счастья осталось только куда-то пристроить дорогущего Лукаку.

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Статистика и факты

"Челси" выиграл у "Лилля" все личные встречи (3 из 3)

"Челси" не пропускал в 7 из 9 последних матчей в ЛЧ

"Челси" не пропускал в 7 из 11 последних матчей во всех турнирах

"Челси" забивал минимум дважды в 3 последних играх ЛЧ

"Челси" забивал минимум дважды во всех 3 матчах против "Лилля"

Ориентировочные составы

Огромной потерей для "Лилля" стала травма Ренату Саншеша, несомненно лучшего игрока "догов" в первой встрече на "Стэмфорд Бридж". Португалец диктовал игру из глубины, и теперь его полномочия придётся взять на себя Андре – Шека в Лондоне откровенно провалился. "Челси" будет не хватать вновь получившего повреждение Риса Джеймса. Вкупе с давними проблемами Чилуэлла фланги "синих" вновь оголены, хотя Аспи и Алонсо могут достойно закрыть позицию.

"Лилль": Жардим – Челик, Ботман, Фонте, Джало – Веа, Андре, Шека, Бамба – Бен-Арфа, ﻿Дэвид

"Челси": Менди – Чалоба, Тьяго Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, ﻿Ковачич, Алонсо – Маунт, Хаверц, Лукаку

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лилль – Челси от UA-Футбол

"Лилль" и "Челси" являются большими любителями низовых матчей с минимумом голевых шансов. В таких условиях дефицит в два гола является фактически приговором. "Доги" наверняка испробуют свой агрессивный модуль в 4-4-2, но добром для них это вряд ли кончится. Прогноз: сухая победа "Челси". 0:2.