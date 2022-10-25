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ПСЖ – Маккаби Хайфа. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 25.10.2022
Разные полюсы турнирной таблицы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа H, пятый тур
25 октября, 22:00. "Парк де Пренс" (Париж)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 6
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Парижане лидируют в группе, в то время как “Маккаби” замыкает квартет. Для французской команды – победа сегодня дает шаг вперед к выходу в плей-офф с первого места, а для коллектива из Хайфы – это возможность получить опыт большого матча в логове мощного гранда. Или все-таки гости могут сотворить сенсацию?
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)
Вовсе не так сложилась борьба в группе H, как все предполагалось после жеребьевки. Основным конкурентом парижан стала "Бенфика", а не "Ювентус" – именно с лиссабонцами ПСЖ делит первую позицию в группе. За два очных противостояния между "орлами" и "красно-синими" было зафиксировано два ничейных результата с одинаковым счетом 1:1. Подопечные Гальтье лидируют в квартете только потому, что забили на один гол больше (хотя разница мячей та же).
Во французском чемпионате у "Пари Сен-Жермен" все, как почти и всегда, замечательно. Из 36 очков за 12 туров "красно-синие" не досчитались всего четырех, дважды сыграв вничью против "Реймса" и "Монако" при 10 победах. В последний раз в Лиге 1 ПСЖ играл в пятницу: легкие 3:0 благодаря голу Месси и дублю Мбаппе. Неймар отдыхал из-за перебора желтых, поэтому готов набивать статистику сегодня.
Кадры хозяев
А вот против "Маккаби" из-за дисквалификации не сыграет Марко Верратти – тоже набрал слишком много "горчичников". Кроме него не поможет парижанам Данилу. В лазарете еще и Рико, но пока ситуация у ПСЖ с защитой ворот достаточно хорошая, чтобы переживать за наличие третьего гоклипера.
"Маккаби" (Хайфа, Израиль)
"Зеленые" всех удивили уверенной победой над "Ювентусом" в прошлом туре. Набрать три очка в такой тяжелой группе – это можно назвать и прыжком выше головы. До этого было три поражения с общим счетом 2:6. Надеяться хотя бы на Лигу Европу, конечно, можно, а даже нужно, однако в дальнейшем в каждом матче израильтяне должны быть готовы бороться до конца.
Внутреннее первенство дало для “Маккаби” несколько подножек. Хоть "зеленые" и выиграли в семи из девяти поединков, однако в двух они уступили и сейчас идут на второй позиции. Правда, у команды серия из трех побед с общим счетом 6:2. Такую хорошую ноту трудно будет продлить на “Парк де Пренс”.
Кадры гостей
Под вопросом участие в этом матче защитника сборной Швеции Сундгрена. Он не доиграл предыдущий поединок до конца и вряд ли сможет полноценно выйти сегодня на поле. Кроме него вне игры вингер Хазиза.
Последние пять матчей Пари Сен-Жермен и Маккаби
Последние пять встреч хозяев
- 21.10. Аяччо – ПСЖ 0:3 (Лига 1)
- 16.10. ПСЖ – Марсель 1:0 (Лига 1)
- 11.10. ПСЖ – Бенфика 1:1 (ЛЧ)
- 08.10. Реймс – ПСЖ 0:0 (Лига 1)
- 05.10. Бенфика – ПСЖ 1:1 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 22.10. Кирьят-Шмона – Маккаби Хайфа 2:3 (Израильская Премьер-лига)
- 17.10. Маккаби Хайфа – Хапоэль Хадера 1:0 (Израильская Премьер-лига)
- 11.10. Маккаби Хайфа – Ювентус 2:0 (ЛЧ)
- 08.10. Маккаби Бней-Райна – Маккаби Хайфа 1:0 (Израильская Премьер-лига)
- 05.10. Ювентус – Маккаби Хайфа 3:1 (ЛЧ)
Турнирная таблица группы H
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Пари Сен-Жермен
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|2
|Бенфика
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|3
|Маккаби
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|4
|Ювентус
|4
|1
|0
|3
|5-7
|3
Личные встречи между командами
Три матча насчитывает это противостояние. Впервые пути ПСЖ и “Маккаби” пересеклись еще в 1998 году на стадии 1/16 финала Кубка обладателей кубков. По сумме двух матчей дальше прошли израильтяне (1:1 – 3:2). А недавно парижане с "зелеными" играли в Хайфе. Тогда “Маккаби” забил первым, однако пропустил три от трио Месси-Мбаппе-Неймар.
Цифры и факты
- Ориентировочная трансферная стоимость всех игроков ПСЖ больше стоимости исполнителей "Маккаби" в 43 раза: 890,35 миллионов евро против 20,6 миллионов.
- "Маккаби" за первые четыре тура ЛЧ забил больше всех голов среди представителей четвертой позиции квартетов в групповом этапе (4).
- ПСЖ в последних шести домашних матчах забил не более двух голов
- Четыре из последних пяти гостевых поединков "Маккаби" завершились победой соперников.
Ставки и коэффициенты на матч ПСЖ – Маккаби
Прогноз матча ПСЖ – Маккаби от UA-Football
Гости будут противиться – это даже не обсуждается. В прошлом туре ЛЧ они увидели, что против сильных команд играть можно, а значит, сегодня мотивация от израильтян будет зашкаливать. В первую очередь, им нужно хорошо сыграть на оборону, а потом можно будет и об атаке подумать. Прогноз: ТМ 4 (КФ 1,75).
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