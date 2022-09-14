Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14.09.2022

"Ювентус" и "Бенфика" весьма похожи. Обе уверенно первые в своих странах по популярности и по местным трофеям, но уверенно не первые по еврокубковым. Обе буксуют в последние годы, как минимум два года не выигрывая местный чемпионат и в предыдущем сезоне не выиграв никаких трофеев вообще. Обе испытывают серьезнейшие финансовые проблемы. Летом пытались решить их трансферами, а осенью собираются выходом из группы Лиги Чемпионов. Обе сыграют сегодня на "Алльянц Стадиум".

Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Бенфика"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Разница между ними - в начале нынешнего сезона и успехах в Еврокубках. В сезоне 2021/22, несмотря на тюремное заключение и смену президента, огромные проблемы в лиге, бунт игроков против тренера, "Бенфика" играла в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Выбив по пути "Барселону", "Аякс". А этот сезон начала 11-ю победами с разницей мячей 28:5. "Ювентус" же не был в 1/4 ЛЧ уже три года, весной вылетев от "Вильярреала" с 0:3 дома, а сезон 2022/23 начал лишь двумя победами в семи матчах.

Правда, после разгромов "Мидтьюлланна" и "Динамо" в Квалификации Лиги Чемпионов и трех "сухих" побед в лиге "орлы" притормозили. В трех последних матчах лиги побеждали тяжело и по убывающей - 3:2, 2:1, 1:0. А в группе Лиги Чемпионов начали со всего 2:0 дома против явного аутсайдера хайфского "Маккаби". Но по сравнению с хмурой победой над "Специей" (2:0), "автобусом" против "Фиорентины" (1:1), 1:2 в Париже и 2:2 дома против "Салернитаны" такие результаты отличны.

После этого 2:2 капитан "Юве" Леонардо Бонуччи даже выдал раздраженный спич партнерам по команде, призывая их найти стабильность, не засыпать на целые таймы, играть собранно и вспомнить о духе "Ювентуса". Этот дух, жесткость, прочность обороны туринский гранд точно потерял.

Следует заметить, что последний тур лиги для команд прошел бурно. Скандал с ребенком, которого на гостевом матче против "Фамаликао" организаторы заставили снять футболку "Бенфики", оставив полуголым, дошел до министра спорта страны. А "Ювентус" играл в сумасшедшем матче с четырьмя удалениями, оглушительным скандалом вокруг ВАР, который в Италии называют худшим в истории системы, избежанием поражения от "Салернитаны" лишь в добавленное время после ужасного первого тайма.

С новым главным тренером Рогером Шмидтом "Бенфика" играет в агрессивный футбол, высоко прессингует, любит доминировать, держать мяч. Немецкий специалист очень доволен игрой и заявляет, что нравиться болельщикам - главная цель команды. У Массимилиано Аллегри же все наоборот. В этом сезоне он уже несколько раз говорил о бесполезности красивого футбола без результата и о преимуществе эффективности над эстетикой. Значит, сегодня как раз гости будут доминировать?

Кадры

Переход на игру с тремя центральными защитниками во втором тайме матча против "Пари Сен-Жермен" улучшил до того безнадежную игру "Ювентуса". Итальянские СМИ предполагают, что сегодня начнет с такой. Крайний защитник Данило знаком с ней со времен Андреа Пирло, латерали Куадрадо и Костич подходят ей лучше, чем любой другой. А в атаке сильная недоукомплектованность, причем оба центрфорварда Влахович и Милик в отличной форме. Так что 3-5-2 весьма реален.

Сильная недоукомплектованность и в центре поля. Погба, Локателли, Рабио пропустят этот матч из-за травм. Пропустит и левый защитник Алекс Сандро, первый вратарь Щесны (Перин в этом сезоне наиграл больше него), вингер Кьеза. Анхель Ди Мария вернулся к тренировкам, но с первых минут не должен выйти.

"Бенфика" уже даже привыкла к отсутствию центральных защитников Виктора, Вериссимо и Морато. 18-летний Силва заменяет их, и Шмидт отмечает его взрослость, совсем не присущую такому возрасту. Правая часть обороны - Ба и Силва - молода, левая - Отаменди и Гримальдо - опытна. Алекс заработал гол и ассист против "Маккаби". Легко предсказать и состав в полузащите и атаке, поскольку Шмидт любит стабильность. Юлиан Дракслер дебютировал, но пока что места в "старте" ему нет.

Следует заметить, что в самом начале сезона в плане голов солировал центрфорвард Рамуш (шесть еще летом), но в последнее время эстафету у него переняли атакующие полузащитники Нерес, Рафа, Жоау Мариу.

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо, Миретти, Паредес, МакКенни, Костич, Влахович, Милик

"Бенфика": Влаходимос, Ба, А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Фернандес, Флорентино, Нерес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Рамуш

Статистика

"Ювентус" и "Бенфика" встречались в Еврокубках шесть раз. На счету первых одна победа, на счету вторых - четыре, еще один матч завершился вничью. Последние встречи состоялись в полуфинале Лиги Европы сезона 2013/14. Тогда в Турине был зафиксирован счет 0:0, а в Лиссабоне - 2:1 в пользу хозяев. "Орлы" - единственная португальская команда, против которой исторический счет "зебр" по победам отрицательный (5:1 против "Порту", 1:0 против "Спортинга" и т.д.)

В девяти домашних матчах против португальских команд "Ювентус" побеждал семь раз и однажды играл вничью. Единственное поражение - от "Бенфики". 0:1 в 1968-ом году

Из 12-ти последних гостевых матчей против итальянских команд "Бенфика" проиграла десять, один свела вничью и лишь один выиграла

Матч против "Салернитаны" стал первым домашним для "Ювентуса" в Серии А с 2004-го года, в котором он уступал после первого тайма с разницей как минимум в два мяча

В последних двух матчах во всех турнирах "Ювентуса" его разница мячей в первом тайме - 0:4, во втором - 3:0. А вот в трех матчах до этого он забивал ранние голы, в первые десять минут

Лишь однажды в своей истории "Ювентус" проиграл три матча Кубка/Лиги Чемпионов подряд. Сегодня это может случиться впервые с 1972-го года. Сегодня также он впервые в истории может проиграть два стартовых матча группового турнира подряд

Прогноз: Ювентус - Бенфика 1:1

"Ювентус" играет крайне неровно и неуверенно, неспокоен из-за игры и злости на ВАР. Он кажется сейчас слабее "Бенфики". С другой стороны, как отмечает Шмидт, обладает большим опытом и способен превзойти себя в Еврокубках. А команда самого Шмидта в этом сезоне еще просто не играла с серьезным соперником. Оба тренера не считают матч решающим. Аллегри и вовсе требует терпения, прежде всего не пропустить ("выиграть можно и на 95-ой минуте"). Значит, осторожность победит.