Бенфика - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.08.2022

"Пока у тебя есть хоть одна попытка – ты не проиграл". Именно таким принципом должно руководствоваться "Динамо" накануне ответного матча с "Бенфикой". Ситуация очень сложная. Никогда раньше в этой квалификации Лиги чемпионов киевляне не проигрывали первый матч противостояния. Никогда раньше они не побеждали "Бенфику" с разницей в более чем один мяч. В течение последних шести матчей против этой команды не забивали. Но это не значит, что нужно отступать.

В конце концов, терять нечего. В первом поединке были отрезки, на которых "Динамо" показывало агрессивный атакующий футбол, создавая голевые моменты. Такая игра, показанная от первой до последней минуты ответного матча, даст шансы на победу. Или хотя бы на достойный вылет в турнир рангом ниже. Стоит рискнуть.

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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

23.08.2022. Португалия. Лиссабон. "Да Луш"

Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

Первый матч – 2:0

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"Бенфика"

"Бенфика" очень ответственно провела подготовку к этому матчу. Был перенесен поединок национального чемпионата, что позволило Рогеру Шмидту больше сконцентрироваться на тренировках и наработках. "Для нас было очень хорошо, что мы смогли отдохнуть и подготовиться ко второй игре с киевским "Динамо" в спокойной обстановке", - сказал тренер, отвечая на вопросы журналиста. Физического преимущества у "Динамо" точно не будет.

"Бенфика" – действительно большой клуб по европейским меркам. В течение последних двенадцати лет "орлы" доходили до полуфинала и финала Лиги Европы (дважды), четвертьфинала Лиги чемпионов (дважды) и четвертьфинала Лиги Европы. За этот период "Бенфика" только в одном сезоне не играла на групповой стадии Лиги чемпионов, вылетев из квалификации от ПАОКа летом 2020-го. Тогда, стоит заметить, противостояние состояло из одного матча.

Но этот сезон – новая веха. С новым тренером и обновленным составом "Бенфика" стремится найти точку опоры, забыв об управленческом кризисе. У Рогера Шмидта уже есть наработки, но в то же время очень много нюансов, которые нужно исправлять. Первый матч показал разницу в классе между "Бенфикой" и "Динамо", но не оставил ощущения, что этот соперник непобедим.

Кадровых сюрпризов быть не должно: дисквалифицированных нет, Вересимо и Жоау Витор травмированы уже давно.

Ориентировочный состав: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Энцо Фернандес, Флорентино Луиш – Нерес, Рафа Силва, Жоау Марио – Рамуш

"Динамо"

"Динамо" в воскресенье наконец-то начнет для себя украинский чемпионат. Но перед этим определит, в каком евротурнире сыграет осенью и даже получит соперников. Букмекеры, эксперты, журналисты прогнозируют киевлянам Лигу Европы. Что-то большее станет сенсацией.

Интересно, что в прошлом году "Динамо" не проиграло домашний матч "Бенфике" в группе Лиги чемпионов, но показало менее агрессивный футбол, чем неделю назад, когда были 0:2. "Бенфика" банально быстрее и с лучшим индивидуальным уровнем футболистов. Это позволяло создавать давление, под которым в работе футболистов "Динамо" появлялись ошибки.

По сравнению с первым матчем у "Динамо" могут быть перемены. В частности, после дисквалификации возвращаются Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Последний – игрок не основного состава, а вот Сидорчук – важная опция в центре поля. По всей вероятности, он вытеснит из основы Андриевского. Караваев снова останется на скамейке.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Цыганков, Шепелев – Беседин

"Бенфика" – "Динамо". Статистика личных встреч

"Динамо" никогда не выигрывало у "Бенфики" с разницей в два мяча. Победа вообще была только одна – в далеком 1991-м году. С тех пор сыграно шесть матчей, в которых украинская команда потерпела пять поражений, не забила ни одного мяча. Для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов нужно менять тенденцию.

"Бенфика" – "Динамо". Последние матчи команд

"Бенфика" стартовала в чемпионате Португалии с двух побед. Дважды победила в Лиге чемпионов "Мидтьюлланн", неделю назад разобралась с "Динамо". Статистика отличная, но Рогер Шмидт все еще находится в поисках оптимальной игры.

"Динамо" в воскресенье сыграет против "Днепра-1". Учитывая ситуацию, киевлян называют главным претендентом на чемпионство, но требуют добротного уровня выступлений и в еврокубках. Пусть даже в Лиге Европы. Это будет шанс улучшить коэффициент.

"Бенфика" – "Динамо". Турнирное положение команд

"Динамо" окажется в Лиге Европы, если не победит "Бенфику" минимум в два мяча. В турнире с более низким приоритетом может быть вторая или первая корзина. Для первой нужно стечение обстоятельств в других матчах квалификации Лиги чемпионов.

Если удастся выйти в группу Лиги чемпионов – гарантированная четвертая корзина.

У "Бенфики" – гарантированная третья корзина Лиги чемпионов и первая корзина Лиги Европы в случае сенсации.

"Бенфика"– "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Бенфика" – "Динамо". Прогноз матча от UA-Футбол

Победа "Бенфики" 2:0. Неделю назад мы прогнозировали поражение "Динамо", которое все еще оставит шансы на общий успех. Фактически так оно и есть, хотя с 0:2 отыграться на чужом поле будет крайне сложно. Тем более против такого исторически неудобного соперника. Забитый мяч уже будет удачей для киевлян. Или просто поражение в борьбе, без погромов или грубых ошибок у собственных ворот.

Для этого силы и ресурсы точно есть. Ставку рекомендуем делать на сухие ворота одной из команд ("обе забьют – нет").