Шахтер - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14 сентября 2022

Неделю назад "Шахтер" удивил всех - экспертов, болельщиков, и даже, как нам кажется, самих себя. Уверенная победа над "РБ Лейпцигом" не прогнозировалась, а потому вдвойне приятно что она случилась. Однако возникает вопрос - а дальше что? С одной стороны, учитывая нынешнюю ситуацию в команде с масштабным уходом легионеров, давить на игроков и требовать обязательного выхода из группы у нас точно нет права. С другой стороны, такое яркое начало увеличило амбиции "нового "Шахтера".
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Во втором туре коллектив Йовичевича формально примет шотландский "Селтик". Легендарный клуб проиграл "Реалу" в первом туре, однако точно не планирует отменять свои планы, а учитывая идеальный старт сезона в местном первенстве, планы у них масштабные. "Шахтер" ожидает непростой матч против злого и сильного соперника. Чем смогут ответить "горняки"?
"Шахтер" 19:45 "Селтик"
ЛЧ, Группа F. 2-й тур
14 сентября, Варшава, стадион "Войска Польского" Арбитр: Г.Нюберг Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
Весьма занятно, что за один поединок в ЛЧ "горняки" забили ровно столько же, сколько за четыре матча в УПЛ. Там коллектив Йовичевича успел набрать десять очков, однако нельзя сказать, что их игра не оставляет вопросы. К примеру, победу против "Черноморца" удалось вырвать уже перед финальным свистком и только при помощи рикошета. В предыдущих играх против "Кривбасса" и "Руха" решающие голы также были забиты только после перерыва, что говорит об одном - "Шахтер" в УПЛ пока берет свое измором и устремленностью, а не качеством и классом.
Думается, Игор Йовичевич определился со своим идеальным составом на новом месте. Игру против "Черноморца" пропускал Мудрик, а Судаков и Бондарь не попали в старт. Велика вероятность, что в среду все трое будут на месте, поскольку пока выглядят куда увереннее своих конкурентов. Оставляет вопросы позиция центрального нападающего и готовность Лассина Траоре выйти с первых минут. Если кондиции все еще не позволяют, его место может занять Сикан или Зубков.
Как мы писали выше, свой первый тур шотландцы закончили не очень удачно по результату, однако смогли впечатлить игрой. В первые полчаса они не давали спокойно дышать "Реалу", прессинговали и создавали моменты. Однако не забили, а после устали, пропустили, поплыли. Типичный соперник мадридского клуба. При этом отметим, что в чемпионате у "Селтика" дела в порядке - шесть побед в шести турах и разница голов +24. Кажется там с чемпионом уже все ясно.
Выражая скорбь из-за смерти своей королевы, футбол в Британии временно поставили на паузу. И в этом может быть плюс "Селтика", ведь пока "горняки" с трудом обыгрывали "Черноморец", "кельты" целенаправленно готовились к еврокубковой битве. Правда есть у Ангелоса Постекоглу кадровые проблемы - точно не сыграет ключевой защитник Старфельт, также под вопрос остается Идэгути.
Прогноз на матч "Шахтер" - "Селтик" от UA-Football
Ничья 2:2. Конечно можно, и где-то даже нужно, восхищаться недавним триумфом "Шахтера", однако перед будущим матчем об этом лучше забыть. "Селтик" - команда из четвертой корзине, но сыграть с ними вполсилы не получится - накажут. Шотландцы должны быть лучше готовы физически, так как пропускали поединок на выходных, а также точно будут мотивированны после поражения от "Реала". Правда и у "Шахтера" есть свои сильные стороны - если оппонент будет оставлять дыры в обороне, то Мудрик, Швед и компания свое забьют.
В целом, в будущей схватке мы не смогли определиться с фаворитом, а потому поставим на голевую ничью. Обе стороны любят атаковать, а потому голы точно будут.