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Милан - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2022
Ждет ли Пиоли судьба Тухеля?
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже сегодня в матче второго тура Лиги чемпионов 2022/23 встретятся "Милан" и загребское "Динамо". Матч обещает быть интересным, а особенно тем болельщикам, которые видели поеднок хорватов с "Челси" на прошлой неделе. Стоит ли "Динамо" рассчитывать на позитивный исход и этого матча - сейчас рассмотрим.
Лига чемпионов 2022/23, второй тур
14.09.2022, 19:45, Стадион "Сан Сиро", Милан
Судья: Х. Мансано (Испания)
Прямая трансляция: MEGOGO
Милан
Клуб Пиоли показывает себя достаточно позитивно в текущем сезоне, однако, не всегда стабильно. Крупная победа над "Удинезе" (4:2) сменилась ничьей с "Аталантой" (1:1) и "Сассуоло" (0:0). Затем был замечательный матч с "Интером", но его сменила нулевая ничья с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов. Казалось, добавить немного реализации - и все пойдет, как по маслу, но так ли все просто на самом деле?
Стоит вспомнить, что перед матчем с "Загребом" у итальянцев есть достаточно серьезные кадровые вопросы. Из-за травм не сыграют сразу несколько важных для Пиоли игроков: Анте Ребич, Раде Крунич, Алессандро Флоренци, Дивок Ориги. К тому же, отсутсвует Златан Ибрагимович. Конечно, тренер сделает все, чтобы компенсировать потери, но это будет не очень просто.
Ориентировочный состав: Меньян, Калабрия, Калулу, Кьер, Эрнандес, Тонали, Побега, Мессиас, Де Кетеларе, Леау, Жиру.
Динамо Загреб
Если речь идет о стабильности хорватского клуба во внутреннем чемпионате, то ему здесь просто нет равных. В последних пяти поединках столичная команда неизменно побеждала, а иногда еще и разгромно, как в матче с "Осиеком", например (5:2). Иногда даже складывается впечатление, что "Загребу" нужен чемпионат страны только для тренировок перед еврокубками.
Вместе с этим, хорватам уже есть чем похвастаться и в Лиге чемпионов, ведь в первом туре именно этот клуб отправил в отставку тренера "Челси" Томаса Тухеля. Конечно, в большой степени в этом виноват и сам коуч, ведь он придумал настолько хитрый план на игру, что даже подопечные немца не смогли его разгадать. Однако, без ассиста Петковича и гола Оршича, а также без упорной обороны весь матч, такой результат не стал бы реальностью.
Ориентировочный состав: Ливакович, Лаурицен, Теофиль-Катрин, Перич, Любичич, Иванушец, Мишич, Адеми, Ристовски, Оршич, Петкович.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
Если Пиоли не решит создать настолько философский план на игру, как это вышло у Тухеля, то даже для "Милана" с большим количеством травмированных игроков не должна стать сложной победа над "Загребом". Однако, вспоминая защиту хорватского клуба в матче против "Челси", ей нельзя не отдать должное: футболисты достаточно сыграны и с опытом. Прогноз: победа "Милана", ТМ 2,5.
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