Шахтер - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14 сентября 2022

Неделю назад "Шахтер" удивил всех - экспертов, болельщиков, и даже, как нам кажется, самих себя. Уверенная победа над "РБ Лейпцигом" не прогнозировалась, а потому вдвойне приятно что она случилась. Однако возникает вопрос - а дальше что? С одной стороны, учитывая нынешнюю ситуацию в команде с масштабным уходом легионеров, давить на игроков и требовать обязательного выхода из группы у нас точно нет права. С другой стороны, такое яркое начало увеличило амбиции "нового "Шахтера".

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Во втором туре коллектив Йовичевича формально примет шотландский "Селтик". Легендарный клуб проиграл "Реалу" в первом туре, однако точно не планирует отменять свои планы, а учитывая идеальный старт сезона в местном первенстве, планы у них масштабные. "Шахтер" ожидает непростой матч против злого и сильного соперника. Чем смогут ответить "горняки"?

"Шахтер" 19:45 "Селтик"

ЛЧ, Группа F. 2-й тур

14 сентября, Варшава, стадион "Войска Польского"

Арбитр: Г.Нюберг

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Весьма занятно, что за один поединок в ЛЧ "горняки" забили ровно столько же, сколько за четыре матча в УПЛ. Там коллектив Йовичевича успел набрать десять очков, однако нельзя сказать, что их игра не оставляет вопросы. К примеру, победу против "Черноморца" удалось вырвать уже перед финальным свистком и только при помощи рикошета. В предыдущих играх против "Кривбасса" и "Руха" решающие голы также были забиты только после перерыва, что говорит об одном - "Шахтер" в УПЛ пока берет свое измором и устремленностью, а не качеством и классом.

Думается, Игор Йовичевич определился со своим идеальным составом на новом месте. Игру против "Черноморца" пропускал Мудрик, а Судаков и Бондарь не попали в старт. Велика вероятность, что в среду все трое будут на месте, поскольку пока выглядят куда увереннее своих конкурентов. Оставляет вопросы позиция центрального нападающего и готовность Лассина Траоре выйти с первых минут. Если кондиции все еще не позволяют, его место может занять Сикан или Зубков.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Швед, Судаков, Мудрик - Зубков

"Селтик":

Как мы писали выше, свой первый тур шотландцы закончили не очень удачно по результату, однако смогли впечатлить игрой. В первые полчаса они не давали спокойно дышать "Реалу", прессинговали и создавали моменты. Однако не забили, а после устали, пропустили, поплыли. Типичный соперник мадридского клуба. При этом отметим, что в чемпионате у "Селтика" дела в порядке - шесть побед в шести турах и разница голов +24. Кажется там с чемпионом уже все ясно.

Выражая скорбь из-за смерти своей королевы, футбол в Британии временно поставили на паузу. И в этом может быть плюс "Селтика", ведь пока "горняки" с трудом обыгрывали "Черноморец", "кельты" целенаправленно готовились к еврокубковой битве. Правда есть у Ангелоса Постекоглу кадровые проблемы - точно не сыграет ключевой защитник Старфельт, также под вопрос остается Идэгути.

Ориентировочный состав: Харт - Юранович, Картер-Викер, Йенц, Тейлор - Макгрегор, О'Райли, Хататэ - Абада, Гиакумакис, Жота

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 Реал 1 1 0 0 3-0 +3 3 3 РБ Лейпциг 1 0 0 1 1-4 -3 0 4 Селтик 1 0 0 1 0-3 -3 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Селтик":

Очные встречи

"Шахтер" - "Селтик": трансляция матча

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"Шахтер" - "Селтик": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Селтик" от UA-Football

Ничья 2:2. Конечно можно, и где-то даже нужно, восхищаться недавним триумфом "Шахтера", однако перед будущим матчем об этом лучше забыть. "Селтик" - команда из четвертой корзине, но сыграть с ними вполсилы не получится - накажут. Шотландцы должны быть лучше готовы физически, так как пропускали поединок на выходных, а также точно будут мотивированны после поражения от "Реала". Правда и у "Шахтера" есть свои сильные стороны - если оппонент будет оставлять дыры в обороне, то Мудрик, Швед и компания свое забьют.

В целом, в будущей схватке мы не смогли определиться с фаворитом, а потому поставим на голевую ничью. Обе стороны любят атаковать, а потому голы точно будут.