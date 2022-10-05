Судный День и для Юве? Ювентус - Маккаби Хайфа: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.10.2022

Массимилиано Аллегри назвал сегодняшний матч важнейшим для его "Ювентуса" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. И это вовсе не клише вроде "следующий матч всегда важнейший". Туринский гранд впервые в истории проиграл оба первых матча группового турнира и потому обязан побеждать. В случае неудачи дома, против явного аутсайдера группы, сразу после поста еврейского Судного Дня, Судный День наступит для "Юве" в ЛЧ, а то и для самого Аллегри.

5 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Маккаби" Хайфа

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

"Черный сентябрь", как его назвалa Gazzetta Dello Sport, "Ювентус" завершил без единой победы. С поражениями от "Бенфики" и "Монцы", позорными по игре. Последнее вынудило предоставить Аллегри полицейский эскорт на выходе со стадиона, а популярность хэштега #Allegriout взлетела до небес. СМИ уверенно сообщали, что не уволили его лишь из-за огромной зарплаты. Даже на матче против "Болоньи" ультрас протестовали. Не только против тренера, но и против клуба.

Макс был вынужден объявить, что против "Болоньи" начинается новый сезон, попытавшись зачеркнуть все, что было до этого. Вроде бы удалось, поскольку соперник был побежден со счетом 3:0. Даже впервые с апреля 2021-го года "Юве" забил кому-либо дома три гола с игры. Не пропустил впервые после пяти матчей во всех турнирах. Впрочем, погрешности были и в этом матче, владение мячом он вновь проиграл, и Аллегри резонно заявляет, что эта победа не решила все проблемы.

Проблемой также является ближайший матч лиги. Ожидает выезд на "Сан Сиро" к "Милану", и перед таким есть опасность отвлечься и слишком уж думать о сбережении сил.

В "Маккаби" настроение совершенно противоположное. В субботу он победил в израильском Классико "одноклубников" из Тель-Авива (2:0), отыграв весьма уверенно и вернув себе первое место в лиге. В прессе в один голос начали заявлять, что и в этом сезоне серьезных соперников в лиге у чемпиона не будет. Похоже на слишком раннюю эйфорию, но к Лиге Чемпионов она вряд ли имеет отношение, поскольку здесь соотношение сил иное. Настроение в клубе точно отличное.

"Ювентус" терпеть не может владеть мячом. По владению в первых двух турах уступает даже тому же "Маккаби" (43.4:43.8). Вряд ли стоит удивляться, если проиграет в этом компоненте и сегодня. Наставник израильтян Барак Бахар также призывает подопечных играть не менее смело, чем против "Пари Сен-Жермен" во втором туре (1:3), прессинговать, играть в свою игру. Аллегри отмечает этот прессинг, призывает свою команду быть скромной и уважать соперника.

Кадры

Главная тема в "Маккаби" - именно пост Судного Дня. Он завершается всего за три часа до матча, и клуб даже попросил разрешения УЕФА прибыть на стадион с опозданием. Часть игроков приедут заранее, часть отправятся сразу после окончания поста и будут даже ужинать в раздевалке. Соответственно, стартовый состав изменится с уклоном на уроженцев других стран и арабских игроков.

Наибольшие вопросы - по капитану команде опорнику Лави, очень важному в тактическом плане в схеме 3-5-2 латералю (а по основной профессии - вингеру) Хазизе, центральному защитнику Гольдбергу, автору дубля в Классико Давиду, лучшему игроку израильской лиги предыдущего сезона Ацили. Последнего даже может заменить уроженец Николаева с израильским гражданством и двумя десятками матчей за сборную Австралии 35-летний Никита Рукавица.

В "Ювентусе" подобных кадровых проблем нет. Да их и вообще мало. В начале октября почти все травмированные вдруг хором вернулись. Что позволяет Аллегри говорить и думать о ротации тактических схем и игроков. Отсутствуют Кьеза, Жорже, Погба. Аркадиуш Милик, один из лучших в команде с начала сезона, автор классного гола "Болонье", получил повреждение и начнет матч в запасе. Дисквалифицированный на два матча в лиге Ди Мария наоборот, вернется в "старт".

То ли сохранится лигочемпионская схема 3-5-2, и тогда в центре обороны сыграют Данило, Бонуччи и Бремер, по краям - Куадрадо и Костич (гол против "Болоньи", его первый за клуб), а в атаке - Влахович (гол и ассист против "Болоньи" после месяца без голов) и Ди Мария, то ли сохранится 4-4-2 матча против "Болоньи", и тогда Костич и МакКенни останутся вингерами, а Данило станет правым защитником.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Паредес, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария

"Маккаби": Д. Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Сек, Хазиза, Мухаммад, Абу Фани, Шери, Корню, Пьерро, Рукавица

Статистика

"Ювентус" и "Маккаби" встречались дважды. В групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 2009/10 оба матча выиграли итальянцы со счетом 1:0. Причем Мауро Каморанези забил свой гол в добавленное время первого тайма, а Джорджо Кьеллини - на второй минуте второго

"Маккаби" пропускал как минимум два гола в последних пяти своих матчах Лиги Чемпионов, включая Квалификацию

"Ювентус" проиграл три своих последних матча Лиги Чемпионов. Такого с ним не случалось с 1972-го года

В пяти сентябрьских матчах во всех турнирах "Ювентус" не побеждал и неизменно пропускал. Потерпев три поражения и дважды сыграв вничью. В первом матче октября он победил и не пропустил

"Ювентус" проиграл два первых матча группового турнира Лиги Чемпионов впервые в своей истории

"Ювентус" забил как минимум два мяча в шести из семи своих предыдущих домашних матчей Серии А. А вот в Лиге Чемпионов дома не забил более одного в четырех из пяти последних

Прогноз: Ювентус - Маккаби 3:1

Бахар уверен в своей команде, положительно оценивает предыдущие туры. "Маккаби" и вправду выглядел прилично и против "Бенфики" (0:2), и против ПСЖ. Во втором матче открыл счет, серьезно напряг соперника, что признавали и звезды парижан, и Аллегри, назвавший ту игру равной. Вполне способен прорвать крайне нестабильную оборону "Ювентуса", и на обилие голов в матче стоит ставить. Но туринцы вдохновлены "Болоньей" и будут играть только на победу.