ПСЖ – Маккаби Хайфа. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 25.10.2022

Лига чемпионов

Группа H, пятый тур

25 октября, 22:00. "Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 6

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСЖ - Маккабі Смотреть трансляцию

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Парижане лидируют в группе, в то время как “Маккаби” замыкает квартет. Для французской команды – победа сегодня дает шаг вперед к выходу в плей-офф с первого места, а для коллектива из Хайфы – это возможность получить опыт большого матча в логове мощного гранда. Или все-таки гости могут сотворить сенсацию?

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"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)

Вовсе не так сложилась борьба в группе H, как все предполагалось после жеребьевки. Основным конкурентом парижан стала "Бенфика", а не "Ювентус" – именно с лиссабонцами ПСЖ делит первую позицию в группе. За два очных противостояния между "орлами" и "красно-синими" было зафиксировано два ничейных результата с одинаковым счетом 1:1. Подопечные Гальтье лидируют в квартете только потому, что забили на один гол больше (хотя разница мячей та же).

Во французском чемпионате у "Пари Сен-Жермен" все, как почти и всегда, замечательно. Из 36 очков за 12 туров "красно-синие" не досчитались всего четырех, дважды сыграв вничью против "Реймса" и "Монако" при 10 победах. В последний раз в Лиге 1 ПСЖ играл в пятницу: легкие 3:0 благодаря голу Месси и дублю Мбаппе. Неймар отдыхал из-за перебора желтых, поэтому готов набивать статистику сегодня.

Кадры хозяев

А вот против "Маккаби" из-за дисквалификации не сыграет Марко Верратти – тоже набрал слишком много "горчичников". Кроме него не поможет парижанам Данилу. В лазарете еще и Рико, но пока ситуация у ПСЖ с защитой ворот достаточно хорошая, чтобы переживать за наличие третьего гоклипера.

"Маккаби" (Хайфа, Израиль)

"Зеленые" всех удивили уверенной победой над "Ювентусом" в прошлом туре. Набрать три очка в такой тяжелой группе – это можно назвать и прыжком выше головы. До этого было три поражения с общим счетом 2:6. Надеяться хотя бы на Лигу Европу, конечно, можно, а даже нужно, однако в дальнейшем в каждом матче израильтяне должны быть готовы бороться до конца.

Внутреннее первенство дало для “Маккаби” несколько подножек. Хоть "зеленые" и выиграли в семи из девяти поединков, однако в двух они уступили и сейчас идут на второй позиции. Правда, у команды серия из трех побед с общим счетом 6:2. Такую хорошую ноту трудно будет продлить на “Парк де Пренс”.

Кадры гостей

Под вопросом участие в этом матче защитника сборной Швеции Сундгрена. Он не доиграл предыдущий поединок до конца и вряд ли сможет полноценно выйти сегодня на поле. Кроме него вне игры вингер Хазиза.

Последние пять матчей Пари Сен-Жермен и Маккаби

Последние пять встреч хозяев

21.10. Аяччо – ПСЖ 0:3 (Лига 1)

16.10. ПСЖ – Марсель 1:0 (Лига 1)

11.10. ПСЖ – Бенфика 1:1 (ЛЧ)

08.10. Реймс – ПСЖ 0:0 (Лига 1)

05.10. Бенфика – ПСЖ 1:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

22.10. Кирьят-Шмона – Маккаби Хайфа 2:3 (Израильская Премьер-лига)

17.10. Маккаби Хайфа – Хапоэль Хадера 1:0 (Израильская Премьер-лига)

11.10. Маккаби Хайфа – Ювентус 2:0 (ЛЧ)

08.10. Маккаби Бней-Райна – Маккаби Хайфа 1:0 (Израильская Премьер-лига)

05.10. Ювентус – Маккаби Хайфа 3:1 (ЛЧ)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Пари Сен-Жермен 4 2 2 0 7-4 8 2 Бенфика 4 2 2 0 6-3 8 3 Маккаби 4 1 0 3 4-8 3 4 Ювентус 4 1 0 3 5-7 3

Личные встречи между командами

Три матча насчитывает это противостояние. Впервые пути ПСЖ и “Маккаби” пересеклись еще в 1998 году на стадии 1/16 финала Кубка обладателей кубков. По сумме двух матчей дальше прошли израильтяне (1:1 – 3:2). А недавно парижане с "зелеными" играли в Хайфе. Тогда “Маккаби” забил первым, однако пропустил три от трио Месси-Мбаппе-Неймар.

Цифры и факты

Ориентировочная трансферная стоимость всех игроков ПСЖ больше стоимости исполнителей "Маккаби" в 43 раза: 890,35 миллионов евро против 20,6 миллионов.

"Маккаби" за первые четыре тура ЛЧ забил больше всех голов среди представителей четвертой позиции квартетов в групповом этапе (4).

ПСЖ в последних шести домашних матчах забил не более двух голов

Четыре из последних пяти гостевых поединков "Маккаби" завершились победой соперников.

Ставки и коэффициенты на матч ПСЖ – Маккаби

Прогноз матча ПСЖ – Маккаби от UA-Football

Гости будут противиться – это даже не обсуждается. В прошлом туре ЛЧ они увидели, что против сильных команд играть можно, а значит, сегодня мотивация от израильтян будет зашкаливать. В первую очередь, им нужно хорошо сыграть на оборону, а потом можно будет и об атаке подумать. Прогноз: ТМ 4 (КФ 1,75).