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ПСВ – Монако. Прогноз матча отбора ЛЧ на 09.08.2022

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В первой игре команды расписали мировую

ПСВ – Монако. Прогноз матча отбора ЛЧ на 09.08.2022

Фото - ПСВ / автор неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов, квалификация
3-й отборочный раунд, ответный матч
Эйндховен, "ПСВ-Стадион"
"ПСВ" – "Монако" 21:30
Первая игра – 1:1

ПСВ

"ПСВ" здорово стартовал в новом сезоне. Начала команда Руда ван Нистелроя с победы над "Аяксом" (5:3) в Суперкубке Нидерландов, а затем в первом туре чемпионата разгромили "Эммен" (4:1) полуосновным составом. Нистелрой как и в бытность футболиста одержим голами, но это может сыграть с командой дурную шутку в игре со сдержанным ""Монако".

Летом "ПСВ" провёл образцовую трансферную кампанию. Потратив всего 6 миллионов евро, в клуб пригласили Люка де Йонга, забивного хавбека Гуса Тила, шикарного шот-стоппера Вальтера Бенитеса и одного из главных талантов своего поколения Хави Симмонса. Все уже активно заигрываются в основе, но до идеальной химии ещё далеко – это тоже минус в сравнении с их сыгранным соперником.

Монако

"Монако" считается андердогом ответной встречи, но понять это трудно. "Монегаски" имеют опыт вылета в отборе Лиги Чемпионов – тогда ещё команда Нико Ковача уступила донецкому "Шахтёру" в прошлом сезоне. Но повторять ошибки своего предшественника Филипп Клеман явно не намерен. Французский клуб показал свою силу в первой игре после перерыва, и лишь чудом не ушёл с поля с перевесом в счёте.

На выходных "Монако" полурезервным составом справился с неприятным "Страсбуром" (1:2). Эта победа стала 10-й в 11-ти последних матчей команды в Лиге 1. Летом команда потеряла лидера полузащиты Чуамени, но зато усилила атаку донельзя – звёздную пару Бен Йеддера и Фолланда теперь может поддержать не только Боаду, но и Эмболо с Минамино.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 7 раз. На данный момент у команд полный паритет – по 2 победы при трёх ничьих. В прошлом сезоне "Монако" и "ПСВ" играли в одной группе Лиги Европы. "Монегаски" на выезде выиграли 1:2, затем отстояли 0:0 дома и оставили нидерландцев за бортом.

Ориентировочные составы

ПСВ: Бенитес – Макс, Обиспо, Тезе, Мвене – Верман, Сангаре – Гакпо, Тил, Й. Бакайоко – де Йонг

Монако: Нюбель – Вандерсон, Бадиашиле, Марипан, Энрике – Минамино, Матазо, Фофана, Головин – Фолланд, Бен Йеддер

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч ПСВ – Монако от UA-Футбол

"ПСВ" считается небольшим фаворитом ответной встречи – фактор домашнего поля всегда важен. Но в целом "Монако" выглядит более цельной командой – Филипп Клеман дольше работает с коллективом, да и состав французов не так радикально поменялся. Высокая оборона Эйндховена временам выглядела наивно в первой игре, и карт-бланш Клемана из Бен Йеддера, Фолланда и компании должен обеспечить пару пробоин в защите соперника. Прогноз: выход "Монако" в дополнительное время. Ставка: тотал меньше 2.5 в основное время.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Монако
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